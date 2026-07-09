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Trận đấu giữa GAIS gặp Elfsborg diễn ra lúc 21h30 ngày 12/7 được xem là một trong những cặp đấu đáng chú ý của vòng đấu Allsvenskan. Hai đội đều sở hữu lối chơi khó chịu và thường tạo ra những màn so tài hấp dẫn mỗi khi đối đầu.

Số liệu lịch sử đối đầu GAIS vs Elfsborg

Xét 10 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trên mọi đấu trường, GAIS có 5 chiến thắng, trong khi Elfsborg giành 5 trận thắng. Tuy nhiên, nếu chỉ tính những lần gặp nhau trong hai mùa giải gần đây, GAIS lại thể hiện sự vượt trội khi thắng tới 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra với thế trận quyết liệt và không có quá nhiều bàn thắng. Phần lớn các trận đấu gần đây đều kết thúc với cách biệt từ một đến hai bàn, phản ánh sự cân bằng về lối chơi cũng như chất lượng đội hình.

Đối với những người theo dõi tỷ lệ bóng đá, lịch sử đối đầu cũng cho thấy GAIS thường tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà trước Elfsborg. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin khi bước vào màn tái đấu lần này.

Số liệu phong độ FC GAIS gặp Elfsborg

GAIS duy trì sự ổn định

GAIS đang có phong độ khá tích cực khi bất bại trong 9/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng này giành 5 chiến thắng và 4 trận hòa, chỉ để thua duy nhất một lần trước Sirius với tỷ số 1-2.

Ở vòng đấu gần nhất, GAIS hòa Brommapojkarna 1-1 trên sân khách. Trước đó, họ đánh bại Valerenga 2-1 trong trận giao hữu, thắng Kalmar 3-0, vượt qua Hammarby 2-0 và hạ Orgryte với tỷ số đậm 4-0. Những kết quả này cho thấy hàng công của GAIS đang hoạt động hiệu quả, trong khi hàng thủ cũng giữ được sự chắc chắn.

Đặc biệt, trên sân nhà, GAIS thường thi đấu rất tự tin. Họ kiểm soát bóng tốt, tạo nhiều cơ hội và biết cách kết liễu đối thủ trong những thời điểm quan trọng.

Elfsborg thiếu sự bùng nổ

Bên kia chiến tuyến, Elfsborg lại không duy trì được sự ổn định như kỳ vọng. Trong 10 trận gần nhất, họ chỉ giành 2 chiến thắng, hòa tới 6 trận và nhận 2 thất bại.

Đội khách vừa để Hammarby đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà. Trước đó, họ hòa Fredrikstad, Orgryte, Hacken, Mjallby AIF, Halmstads và AIK Solna. Dù sở hữu hàng thủ không quá tệ nhưng khả năng tận dụng cơ hội của Elfsborg vẫn là vấn đề lớn khi họ thường xuyên chia điểm trong các trận đấu có thế trận cân bằng.

Điểm sáng của Elfsborg là khả năng thi đấu sân khách tương đối khó chịu. Tuy nhiên, việc thiếu những chiến thắng liên tiếp khiến tinh thần toàn đội phần nào bị ảnh hưởng trước chuyến làm khách đến sân của GAIS.

Nhận định kết quả GAIS gặp Elfsborg, 21h30 ngày 12/7

Dựa trên những thống kê hiện tại, GAIS là đội được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định cùng lợi thế sân nhà. Đội bóng này đang sở hữu chuỗi trận tích cực và thường chơi rất hiệu quả mỗi khi đối đầu Elfsborg.

Trong khi đó, Elfsborg dù có kinh nghiệm và lực lượng chất lượng nhưng lại thiếu sự sắc bén ở khâu ghi bàn. Việc hòa quá nhiều trận khiến họ gặp khó trong cuộc đua trên bảng xếp hạng.

Nếu tận dụng tốt những cơ hội ở hai biên và các tình huống cố định, GAIS hoàn toàn có thể giành trọn ba điểm. Elfsborg vẫn đủ khả năng ghi bàn, nhưng sẽ rất khó để ra về với chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: GAIS 2-1 Elfsborg

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Khép lại, cuộc đối đầu GAIS gặp Elfsborg, 21h30 ngày 12/7 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi cả hai đều đặt mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Với phong độ ổn định, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực trong thời gian gần đây, GAIS đang nắm nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Tuy vậy, Elfsborg vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu tận dụng tốt những cơ hội phản công.