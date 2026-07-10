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CF Montreal gặp Toronto trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) vào lúc 6h30 ngày 17/7. Dù Toronto có phong độ nhỉnh hơn trong những lần đối đầu gần đây, CF Montreal vẫn được kỳ vọng tạo nên thế trận cân bằng nhờ lợi thế sân nhà.

Kết quả đối đầu CF Montreal vs Toronto

Ở 10 lần đối đầu gần nhất, Toronto thắng 4 trận, CF Montreal thắng 5 trận và hai đội hòa 1 lần. Những trận derby Canada thường có nhiều bàn thắng, đặc biệt trong hai mùa giải gần đây khi hàng công của cả hai đội đều chơi khá cởi mở. Người hâm mộ cũng có thể cập nhật kqbd wap để theo dõi diễn biến và kết quả trận đấu nhanh chóng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Dù Toronto thắng hai lần gần nhất với cách biệt lớn, CF Montreal vẫn sở hữu thành tích khá tốt trên sân nhà khi đối đầu đối thủ cùng quốc gia. Trong 5 lần tiếp đón Toronto gần đây, Montreal giành 3 chiến thắng và chỉ thua 2 trận. Điều đó cho thấy lợi thế sân bãi vẫn là yếu tố đáng kể đối với đội chủ nhà.

Dựa trên phong độ hiện tại và thống kê trong quá khứ, nhiều chuyên gia dự đoán bóng đá cho rằng trận đấu sắp tới sẽ diễn ra cân bằng hơn so với những lần gặp trước.

Đội hình dự kiến CF Montreal vs Toronto

Theo thông tin cập nhật từ các trang thống kê bóng đá uy tín, hai đội nhiều khả năng sẽ sử dụng những cầu thủ đang đạt phong độ tốt nhất. Cùng tìm hiểu đội hình dự kiến trận CF Montreal gặp Toronto:

Đội hình dự kiến CF Montreal

Sơ đồ: 4-2-3-1

Thủ môn: Jonathan Sirois.

Hậu vệ: Joel Waterman, George Campbell, Luca Petrasso, Dawid Bugaj.

Tiền vệ: Samuel Piette, Victor Loturi.

Tiền vệ tấn công: Caden Clark, Bryce Duke, Dante Sealy.

Tiền đạo: Prince Owusu.

CF Montreal sẽ đặt niềm tin vào khả năng ghi bàn của Prince Owusu, trong khi Bryce Duke và Caden Clark đảm nhận vai trò sáng tạo phía sau tiền đạo cắm.

Đội hình dự kiến Toronto

Sơ đồ: 3-4-2-1

Thủ môn: Sean Johnson.

Hậu vệ: Kevin Long, Sigurd Rosted, Nicksoen Gomis.

Tiền vệ: Richie Laryea, Alonso Coello, Deybi Flores, Raoul Petretta.

Hộ công: Federico Bernardeschi, Lorenzo Insigne.

Tiền đạo: Ola Brynhildsen.

Toronto vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, nổi bật là Bernardeschi và Insigne. Bộ đôi này có khả năng tạo đột biến rất cao và sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách trong trận derby.

Nhận định kết quả CF Montreal gặp Toronto, 6h30 ngày 17/7

Xét về phong độ cũng như chất lượng đội hình, Toronto đang có phần nhỉnh hơn đối thủ. Bên cạnh đó, Toronto còn sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, giúp họ duy trì sự ổn định trong các trận cầu lớn.

Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, CF Montreal vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực. Sân nhà luôn là điểm tựa giúp đội bóng này thi đấu tự tin hơn trước Toronto.

Toronto sở hữu lực lượng đồng đều hơn nhưng CF Montreal có lợi thế sân nhà và quyết tâm giành điểm trước đại kình địch. Với tính chất căng thẳng của trận derby Canada, hai đội nhiều khả năng sẽ tạo ra màn rượt đuổi hấp dẫn.

Dự đoán tỷ số: CF Montreal 2-2 Toronto

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Cuộc đối đầu CF Montreal gặp Toronto, 6h30 ngày 17/7 mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ MLS. Dù Toronto được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và đội hình chất lượng, CF Montreal vẫn đủ khả năng tạo nên bất ngờ khi được thi đấu trên sân nhà. Với lịch sử đối đầu nhiều bàn thắng và sự quyết tâm của cả hai đội, trận đấu ngày 17/7 được kỳ vọng sẽ là một trong những màn so tài đáng xem nhất của vòng đấu.