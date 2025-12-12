(GMT+7)

Sân Allianz Arena là một trong những công trình thể thao nổi bật nhất châu Âu, nổi tiếng với thiết kế độc đáo, hiệu ứng ánh sáng ấn tượng cùng trải nghiệm khán giả hàng đầu thế giới. Từ khi hoàn thành, sân đã trở thành biểu tượng của bóng đá Đức, đồng thời là niềm tự hào của người hâm mộ Bayern Munich.Bài viết dưới đây, blog bóng đá sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện và chuyên sâu về lịch sử, kiến trúc, sức chứa và những dấu ấn của sân trong làng bóng đá quốc tế.

Sân Allianz Arena ở đâu, là sân nhà CLB nào??

Sân vận động Allianz Arena nằm tại thành phố Munich (Đức), được xem là một trong những sân đấu mang tính biểu tượng nhất thế giới nhờ thiết kế hình “lốp xe” khổng lồ gồm hàng nghìn tấm ETFE có khả năng đổi màu. Khi nhắc đến sân arena này, người ta lập tức liên tưởng đến sự hiện đại, sang trọng và tinh tế trong từng chi tiết.

Từ năm 2005, sân nhà Bayern Munich chính thức là Allianz Arena sau khi CLB mua lại toàn bộ quyền sở hữu từ 1860 Munich. Sân nhanh chóng trở thành "pháo đài" của đội bóng, nơi chứng kiến hàng loạt danh hiệu Bundesliga, Champions League và các chiến thắng lịch sử.

Từ năm 2005, sân nhà Bayern Munich chính thức là Allianz Arena sau khi CLB mua lại toàn bộ quyền sở hữu từ 1860 Munich. Sân nhanh chóng trở thành “pháo đài” của đội bóng, nơi chứng kiến hàng loạt danh hiệu Bundesliga, Champions League và các chiến thắng lịch sử.

Mỗi trận đấu tại sân không chỉ là màn trình diễn thể thao mà còn là một sự kiện văn hóa, thu hút hàng triệu khán giả trên toàn thế giới theo dõi. Không chỉ là sân nhà của Bayern Munich, Allianz Arena còn đăng cai nhiều trận đấu quốc tế, trong đó có EURO 2020, EURO 2024 và hàng loạt các trận đấu thuộc Nations League.

Lịch sử sân vận động Allianz Arena

Dự án xây dựng sân Allianz Arena bắt đầu vào khoảng đầu thập niên 2000 khi Bayern Munich và 1860 Munich mong muốn có một sân đấu hiện đại hơn để thay thế sân Olympic cũ. Hai kiến trúc sư nổi tiếng Jacques Herzog và Pierre de Meuron đã đảm nhiệm vai trò thiết kế, biến sân trở thành một trong những thành tựu kiến trúc đáng kinh ngạc của thế kỷ 21.

Công trình được khởi công năm 2002 và hoàn thành năm 2005, với tổng chi phí lên đến 340 triệu euro. Mặc dù con số này thời điểm đó được xem là rất lớn, nhưng những giá trị mà sân đem lại cho bóng đá Đức trong gần hai thập kỷ qua đã chứng minh khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.

Sức chứa sân Allianz Arena

Sức chứa sân Allianz Arena hiện đạt khoảng 75.000 chỗ ngồi trong các trận đấu Bundesliga và gần 70.000 chỗ ngồi cho các trận quốc tế. Với tầm nhìn rộng, ghế ngồi thoải mái và tiện ích đa dạng, sân luôn được đánh giá là một trong những địa điểm mang lại trải nghiệm xem bóng đá tốt nhất thế giới.

Tiện ích dành cho khán giả:

Mỗi ghế được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với độ dốc vừa đủ để mọi vị trí đều có góc nhìn đẹp.

Hệ thống ẩm thực phong phú gồm hơn 50 quầy phục vụ đồ ăn và thức uống.

Khu bảo tàng FC Bayern Erlebniswelt là điểm đến không thể bỏ qua của người hâm mộ, trưng bày lịch sử và danh hiệu của CLB.

Allianz Arena sở hữu hệ thống an ninh thông minh, camera AI và cổng kiểm soát tốc độ cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện. Công nghệ màn hình khổng lồ 200m² giúp khán giả dễ dàng theo dõi diễn biến từng trận đấu.

Kiến trúc đặc trưng của sân Arena

Thiết kế “túi khí” độc đáo

Đặc điểm nổi bật nhất của sân arena là mặt ngoài sân gồm hơn 2.700 tấm ETFE có khả năng tự thổi phồng như những túi khí khổng lồ. Ban đêm, hệ thống đèn LED chiếu sáng làm bề mặt sân bừng sáng với ba gam màu: đỏ – Bayern, xanh – đội tuyển Đức, trắng – trung lập. Đây chính là điểm khiến Allianz Arena trở thành một trong những sân vận động được chụp ảnh nhiều nhất thế giới.

Tính an toàn và bền vững

Nhờ cấu trúc thông minh, các tấm ETFE có khả năng chống tia UV, chống cháy và giảm tiếng ồn. Đây là một trong những lý do khiến sân được đánh giá cao về tính bền vững và thân thiện với môi trường. Công nghệ thông gió tự nhiên cũng giúp giảm chi phí vận hành, đưa sân trở thành chuẩn mực của những sân vận động hiện đại.

Từ khi ra đời, sân Allianz Arena đã trở thành biểu tượng của bóng đá Đức và là niềm tự hào của người dân Munich. Với kiến trúc hiện đại, sức chứa lớn, công nghệ tiên tiến và vai trò là sân nhà Bayern Munich, Allianz Arena không chỉ là nơi diễn ra các trận cầu đỉnh cao mà còn là trung tâm văn hóa – du lịch hàng đầu châu Âu. Ngày nay, sân tiếp tục là điểm đến của những sự kiện lớn, góp phần nâng tầm vị thế của nước Đức trong bản đồ bóng đá thế giới. Sân vận động Allianz Arena xứng đáng được xem là một kiệt tác của kiến trúc thể thao hiện đại, nơi hội tụ đam mê và những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá toàn cầu.