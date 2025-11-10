Tin bóng đá TBN 10/11: Lewandowski lập hat-trick cho Barca

(GMT+7)

Tin bóng đá: Robert Lewandowski tiếp tục khiến người hâm mộ Barcelona phải trầm trồ khi lập cú hat-trick trong chiến thắng 4-2 trước Celta Vigo. Ở tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan vẫn cho thấy phong độ đỉnh cao cùng bản năng săn bàn thiên bẩm.

Lewandowski tỏa sáng với cú hat-trick

Lich bong da diễn ra trận đấu tại Balaidos không hề dễ dàng, nhưng Lewandowski đã giúp đội bóng xứ Catalan giành trọn ba điểm, thu hẹp khoảng cách với Real Madrid chỉ còn ba điểm.

Không còn sở hữu tốc độ và sức mạnh như thời đỉnh cao ở Bayern Munich, Lewandowski giờ đây thi đấu bằng kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống xuất sắc. Ở bàn mở tỷ số, anh thay đổi phong cách sút phạt đền khiến thủ môn Radu dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cản phá. Những pha xử lý lạnh lùng, chính xác của anh thể hiện sự bản lĩnh của một tiền đạo đã trải qua hơn 15 năm thi đấu đỉnh cao.

Điều khiến Lewandowski khác biệt chính là khả năng tận dụng cơ hội cực tốt. Ở bàn thắng thứ hai, anh chỉ cần một cú chạm tinh tế từ đường chuyền của Marcus Rashford để nâng tỷ số lên 2-1. Đến bàn thắng thứ ba, cú đánh đầu mẫu mực ở phút 72 đã khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo. Với cú hat-trick này, Lewandowski đã nâng tổng số bàn thắng cho Barcelona lên 108 bàn, vượt qua thành tích 105 bàn của Neymar – một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp.

Sự ăn ý giữa Rashford và Lewandowski

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của Barcelona chính là mối liên kết giữa Marcus Rashford và Lewandowski. Rashford đang có phong độ cao với kqbd 9 pha kiến tạo mùa này, và những đường chuyền của anh giúp số 9 người Ba Lan tỏa sáng rực rỡ. Dưới thời HLV Hansi Flick, sự kết hợp giữa hai ngôi sao này đang mở ra hướng tấn công mới đầy hiệu quả cho Barca.

Dù đã bước sang tuổi 37, Robert Lewandowski vẫn chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số. Anh không cần chạm bóng nhiều nhưng luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để định đoạt trận đấu. Nhà báo Valenti Enrich nhận xét:

“Lewandowski không cần tham gia nhiều vào lối chơi, nhưng chỉ một cơ hội thôi, cậu ấy đủ để thay đổi cục diện.”

Đó chính là phẩm chất của một “sát thủ” thực thụ – luôn biết cách khiến mọi hàng phòng ngự phải dè chừng.

Trong bối cảnh Barcelona đối mặt với nhiều áp lực cả trong và ngoài sân cỏ, Lewandowski vẫn là tấm gương về sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Anh luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, không ngừng di chuyển, kêu gọi đồng đội và duy trì tinh thần chiến đấu cho toàn đội. Sau trận đấu, anh chia sẻ:

“Quan trọng nhất là cả đội đã chiến thắng. Chúng tôi đã nói chuyện trong giờ nghỉ và cải thiện ở hiệp hai. Bàn thắng thứ tư giúp toàn đội tự tin hơn.”

Chiến thắng 4-2 trước Celta Vigo không chỉ giúp Barcelona củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn chứng minh Robert Lewandowski vẫn là trung phong không thể thay thế. Bản năng ghi bàn, sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu của anh tiếp tục là nguồn cảm hứng cho toàn đội.

