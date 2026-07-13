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Milsami gặp Velez Mostar lúc 0h ngày 17/7 trong trận lượt về vòng loại UEFA Conference League. Lợi thế sân nhà sẽ giúp Milsami thêm tự tin, trong khi đại diện Bosnia & Herzegovina sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhỉnh hơn. Những thống kê dưới đây sẽ giúp người hâm mộ có cái nhìn rõ hơn trước màn đối đầu đáng chờ đợi.

Số liệu thống kê hiệu suất ghi bàn Milsami vs Velez Mostar

Theo thống kê từ nhận định bóng đá net, trận lượt đi giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Milsami đã có một màn trình diễn đầy nỗ lực khi giành kết quả thuận lợi trên sân khách, qua đó tạo lợi thế nhỏ trước khi trở về sân nhà.

Xét phong độ ghi bàn, Milsami không có hiệu suất tấn công quá ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng Moldova chỉ ghi được 4 bàn thắng, trung bình 0,4 bàn mỗi trận. Hàng công thi đấu thiếu sắc bén khiến họ thường xuyên gặp khó khăn trước các đối thủ có hàng phòng ngự tổ chức tốt.

Ở chiều ngược lại, Velez Mostar ghi được 12 bàn trong 10 trận gần nhất. Đại diện Bosnia & Herzegovina duy trì khả năng ghi bàn khá ổn định nhờ hàng tiền vệ cơ động và những pha phối hợp tốc độ ở hai biên.

Milsami giữ sạch lưới ở nhiều trận đấu trên sân nhà, nhưng cũng từng nhận các thất bại nặng trước Petrocub và Zimbru. Trong khi đó, Velez Mostar phòng ngự khá ổn định khi chỉ để thủng lưới 9 bàn trong 10 trận gần đây, dù vẫn mắc sai lầm trước các đối thủ mạnh như Sarajevo hay Zrinjski.

Số liệu phong độ Milsami gặp Velez Mostar

Milsami chưa tạo được sự ổn định

Phong độ của Milsami thời gian qua không thực sự thuyết phục. Trong 10 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1, hòa 3 và để thua tới 6 trận.

Đội bóng Moldova liên tiếp mất điểm trước Dacia Buiucani, Petrocub, Zimbru và FC Balti. Dù vậy, trận hòa 1-1 trên sân Velez Mostar ở lượt đi cho thấy Milsami vẫn có khả năng tạo bất ngờ khi thi đấu với tinh thần tập trung.

Velez Mostar có phong độ nhỉnh hơn

So với đối thủ, Velez Mostar thi đấu ổn định hơn. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng Bosnia & Herzegovina giành 3 chiến thắng, hòa 5 và chỉ thua 2 trận.

Họ từng đánh bại Rudar Prijedor 4-2, Siroki Brijeg 3-0 và Radnik Bijeljina 1-0. Tuy nhiên, các trận hòa liên tiếp trước Milsami, Zeljeznicar, FK Sloga Doboj và NK Posusje cho thấy khả năng kết liễu trận đấu của Velez Mostar vẫn chưa thực sự tốt.

Nhận định kết quả Milsami gặp Velez Mostar, 0h ngày 17/7

Thế trận được dự đoán sẽ diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian, với số cơ hội nguy hiểm không quá nhiều. Khả năng tận dụng cơ hội và những tình huống cố định có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt.

Milsami chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà, nhưng Velez Mostar vẫn được đánh giá là đội có chất lượng đội hình đồng đều hơn. Hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo nên màn so tài giằng co giống như trận lượt đi.

Dự đoán tỷ số: Milsami 1-1 Velez Mostar

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Trận đấu Milsami gặp Velez Mostar lúc 0h ngày 17/7 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi hai đội vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp sau kết quả hòa ở lượt đi. Milsami có lợi thế sân nhà nhưng phong độ chưa thực sự ổn định, trong khi Velez Mostar sở hữu kinh nghiệm và sự cân bằng hơn trong lối chơi. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, đội bóng bản lĩnh hơn nhiều khả năng sẽ giành quyền góp mặt ở vòng đấu tiếp theo của UEFA Conference League.