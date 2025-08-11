Son Heung-min 'hạ cánh' MLS: Màn chào sân nước Mỹ

(GMT+7)

Son Heung-min ‘hạ cánh’ MLS: Ngôi sao bóng đá châu Á khởi đầu hành trình mới tại Los Angeles FC với trận hòa kịch tính trước Chicago Fire, mở ra chương mới cho sự nghiệp và tham vọng của MLS là tin bóng đá hôm nay.

Bản hợp đồng gây sốt ở xứ cờ hoa

Chỉ vài ngày sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá khoảng 26 triệu USD từ Tottenham Hotspur, Son Heung-min đã có màn ra mắt trong màu áo Los Angeles FC (LAFC) tại vòng 26 MLS 2025. Đây được xem là một trong những thương vụ đình đám nhất lịch sử giải nhà nghề Mỹ, không chỉ bởi danh tiếng của Son cầu thủ châu Á xuất sắc bậc nhất thập kỷ qua mà còn bởi tầm ảnh hưởng toàn cầu của anh.

Theo giới chuyên môn, việc MLS thu hút được một ngôi sao đẳng cấp châu Âu như Son là minh chứng cho tham vọng nâng tầm giải đấu, tương tự như những thương vụ Lionel Messi hay Zlatan Ibrahimović trước đây. LAFC kỳ vọng tiền đạo Hàn Quốc sẽ mang lại sự bùng nổ cả về chuyên môn lẫn hình ảnh thương hiệu, giúp CLB mở rộng tệp người hâm mộ tại châu Á và cộng đồng kiều bào Hàn Quốc ở Mỹ.

Trận ra mắt và dấu ấn đầu tiên

Trong trận hòa ty so truc tuyen 2-2 với Chicago Fire, Son Heung-min được HLV Steve Cherundolo tung ra sân từ đầu. Dù mới chỉ có vài buổi tập cùng đồng đội, Son vẫn thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết, di chuyển không ngừng và liên tục tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự đối thủ.

Tuy chưa ghi bàn hay kiến tạo, anh đã có một số tình huống xử lý kỹ thuật khiến khán giả tại BMO Stadium phải ồ lên tán thưởng, đặc biệt là pha ngoặt bóng loại bỏ hai hậu vệ rồi dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc ở phút 34.

Các thống kê sau trận cho thấy Son chạm bóng 42 lần, tung ra 3 cú sút và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 85%. Dù hiệu suất chưa thật sự bùng nổ, màn trình diễn này cho thấy tiềm năng lớn nếu anh có thêm thời gian hòa nhập với sơ đồ tấn công của LAFC.

Chặng đường phía trước: Áp lực và kỳ vọng

Theo bóng đá số – dữ liệu, Son Heung-min gia nhập LAFC trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất play-off MLS Cup. HLV Cherundolo tin rằng với tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và kinh nghiệm đỉnh cao ở Premier League, Son sẽ trở thành “mũi giáo” chính trên hàng công.

Bản thân Son chia sẻ sau trận: “Tôi cần thêm thời gian để hiểu các đồng đội và phong cách thi đấu tại MLS. Nhưng tôi cảm nhận rõ tình yêu của người hâm mộ, và điều đó tiếp thêm động lực để tôi cống hiến hết mình.”

Áp lực dành cho Son không nhỏ, khi LAFC đã đầu tư mạnh tay và người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ mang lại hiệu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chỉ cần 4–5 trận để thích nghi, Son hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định trong giai đoạn nước rút mùa giải.

Nếu thành công, Son Heung-min sẽ không chỉ giúp LAFC chinh phục danh hiệu mà còn góp phần nâng tầm MLS, biến giải đấu này thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa cho các ngôi sao quốc tế.

