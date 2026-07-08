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Tây Ban Nha gặp Bỉ lúc 2h ngày 11/7 trong trận đấu được đánh giá rất cân bằng khi cả hai đều đang duy trì phong độ ấn tượng tại World Cup 2026. Tây Ban Nha nổi bật với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự, còn Bỉ lại sở hữu hàng công đạt hiệu suất ghi bàn cao. Dựa trên lịch sử đối đầu cùng màn trình diễn gần đây, người hâm mộ có thể phần nào hình dung cục diện của cuộc so tài này.

Số liệu lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ

Thành tích đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Tây Ban Nha. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng trước Bỉ. Năm 2016, Tây Ban Nha thắng 2-0 trên sân khách. Trước đó tại vòng loại Euro, họ lần lượt vượt qua Bỉ với tỷ số 5-0 và 2-1.

Không chỉ thắng cả ba trận, Tây Ban Nha còn ghi tới 9 bàn và chỉ để thủng lưới đúng một lần. Điều này cho thấy họ luôn biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ mỗi khi hai đội gặp nhau. Những thống kê này cũng là cơ sở để nhiều người tham khảo tỷ lệ trực tuyến trước giờ bóng lăn.

Số liệu phong độ Tây Ban Nha gặp Bỉ

Tây Ban Nha thi đấu ổn định

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại với 6 chiến thắng và 4 trận hòa. Tại World Cup 2026, họ lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, Áo 3-0, Uruguay 1-0 và Saudi Arabia 4-0. Bên cạnh đó là các trận hòa trước Cape Verde, Iraq, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Điểm mạnh của Tây Ban Nha là hàng thủ thi đấu chắc chắn khi thường xuyên giữ sạch lưới. Khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ cũng giúp họ hạn chế tối đa sức ép từ đối phương.

Bỉ sở hữu hàng công đáng gờm

Bỉ cũng bước vào trận đấu với thành tích rất tích cực khi thắng 6 và hòa 4 trong 10 lần ra sân gần nhất. Họ vừa đánh bại Mỹ 4-1, thắng New Zealand 5-1 và Tunisia 5-0. Ngoài ra, Bỉ còn vượt qua Croatia 2-0 và Mỹ 5-2 trong các trận giao hữu.

Điểm nổi bật nhất của đội bóng này là khả năng ghi bàn. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn chưa thực sự ổn định khi để hòa Senegal, Iran và Ai Cập. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, Bỉ sẽ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kiểm soát của Tây Ban Nha.

Nhận định kết quả Tây Ban Nha gặp Bỉ, 2h ngày 11/7

Đây là màn so tài giữa hai đội tuyển có phong độ rất cao. Tây Ban Nha nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát thế trận và thành tích đối đầu, trong khi Bỉ sở hữu hàng công bùng nổ với nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Nếu Tây Ban Nha duy trì được sức ép ở khu vực giữa sân, họ sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát trận đấu. Ngược lại, Bỉ sẽ chờ đợi những pha phản công nhanh để tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Với phong độ hiện tại cùng sự vượt trội trong lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn đôi chút. Tuy nhiên, Bỉ đủ sức tạo nên một trận đấu khó khăn và có thể ghi bàn.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

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Cuộc đối đầu Tây Ban Nha gặp Bỉ lúc 2h ngày 11/7 nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao và chất lượng chuyên môn hấp dẫn. Tây Ban Nha có lợi thế về sự ổn định và bản lĩnh, trong khi Bỉ lại sở hữu sức mạnh tấn công đáng nể. Người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận cầu kịch tính với nhiều pha bóng đáng chú ý.