Tin Cúp C1: Sporting Lisbon vượt qua Atletic Bilbao nghẹt thở

Tin bóng đá: Chiến thắng ở phút bù giờ 90+4 không chỉ mang về 3 điểm, mà còn giúp đại diện Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 theo cách nghẹt thở bậc nhất lịch sử giải đấu.

Kịch bản điên rồ ở lượt trận cuối vòng phân hạng

Trước khi bóng lăn, Sporting Lisbon vẫn đứng ngoài top 8 và gần như không nắm quyền tự quyết. Muốn đi tiếp, họ buộc phải đánh bại Bilbao, đồng thời chờ đợi những cú sảy chân từ các ông lớn châu Âu.

Điều bất ngờ đã xảy ra khi Real Madrid thất bại, còn PSG và Newcastle chia điểm, mở ra cánh cửa hẹp cho Sporting. Không bỏ lỡ thời cơ, đội bóng Bồ Đào Nha tận dụng triệt để từng khoảnh khắc, biến lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League thành một màn drama đỉnh cao.

Lợi thế sân nhà giúp Athletic Bilbao khởi đầu đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 3, Oihan Sancet tận dụng sơ hở hàng thủ để mở tỷ số, đẩy Sporting vào thế khó.

Tuy nhiên, tinh thần quật khởi nhanh chóng được thể hiện. Từ quả phạt góc của Maximiliano Araujo, trung vệ Ousmane Diomande bật cao đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa tỷ số bóng đá hôm nay 1-1 cho Sporting.

Bilbao tiếp tục vươn lên dẫn trước ở phút 28 với pha dứt điểm bồi của Gorka Guruzeta, nhưng một lần nữa Sporting cho thấy bản lĩnh. Pha phối hợp bài bản ở trung lộ được kết thúc bằng cú đặt lòng lạnh lùng của Francisco Trincao, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Bàn thắng phút 90+4 định đoạt số phận Champions League

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn đảo chiều. Dù chơi trên sân nhà, Bilbao tỏ ra bạc nhược khi chỉ kiểm soát 35% thời lượng bóng, tung ra vỏn vẹn 2 cú sút và không lần nào trúng đích lúc này mức Ty le keo cũng khá hấp dẫn.

Ngược lại, Sporting Lisbon dồn ép không ngừng. Đội khách từng bị từ chối bàn thắng của Luis Suarez vì việt vị, sau đó là một quả phạt đền bị VAR hủy bỏ, khiến hy vọng vào top 8 tưởng chừng khép lại.

Khi tất cả nghĩ rằng Sporting sẽ phải bước vào vòng play-off, khoảnh khắc định mệnh đã xuất hiện. Phút 90+4, cú sút của Luis Suarez bị Unai Simon cản phá, nhưng Alisson Santos có mặt đúng lúc, lao vào dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở. Bàn thắng ấy không chỉ kết liễu Bilbao, mà còn xoay chuyển toàn bộ cục diện Champions League mùa này.

Với chiến thắng lịch sử, Sporting Lisbon kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 7 với 16 điểm, đứng trên hàng loạt tên tuổi lớn như Juventus, Inter Milan, PSG, Real Madrid hay Atletico Madrid, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."