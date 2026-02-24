Tin MU: Quỷ đỏ đang được hưởng lợi từ các tân binh mùa hè

(GMT+7)

Tin bóng đá MU: Những bản hợp đồng mùa hè đang tỏa sáng rực rỡ, giúp Man United chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh và mở ra tương lai đầy hứa hẹn.

Quỷ đỏ đang được hưởng lợi từ các tân binh mùa hè

Pha lập công mang ý nghĩa quyết định giúp Manchester United giành trọn ba điểm trước Everton được khởi nguồn từ tình huống phát động tấn công bằng đường chuyền dài vượt tuyến của Matheus Cunha. Bóng được đưa đến vị trí của Bryan Mbeumo, người xử lý đầy tự tin khi dẫn bóng vượt qua sự truy cản của đối phương, trước khi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Benjamin Sesko dễ dàng dứt điểm thành công.

Với người hâm mộ, pha làm bàn ấy đơn thuần là kết tinh của những khoảnh khắc thăng hoa cá nhân trên sân. Thế nhưng, trong mắt ban lãnh đạo tại Old Trafford, đó lại là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy kế hoạch chuyển nhượng được hoạch định kỹ lưỡng suốt mùa hè vừa qua đã đi đúng hướng và bắt đầu phát huy hiệu quả.

Ba điểm giành được từ ket qua bong da chiến thắng 1-0 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò Michael Carrick, khi giúp họ leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Kết quả này đồng thời cho phép đội bóng vượt qua hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea và Liverpool, qua đó chiếm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành suất tham dự UEFA Champions League mùa tới.

Chặng đường còn lại của mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc căng thẳng khi mỗi đội chỉ còn 11 trận để định đoạt số phận. Bất luận cái kết sẽ ra sao, việc Man United chiêu mộ thành công những gương mặt mới giàu chất lượng như Cunha, Mbeumo và Sesko vẫn mang đến nhiều lạc quan, bởi điều đó cho thấy những vấn đề trong công tác tuyển dụng từng khiến đội bóng lao đao dường như đã được giải quyết một cách triệt để.

Ngoài những điểm sáng trên hàng công, màn thể hiện của thủ môn trẻ Senne Lammens cũng xứng đáng được ghi nhận. Gia nhập đội bóng từ Royal Antwerp với mức phí chưa tới 20 triệu bảng, người gác đền này đã chơi một trận đầy chắc chắn và bản lĩnh. Anh kiểm soát tốt các pha bóng bổng nguy hiểm xuất phát từ những tình huống cố định do James Garner thực hiện, đồng thời có pha phản xạ ấn tượng để cản phá cú dứt điểm của Michael Keane. Ở phút bù giờ thứ ba, Lammens thêm một lần tỏa sáng khi đổ người cứu thua trước cú sút sệt khó chịu của Tyrique George, qua đó giữ vững lợi thế mong manh cho đội nhà. Màn trình diễn ấy thậm chí còn khiến HLV David Moyes của Everton phải dành lời khen ngợi sau trận đấu.

Những thương vụ thành công nhất lịch sử Manchester United

Dưới đây là những cái tên tiêu biểu nhất:

Eric Cantona (từ Leeds United, 1992)

Chỉ với khoảng 1,2 triệu bảng, Cantona trở thành chất xúc tác cho sự trỗi dậy của MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Ông mang đến cá tính, đẳng cấp và tinh thần chiến thắng, góp phần mở ra kỷ nguyên thống trị Premier League trong thập niên 1990.

Cristiano Ronaldo (từ Sporting CP, 2003)

Gia nhập khi mới 18 tuổi, Ronaldo được mài giũa thành siêu sao hàng đầu thế giới tại Old Trafford. Anh giành 3 Premier League và 1 Champions League trước khi được bán cho Real Madrid CF với mức giá kỷ lục thời điểm đó.

Peter Schmeichel (từ Brøndby, 1991)

Thủ môn huyền thoại là chốt chặn quan trọng trong cú ăn ba lịch sử năm 1999. Với mức phí chỉ khoảng 500.000 bảng, đây được xem là một trong những món hời lớn nhất lịch sử CLB.

Roy Keane (từ Nottingham Forest, 1993)

Bản hợp đồng kỷ lục nước Anh khi đó (3,75 triệu bảng) nhưng hoàn toàn xứng đáng. Keane trở thành thủ lĩnh tinh thần, biểu tượng cho tinh thần chiến đấu máu lửa của MU suốt hơn một thập kỷ.

Wayne Rooney (từ Everton, 2004)

Gia nhập khi mới 18 tuổi, Rooney sau này trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Anh đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn thành công cuối cùng của Sir Alex.

