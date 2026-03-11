TOP những tiền đạo Juventus huyền thoại hay nhất lịch sử

(GMT+7)

Trong hơn một thế kỷ tồn tại, Juventus đã sản sinh ra nhiều ngôi sao tấn công vĩ đại làm nên lịch sử cho đội bóng thành Turin. Những tiền đạo Juventus huyền thoại không chỉ ghi hàng trăm bàn thắng mà còn góp phần giúp câu lạc bộ giành hàng loạt danh hiệu lớn tại Ý và châu Âu. Vậy đâu là TOP tiền đạo Juventus xuất sắc nhất từng khoác áo “Bà Đầm Già” cùng blog bóng đá tìm hiểu ở nội dung sau.

1. TOP những tiền đạo Juventus huyền thoại xuất sắc nhất

Trong lịch sử hơn 125 năm, theo wap bóng đá số – dữ liệu Juventus đã sở hữu nhiều chân sút đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, khi nhắc đến những tiền đạo hay nhất của Juventus, giới chuyên môn thường nhắc đến những cái tên sau vì tầm ảnh hưởng lớn và thành tích ấn tượng.

Alessandro Del Piero – Huyền thoại bất tử của Juventus

Khi nói đến tiền đạo Juventus huyền thoại, cái tên đầu tiên luôn là Alessandro Del Piero. ông không chỉ là biểu tượng của câu lạc bộ mà còn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Juventus.

Del Piero gia nhập Juventus năm 1993 và gắn bó với đội bóng suốt 19 mùa giải. Trong thời gian này, ông đã ra sân 705 trận, ghi 290 bàn thắng trên mọi đấu trường – kỷ lục ghi bàn của câu lạc bộ.

Những thành tích nổi bật của Del Piero cùng Juventus gồm:

6 chức vô địch Serie A

1 UEFA Champions League (1996)

1 Intercontinental Cup

4 Coppa Italia

Phong cách chơi bóng của Del Piero nổi bật với kỹ thuật, khả năng dứt điểm tinh tế và những cú sút “cứa lòng” mang thương hiệu riêng. Chính vì vậy, ông luôn được xem là một trong những tiền đạo hay nhất của Juventus trong lịch sử.

Giampiero Boniperti – Huyền thoại mở ra thời kỳ vàng son

Trước khi Del Piero xuất hiện, Juventus từng có một tiền đạo Juventus huyền thoại khác là Giampiero Boniperti.

Boniperti thi đấu cho Juventus từ năm 1946 đến 1961, ghi 182 bàn thắng sau 444 trận. Trong nhiều thập kỷ, ông giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ trước khi bị Del Piero vượt qua.

Dưới thời Boniperti, Juventus giành được:

5 chức vô địch Serie A

2 Coppa Italia

Không chỉ là một tiền đạo xuất sắc, Boniperti còn trở thành chủ tịch Juventus sau khi giải nghệ. Ông góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho đội bóng trở thành thế lực hàng đầu nước Ý.

Roberto Baggio – Nghệ sĩ tấn công của bóng đá Ý

Trong danh sách TOP tiền đạo Juventus, Roberto Baggio là cái tên không thể thiếu. Ông khoác áo Juventus từ 1990 đến 1995 và nhanh chóng trở thành ngôi sao tấn công số một của đội bóng.

Baggio ghi 115 bàn thắng sau 200 trận cho Juventus và giúp đội bóng giành:

1 chức vô địch Serie A (1994–1995)

1 Coppa Italia

1 UEFA Cup

Đặc biệt, năm 1993, Roberto Baggio giành Quả Bóng Vàng châu Âu, trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Ý.

Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê bóng và ghi bàn đẹp mắt khiến Baggio luôn được nhắc đến khi nói về tiền đạo Juventus huyền thoại.

David Trezeguet – Sát thủ vòng cấm của Juventus

Một tiền đạo Juventus khác để lại dấu ấn sâu đậm chính là David Trezeguet.

Chân sút người Pháp gia nhập Juventus năm 2000 và gắn bó với đội bóng trong 10 mùa giải. Trong thời gian này, Trezeguet ghi 171 bàn thắng sau 320 trận, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ.

Những thành tích nổi bật của Trezeguet cùng Juventus gồm:

2 chức vô địch Serie A

2 Siêu cúp Ý

Điểm mạnh lớn nhất của Trezeguet là khả năng chọn vị trí và dứt điểm cực kỳ hiệu quả trong vòng cấm. Ông được xem là một trong những trung phong nguy hiểm nhất của Juventus trong thời kỳ hiện đại.

Cristiano Ronaldo – Cỗ máy ghi bàn hiện đại

Dù không gắn bó quá lâu, Cristiano Ronaldo vẫn được xem là một trong những tiền đạo hay nhất của Juventus trong thời đại bóng đá hiện đại.

Ronaldo gia nhập Juventus năm 2018 từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng khoảng 100 triệu euro – kỷ lục của bóng đá Ý thời điểm đó.

Trong 3 mùa giải, Ronaldo ghi 101 bàn thắng sau 134 trận, trở thành cầu thủ Juventus ghi 100 bàn nhanh nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Cùng Juventus, Ronaldo giành được:

2 chức vô địch Serie A

1 Coppa Italia

2 Siêu cúp Ý

Hiệu suất ghi bàn trung bình 0,75 bàn mỗi trận của Ronaldo cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của anh trong hàng công Juventus.

2. Vì sao Juventus luôn sở hữu những tiền đạo xuất sắc?

Một trong những lý do khiến Juventus có nhiều tiền đạo Juventus huyền thoại nằm ở triết lý xây dựng đội hình của câu lạc bộ.

Từ những năm 1950, Juventus đã chú trọng xây dựng hệ thống tấn công mạnh mẽ. Đội bóng thường xuyên chiêu mộ hoặc đào tạo các chân sút hàng đầu để duy trì sức mạnh trên hàng công.

Theo thống kê của Serie A:

Juventus là câu lạc bộ ghi hơn 5.000 bàn thắng trong lịch sử giải đấu

Là đội bóng vô địch Serie A nhiều nhất với 36 lần

Sở hữu nhiều cầu thủ từng giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A

Bên cạnh đó, Juventus luôn có hệ thống hỗ trợ tấn công chất lượng với những tiền vệ sáng tạo và chiến thuật hợp lý. Điều này giúp các tiền đạo Juventus có nhiều cơ hội ghi bàn và phát huy tối đa khả năng của mình.

Chính nhờ nền tảng đó, Juventus đã tạo ra nhiều chân sút huyền thoại góp phần xây dựng vị thế của câu lạc bộ trong bóng đá châu Âu.

Nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ của Juventus, có thể thấy rằng đội bóng thành Turin luôn sở hữu những chân sút xuất sắc. Từ Giampiero Boniperti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero cho đến David Trezeguet hay Cristiano Ronaldo, tất cả đều góp phần tạo nên danh sách TOP những tiền đạo Juventus huyền thoại hay nhất.

Những cầu thủ này không chỉ ghi hàng trăm bàn thắng mà còn mang lại vinh quang cho câu lạc bộ. Nhờ đó, Juventus luôn duy trì vị thế là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu, nơi sản sinh ra nhiều tiền đạo Juventus huyền thoại làm say mê hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.