(GMT+7)

Trận đấu Malmo gặp IFK Goteborg lúc 19h ngày 12/7 được xem là tâm điểm của vòng đấu tại giải VĐQG Thụy Điển. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống, luôn tạo ra những màn so tài hấp dẫn và khó lường. Malmo có lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn, trong khi Goteborg đặt quyết tâm giành điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Kết quả đối đầu Malmo vs Goteborg

Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Malmo giành 4 chiến thắng, Goteborg thắng 3 và hai đội hòa 3 trận. Thành tích này cho thấy sự cân bằng giữa hai câu lạc bộ, dù Malmo thường chơi tốt hơn khi được thi đấu trên sân nhà.

Ở mùa giải 2025, hai đội hòa nhau 0-0 trên sân Malmo sau thế trận giằng co. Trước đó, Goteborg từng thắng 1-0 trên sân nhà, nhưng Malmo cũng đáp trả bằng các chiến thắng 3-0 và 2-1 ở những lần đối đầu trước đó. Những kết quả này cho thấy mỗi trận đấu đều có diễn biến rất khó đoán.

Dựa trên các thống kê đối đầu, nhiều người hâm mộ lựa chọn tham khảo dự đoán bóng đá trước giờ bóng lăn để có thêm góc nhìn về cục diện trận đấu.

Ngoài lịch sử đối đầu, việc cập nhật kqbd wap cũng giúp người hâm mộ theo dõi phong độ và kết quả thi đấu mới nhất của hai đội trước khi trận đấu diễn ra.

Lực lượng, đội hình dự kiến Malmo vs Goteborg

Tình hình lực lượng Malmo gặp Goteborg

Malmo gặp nhiều tổn thất khi Busanello, Stefano Vecchia, Anders Christiansen và Pontus Jansson đều vắng mặt vì chấn thương. Đây đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội chủ nhà.

Trong khi đó, Goteborg cũng không có lực lượng mạnh nhất. Tiago Coimbra, Saidou Alioum, Alexander Jallow, Jonathan Rasheed và Arbnor Muçolli đều không thể góp mặt. Dù thiếu khá nhiều nhân sự, đội khách vẫn còn những cái tên đủ sức tạo nên khác biệt.

Đội hình ra sân của hai đội

Malmo (4-4-2): Olsen, John, Sjöstrand, Pålsson, Djuric, Skogmar, Rosengren, Botheim, Haksabanovic, Larsen, Busuladzic.

Olsen, John, Sjöstrand, Pålsson, Djuric, Skogmar, Rosengren, Botheim, Haksabanovic, Larsen, Busuladzic. IFK Goteborg (4-3-3): Bishesari, Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Tolf, Clemmensen, Ottosson, Kruse, Fenger, Wiberg, Heintz.

Nhận định kết quả Malmo gặp Goteborg, 19h ngày 12/7

Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình giúp Malmo được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Họ vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng tốt và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở tuyến trên.

Goteborg chắc chắn sẽ lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi chờ đợi cơ hội phản công. Nếu duy trì được sự tập trung, đội khách hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Malmo.

Đây được dự báo là trận đấu diễn ra chặt chẽ khi cả hai đều thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, Malmo vẫn có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực trong những mùa giải gần đây.

Dự đoán tỷ số: Malmo 2-1 Goteborg

Xem thêm: Brighton gặp MU: Đối đầu và đội hình dự kiến ngày 24/5

Xem thêm: Số liệu trận đấu Hà Lan gặp Ma Rốc 8h ngày 30/6

Cuộc đối đầu Malmo gặp Goteborg lúc 19h ngày 12/7 hứa hẹn sẽ mang đến thế trận hấp dẫn giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Thụy Điển. Malmo có lợi thế về sân bãi và chiều sâu đội hình, nhưng Goteborg luôn là đối thủ khó chịu trong những lần chạm trán. Kết quả trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội của hàng công hai đội.