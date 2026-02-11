(GMT+7)

Tin MU: Shaw bị chỉ trích gay gắt bởi sai làm trước West Ham khiến đội bóng thủng lưới và nhận trận hòa cay đắng.

Manchester United đã không thể nối dài chuỗi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh khi bị West Ham cầm hòa 1-1 trên sân London qua đó thua tỷ lệ bóng đá hôm nay. Trận đấu bóng đá này không chỉ khiến Quỷ đỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp mà còn đẩy Luke Shaw vào tâm điểm chỉ trích vì sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Thống kê bóng đá số trong bối cảnh cuộc đua top 4 đang diễn ra căng thẳng, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể tạo ra hệ lụy lớn. Và lần này, Man United đã phải trả giá vì khoảnh khắc thiếu tập trung nơi hàng thủ.

Thế trận chặt chẽ và bước ngoặt ở đầu hiệp hai

Hiệp một diễn ra tương đối kín kẽ khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. West Ham chơi kỷ luật, trong khi Man United kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu đột biến ở khu vực cuối sân.

Bước ngoặt đến ở phút 50. Từ quả tạt khó chịu của Jarrod Bowen, Luke Shaw xử lý thiếu dứt khoát khi để bóng nảy thay vì phá ra ngay từ đầu. Chưa dừng lại, hậu vệ người Anh tiếp tục có pha tắc bóng hụt, tạo khoảng trống cho Tomas Soucek dứt điểm tung lưới Andre Onana.

Bàn thắng này không chỉ giúp West Ham vươn lên dẫn trước mà còn đưa Soucek đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ người CH Séc ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh.

Sesko ghi bàn phút bù giờ, VAR từ chối cơ hội của Casemiro

Bị dẫn bàn, Man United buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Casemiro từng đưa được bóng vào lưới West Ham, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng.

Phải đến phút 90+6, Quỷ đỏ mới có được điều mình cần. Từ quả tạt chuẩn xác của Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko tung cú dứt điểm tinh tế, ấn định tỷ số 1-1 và giữ lại 1 điểm cho đội khách.

Dù vậy, bàn thắng muộn không thể che lấp thực tế rằng Man United đã đánh rơi thế chủ động chỉ vì một sai lầm cá nhân.

Luke Shaw hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội

Sau trận đấu, Luke Shaw trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng anh thi đấu thiếu tập trung và không thể hiện được vai trò thủ lĩnh nơi hàng thủ trong trận đấu quan trọng.

Không ít ý kiến gọi màn trình diễn của Shaw là “thảm họa”, đồng thời đặt dấu hỏi về quyết định sử dụng anh trong đội hình chính dưới thời HLV Michael Carrick. Ở giai đoạn nước rút, sự ổn định và chắc chắn là điều bắt buộc, đặc biệt với những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Man United giữ top 4 nhưng chưa thể yên tâm

Dù chỉ giành được 1 điểm, Man United vẫn duy trì vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhờ việc Chelsea cũng bị Leeds United cầm hòa 2-2. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội cạnh tranh suất dự Champions League là rất mong manh.

HLV Michael Carrick chắc chắn sẽ phải rà soát lại hệ thống phòng ngự, đặc biệt là hành lang cánh trái nơi Luke Shaw trấn giữ. Nếu không cải thiện sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể đánh mất lợi thế trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Ngoại hạng Anh không chờ đợi bất kỳ ai. Muốn bảo vệ vị trí trong top 4, Manchester United buộc phải siết chặt hàng thủ và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân như ở trận hòa West Ham.

