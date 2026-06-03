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Trong suốt lịch sử hơn 130 năm tồn tại, Liverpool đã sản sinh ra rất nhiều ngôi sao xuất sắc ở mọi vị trí. Đặc biệt, các tiền vệ Liverpool luôn đóng vai trò quan trọng trong những giai đoạn huy hoàng của đội bóng. Từ những thủ lĩnh tuyến giữa giàu sức chiến đấu đến các nhạc trưởng sở hữu kỹ thuật thượng thừa, họ đã góp công lớn giúp The Kop chinh phục hàng loạt danh hiệu quốc nội và quốc tế. Cùng khám phá một số cái tên tiêu biểu nhé!

Những tiền vệ Liverpool huyền thoại trong lịch sử

Steven Gerrard

Vô địch Champions League 2004/05, UEFA Cup 2000/01, 2 FA Cup và 3 League Cup cùng Liverpool

Steven Gerrard là cái tên đầu tiên xuất hiện khi nhắc đến một tiền vệ Liverpool huyền thoại. Sở hữu khả năng sút xa, chuyền bóng và lãnh đạo tuyệt vời, Gerrard nhiều lần trở thành người hùng trong những trận đấu lớn. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh là màn ngược dòng lịch sử trước AC Milan tại chung kết Champions League 2005 ở Istanbul. Với nhiều người hâm mộ, Gerrard là biểu tượng lớn nhất của Liverpool trong thế kỷ XXI.

Bên cạnh tài năng chuyên môn, anh còn được biết đến là một thủ lĩnh mẫu mực. Những cuộc thảo luận về việc đeo băng đội trưởng tay nào trong bóng đá thường gợi nhớ đến hình ảnh Gerrard với chiếc băng thủ quân quen thuộc dẫn dắt Liverpool trong suốt nhiều năm.

Graeme Souness

5 chức vô địch First Division, 3 European Cup và 4 League Cup cùng Liverpool

Graeme Souness là nhân tố quan trọng trong giai đoạn hoàng kim của Liverpool những năm 1970 và 1980. Ông sở hữu lối chơi mạnh mẽ, khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc và tinh thần chiến đấu đáng nể. Không chỉ là một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, Souness còn là thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ. Ông góp phần xây dựng nên một trong những đội hình vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, giúp Liverpool thống trị cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Tiền vệ Liverpool Xabi Alonso

Vô địch Champions League 2004/05, FA Cup 2005/06 và Siêu cúp châu Âu 2005

Xabi Alonso là mẫu tiền vệ kiến thiết lùi sâu hoàn hảo. Anh nổi tiếng với khả năng chuyền dài chính xác, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tư duy chiến thuật xuất sắc. Dù chỉ thi đấu cho Liverpool trong khoảng thời gian không quá dài, Alonso vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Anh là một phần quan trọng của đội hình vô địch Champions League 2005 và được xem là một trong những tiền vệ của Liverpool xuất sắc nhất thế kỷ XXI.

Jordan Henderson

Vô địch Premier League 2019/20, Champions League 2018/19, FA Cup 2021/22

Jordan Henderson từng nhận nhiều hoài nghi khi kế thừa vai trò thủ lĩnh của Gerrard. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và sự chuyên nghiệp, anh đã trở thành đội trưởng đưa Liverpool trở lại đỉnh cao dưới thời Jurgen Klopp.

Trong giai đoạn người hâm mộ bóng đá thế giới đang hướng sự chú ý đến lịch World Cup 2026, Henderson vẫn được nhắc đến như một trong những đội trưởng thành công nhất lịch sử hiện đại của Liverpool.

Các tiền vệ của Liverpool vĩ đại có sức ảnh hưởng thế nào?

Xây dựng bản sắc cho tuyến giữa Liverpool

Những tiền vệ Liverpool xuất sắc không chỉ mang về danh hiệu mà còn góp phần định hình phong cách thi đấu của đội bóng. Từ sự mạnh mẽ của Souness, khả năng sáng tạo của Dalglish đến tinh thần chiến đấu của Gerrard, mỗi thế hệ đều để lại dấu ấn riêng. Chính điều đó giúp Liverpool luôn sở hữu một tuyến giữa giàu sức cạnh tranh trong mọi thời kỳ.

Mang về những danh hiệu lớn

Một điểm chung của các tiền vệ Liverpool huyền thoại là khả năng tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Gerrard góp công lớn trong đêm Istanbul lịch sử, Souness là trụ cột của giai đoạn thống trị châu Âu, còn Henderson đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Premier League đầu tiên của Liverpool sau 30 năm chờ đợi. Những thành tích đó đã góp phần đưa Liverpool trở thành một trong những CLB giàu thành công nhất thế giới.

Góp phần nâng tầm vị thế của Liverpool

Sự thành công của hàng tiền vệ Liverpool qua nhiều thế hệ là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội bóng duy trì vị thế hàng đầu tại Anh và châu Âu. Từ thời kỳ thống trị của Souness cho đến kỷ nguyên Klopp với Henderson, tuyến giữa luôn là nền tảng cho những chiến công lớn của The Kop.

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Lịch sử Liverpool đã chứng kiến nhiều ngôi sao xuất sắc nơi tuyến giữa, nhưng Steven Gerrard, Graeme Souness, Kenny Dalglish, Xabi Alonso và Jordan Henderson là những cái tên tiêu biểu nhất. Những tiền vệ Liverpool không chỉ mang về vô số danh hiệu mà còn góp phần xây dựng bản sắc cho một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Di sản mà họ để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ và người hâm mộ Liverpool trong tương lai.