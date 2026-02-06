Tin Atletico: HLV Simeone khen ngợi Lookman sau trận thắng

(GMT+7)

Tin bóng đá Atletico: HLV Diego Simeone dành những lời có cánh cho học trò khi ngôi sao Ademola Lookman tỏa sáng rực rỡ.

HLV Simeone khen ngợi hết lời Lookman sau trận thắng

Trong một trận đấu thể hiện sức mạnh vượt trội, Atletico Madrid đã dễ dàng giành vé vào bán kết Copa del Rey khi tạo nên ket qua bong da chiến thắng đậm đà 5-0 trước Real Betis.

Ở trận tứ kết, HLV Diego Simeone khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu xếp tân binh mùa đông Ademola Lookman đá chính, sát cánh cùng Antoine Griezmann trên hàng tiền đạo. Quyết định táo bạo này nhanh chóng phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tân binh Ademola Lookman để lại dấu ấn đậm nét với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo, còn Antoine Griezmann cũng góp công bằng bàn thắng thứ tư, góp phần vào chiến thắng tưng bừng của Atletico Madrid.

Thắng lợi này không chỉ giúp Atletico Madrid ghi tên mình vào vòng bán kết mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về thực lực của đội bóng, trong bối cảnh họ đang lép vế trước Barcelona và Real Madrid tại La Liga. Đồng thời, đây cũng được xem là thời cơ rõ ràng nhất để Atletico hướng tới chức vô địch Copa del Rey đầu tiên sau 13 năm mòn mỏi chờ đợi.

Với tấm vé vừa giành được, Atletico Madrid góp mặt ở vòng bán kết cùng ba đội bóng còn lại là Barcelona, Athletic Club và Real Sociedad. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm phân cặp cho vòng đấu này sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tới.

Sau khi trận đấu khép lại, HLV Diego Simeone dành nhiều lời khen cho Ademola Lookman. Ông cho rằng tiền đạo 28 tuổi sở hữu những phẩm chất đặc biệt mà đội hình hiện tại chưa có, đồng thời nhấn mạnh Lookman đến Atletico để đóng góp cho tập thể và cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Theo Simeone, khả năng hòa nhập nhanh chóng của cậu học trò mới thực sự để lại ấn tượng mạnh.

Những trận thắng đáng nhớ nhất của Atletico Madrid

Dưới đây là những trận thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử Atlético Madrid, gắn với các cột mốc lớn của CLB.

Atlético Madrid 4–2 Real Madrid (chung kết Copa del Rey 2013)

Chiến thắng lịch sử ngay tại Santiago Bernabéu, chấm dứt chuỗi hơn 10 năm không thắng Real Madrid. Trận đấu này khẳng định bản lĩnh của Atlético dưới thời Diego Simeone và mở ra kỷ nguyên “Cholismo”.

Barcelona 1–2 Atlético Madrid (La Liga 2013–2014)

Atlético đánh bại Barcelona ngay tại Camp Nou ở vòng áp chót, qua đó nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Chiến thắng này đặt nền móng cho chức vô địch La Liga lịch sử, phá vỡ thế thống trị của Barca và Real.

Atlético Madrid 1–0 Barcelona (tứ kết Champions League 2016, lượt về)

Bàn thắng của Antoine Griezmann giúp Atlético loại Barcelona của MSN. Đây là minh chứng rõ nét cho lối chơi phòng ngự phản công hoàn hảo và bản lĩnh châu Âu của đội bóng thủ đô.

Bayern Munich 0–1 Atlético Madrid (bán kết Champions League 2016, lượt đi)

Atlético giành chiến thắng ngay tại Allianz Arena nhờ bàn thắng của Saúl. Kết quả này thể hiện khả năng chịu áp lực và sự lì lợm của Atlético trước các ông lớn châu Âu.

Liverpool 2–3 Atlético Madrid (vòng 1/8 Champions League 2020, lượt về)

Atlético bị ép sân tại Anfield nhưng vẫn giành chiến thắng trong hiệp phụ. Thủ môn Oblak và cú đúp của Marcos Llorente biến trận đấu này thành một trong những chiến thắng châu Âu kinh điển nhất của CLB.

