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Trong hơn một thập kỷ qua, Gianluigi Donnarumma luôn được đánh giá là một trong những thủ thành xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Sở hữu phản xạ nhanh, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự cùng thể hình lý tưởng, anh đã chinh phục nhiều danh hiệu ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Dù còn khá trẻ, thủ môn Donnarumma đã xây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ và tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy trong màu áo Manchester City cũng như đội tuyển Italia.

Tiểu sử của thủ môn Gianluigi Donnarumma

Thủ môn Donnarumma sinh năm bao nhiêu?

Một trong những câu hỏi được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất là thủ môn Donnarumma sinh năm bao nhiêu. Anh sinh ngày 25/2/1999 tại Castellammare di Stabia, thuộc tỉnh Naples, Italia.

Ngay từ nhỏ, Donnarumma đã bộc lộ niềm đam mê với bóng đá. Anh gia nhập học viện của Club Napoli trước khi được AC Milan phát hiện và chiêu mộ vào hệ thống đào tạo trẻ.

Nhờ tài năng nổi bật, Donnarumma nhanh chóng vượt qua nhiều đàn anh để được trao cơ hội thi đấu chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi. Không ít người hâm mộ theo dõi du doan bong da đã sớm đánh giá anh sẽ trở thành người kế thừa xứng đáng của những huyền thoại trong khung gỗ Italia.

Gianluigi Donnarumma chiều cao bao nhiêu?

Một trong những lợi thế lớn nhất của Donnarumma là thể hình vượt trội. Gianluigi Donnarumma chiều cao lên tới 1,96 m, giúp anh làm chủ khu vực cấm địa và chiếm ưu thế trong các pha bóng bổng.

Bên cạnh chiều cao ấn tượng, Donnarumma còn sở hữu sải tay dài, phản xạ cực nhanh và khả năng cản phá trong những tình huống đối mặt. Anh thường xuyên cứu thua cho đội bóng bằng các pha bay người chính xác hoặc phản xạ bằng chân đầy hiệu quả.

Khả năng đọc tình huống và giao tiếp với hàng phòng ngự cũng là điểm mạnh giúp Donnarumma luôn duy trì sự ổn định trong những trận cầu lớn.

Gianluigi Donnarumma đội hiện tại là CLB nào?

Hiện nay, Gianluigi Donnarumma đội hiện tại là Manchester City. Sau quãng thời gian thi đấu thành công tại Serie A và Ligue 1, thủ thành người Italia gia nhập đội bóng của HLV Pep Guardiola với mục tiêu chinh phục thêm các danh hiệu lớn tại Premier League và UEFA Champions League.

Sự xuất hiện của Donnarumma giúp Manchester City tăng thêm chiều sâu đội hình nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. Người hâm mộ cũng thường xuyên cập nhật kqbd của đội bóng để theo dõi màn trình diễn của thủ thành người Italia.

Ngoài ra, Donnarumma còn là trụ cột của đội tuyển Italia. Anh góp công lớn trong hành trình vô địch EURO 2020 khi liên tiếp tỏa sáng ở các loạt sút luân lưu, đặc biệt trong trận chung kết gặp tuyển Anh. Với những màn trình diễn ấn tượng đó, Donnarumma được UEFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Không ít bài viết so sánh anh với thủ môn đội tuyển anh qua các thời kỳ, bởi Donnarumma nhiều lần đối đầu những người gác đền hàng đầu của Tam Sư trong các giải đấu lớn.

Sự nghiệp thi đấu của thủ môn Gianluigi Donnarumma

Khởi đầu đầy ấn tượng tại AC Milan

Donnarumma ra mắt đội một AC Milan vào năm 2015 khi mới 16 tuổi. Đây là cột mốc đáng nhớ bởi rất ít thủ môn có thể bắt chính ở một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất châu Âu ở độ tuổi này.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh gây ấn tượng mạnh nhờ sự điềm tĩnh và khả năng phản xạ xuất sắc. Dù còn trẻ, Donnarumma luôn thi đấu chững chạc trước những tiền đạo hàng đầu Serie A.

Trong nhiều mùa giải liên tiếp, anh là nhân tố quan trọng giúp AC Milan cạnh tranh các vị trí cao trên bảng xếp hạng và trở lại đấu trường Champions League.

Khẳng định tên tuổi tại châu Âu

Sau khi rời AC Milan, Donnarumma tiếp tục phát triển sự nghiệp tại môi trường bóng đá đỉnh cao. Anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở Champions League, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Khả năng chơi chân ngày càng hoàn thiện giúp Donnarumma thích nghi với xu hướng bóng đá hiện đại, nơi thủ môn không chỉ làm nhiệm vụ cản phá mà còn tham gia xây dựng lối chơi từ tuyến dưới.

Những màn trình diễn ổn định giúp anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện và trở thành lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ.

Thành công cùng đội tuyển Italia và Manchester City

Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Donnarumma đến tại EURO 2020. Anh liên tiếp cản phá thành công các quả phạt đền ở vòng bán kết và chung kết, góp phần đưa Italia lên ngôi vô địch châu Âu sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO là minh chứng rõ nét cho tài năng của thủ môn sinh năm 1999. Đây cũng là lần đầu tiên một thủ môn nhận được giải thưởng cá nhân cao quý này tại một kỳ EURO.

Ở cấp câu lạc bộ, Donnarumma tiếp tục chinh phục những thử thách mới trong màu áo Manchester City. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và tâm lý vững vàng ở các trận đấu lớn, anh được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đội bóng giành thêm nhiều danh hiệu quốc nội cũng như châu Âu.

Ở tuổi còn rất trẻ đối với một thủ môn, Donnarumma vẫn còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italia.

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Thủ môn Donnarumma là hình mẫu tiêu biểu của thế hệ thủ môn hiện đại với thể hình lý tưởng, phản xạ xuất sắc và bản lĩnh trong những trận đấu lớn. Từ tài năng trẻ của AC Milan đến ngôi sao hàng đầu của Manchester City và đội tuyển Italia, Gianluigi Donnarumma đã chứng minh năng lực bằng hàng loạt danh hiệu cùng những màn trình diễn đẳng cấp.