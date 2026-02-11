Bóng đá TBN: Real muốn mua Cristian Romero để thay thế Alaba

(GMT+7)

Bóng đá TBN: Trong nỗ lực gia cố hàng phòng ngự cho mùa giải mới, Real Madrid đã điền tên Cristian Romero vào danh sách ưu tiên.

Real muốn mua Cristian Romero để thay thế Alaba

Việc bổ sung lực lượng cho hàng thủ đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Real Madrid trước khi bước vào mùa giải mới. Sau thời gian dài theo dõi và đánh giá các mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng Hoàng gia được cho là đã xác định được phương án phù hợp nhất, xuất phát từ sân chơi Ngoại hạng Anh.

Theo thông tin mới nhất, Real Madrid đã xác định Cristian Romero, thủ quân đương nhiệm của Tottenham Hotspur, là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho kế hoạch chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Quyết định hướng tới Romero được đưa ra sau khi ban lãnh đạo Real Madrid xem xét kỹ lưỡng và lần lượt gạch tên nhiều trung vệ tên tuổi như Marc Guehi, Dayot Upamecano hay Ibrahima Konaté do không đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí đặt ra.

Dù Nico Schlotterbeck của Dortmund vẫn được Real Madrid theo dõi sát sao trong bối cảnh hợp đồng của anh tại Đức còn nhiều khúc mắc, Cristian Romero hiện được đánh giá là cái tên sáng giá hơn và chiếm ưu thế rõ rệt trong danh sách lựa chọn.

Khả năng Real Madrid tiếp cận trung vệ 27 tuổi được nhận định bóng đá đang trở nên sáng sủa khi Romero được cho là không còn hài lòng với cuộc sống tại London. Nhà vô địch World Cup 2022 gần đây cũng có những phát biểu mang tính chỉ trích ban lãnh đạo Tottenham, qua đó làm dấy lên tín hiệu về mong muốn chuyển tới một đội bóng có tham vọng lớn hơn.

Vốn đã để mắt tới Romero trong thời gian dài, Real Madrid nhanh chóng tận dụng thời cơ để xúc tiến thương vụ mà đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid từng không thể hoàn tất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè trước.

Phong cách thi đấu của Cristian Romero

Cristian Romero là mẫu trung vệ “máu lửa – quyết liệt – không khoan nhượng”, đại diện rất rõ cho DNA phòng ngự kiểu Argentina.

Phòng ngự chủ động, không chờ đợi

Cristian Romero là mẫu trung vệ phòng ngự chủ động, không đứng thấp chờ đối thủ tấn công mà thường xuyên dâng cao áp sát. Anh có xu hướng bước lên sớm để cắt bóng, phá nhịp triển khai của đối phương ngay từ giữa sân, qua đó giảm áp lực cho hàng thủ phía sau.

Lối chơi máu lửa, va chạm mạnh

Anh không ngại va chạm, sẵn sàng tắc bóng mạnh và chấp nhận phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn các pha lên bóng nguy hiểm. Phong cách này tạo ra hình ảnh một trung vệ “chiến binh”, luôn chơi với cường độ cao.

Đọc tình huống và chọn vị trí tốt

Romero sở hữu khả năng đọc tình huống và phán đoán khá tốt. Anh thường chọn vị trí hợp lý để cắt đường chuyền, can thiệp đúng thời điểm thay vì chỉ lao vào tranh chấp một cách cảm tính. Điều này giúp Romero thắng nhiều pha đối đầu trực diện với tiền đạo đối phương.

Thoát pressing và triển khai bóng ổn

Trong khâu kiểm soát bóng, Romero thi đấu bình tĩnh và hiệu quả. Anh không quá hoa mỹ trong các đường chuyền dài, nhưng xử lý gọn gàng dưới áp lực, chuyền ngắn chính xác và đủ khả năng tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới khi đội nhà bị pressing.

