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Từ những huyền thoại góp công mang về các danh hiệu lớn đến thế hệ cầu thủ đang thi đấu tại Stamford Bridge, vị trí tiền vệ luôn sở hữu những cái tên đẳng cấp thế giới. Nhiều tiền vệ Chelsea không chỉ trở thành biểu tượng của câu lạc bộ mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử bóng đá châu Âu. Hãy cùng blog bóng đá điểm qua những tiền vệ Chelsea huyền thoại tới hiện tại nổi bật nhất.

Top 3 tiền vệ Chelsea huyền thoại xuất sắc nhất

Frank Lampard

Thành tích: 3 Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cup

Khi nhắc đến tiền vệ Chelsea huyền thoại, Frank Lampard luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên. Gia nhập Chelsea năm 2001, Lampard nhanh chóng trở thành linh hồn nơi tuyến giữa nhờ khả năng ghi bàn, kiến tạo và lãnh đạo đội bóng.

Ông ghi tới 211 bàn thắng cho Chelsea, một con số đáng kinh ngạc đối với một tiền vệ. Dưới thời Jose Mourinho và nhiều HLV khác, Lampard là nhân tố chủ chốt giúp The Blues thống trị bóng đá Anh và chinh phục châu Âu. Sự ổn định của Lampard trong hơn một thập kỷ khiến anh được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

Tiền vệ của Chelsea Claude Makélélé

Thành tích: 2 Premier League, 2 League Cup, 1 FA Cup cùng Chelsea

Claude Makélélé là người đã thay đổi cách nhìn về vai trò tiền vệ phòng ngự trong bóng đá hiện đại. Gia nhập Chelsea năm 2003, ông nhanh chóng trở thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Mourinho.

Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và che chắn cho hàng phòng ngự của Makélélé xuất sắc đến mức vị trí tiền vệ phòng ngự sau này thường được gọi là “vai trò Makélélé”. Trong giai đoạn Chelsea vươn lên thành thế lực tại Anh, đóng góp của ông là vô cùng quan trọng. Đây cũng là lý do Makélélé luôn được nhắc đến trong danh sách những tiền vệ của Chelsea vĩ đại nhất.

Không ít người hâm mộ thường xuyên theo dõi kqbd y hay các giải đấu hàng đầu châu Âu cũng đánh giá Makélélé là một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử.

Michael Essien

Thành tích: 2 Premier League, 4 FA Cup, 1 Champions League

Michael Essien là mẫu tiền vệ toàn diện hiếm có của bóng đá châu Phi. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và những cú sút xa uy lực, Essien từng là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ.

Trong giai đoạn đỉnh cao, anh giúp Chelsea duy trì sức mạnh ở khu vực giữa sân và thường xuyên xuất hiện trong những trận đấu lớn. Cũng giống như người hâm mộ hiện nay quan tâm đến tỷ lệ kèo c1 trước các cuộc đối đầu đỉnh cao, Essien từng là nhân tố khiến đối thủ phải đặc biệt dè chừng mỗi khi gặp Chelsea.

Những màn trình diễn bền bỉ đã giúp anh trở thành một trong những huyền thoại được yêu mến nhất tại Stamford Bridge.

Top 3 tiền vệ Chelsea hiện tại nổi bật nhất

Enzo Fernández

Thành tích: Vô địch World Cup 2022 cùng Argentina; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022

Trong số các tiền vệ Chelsea hiện tại, Enzo Fernández là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Gia nhập Chelsea sau World Cup 2022, tiền vệ người Argentina nhanh chóng cho thấy khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và phân phối bóng đẳng cấp.

Enzo sở hữu tư duy chiến thuật tốt, kỹ năng chuyền dài chính xác cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Dù Chelsea trải qua nhiều biến động trong những mùa giải gần đây, anh vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn của đội bóng.

Moisés Caicedo

Thành tích: Cầu thủ xuất sắc nhất Brighton mùa 2022–2023

Moisés Caicedo gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng thuộc hàng cao nhất lịch sử bóng đá Anh. Tiền vệ người Ecuador nổi bật nhờ khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và bao quát không gian cực tốt.

Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn, Caicedo dần chứng minh giá trị của mình bằng những màn trình diễn ổn định. Khả năng hoạt động rộng giúp anh trở thành lá chắn quan trọng trước hàng phòng ngự.

Cole Palmer

Thành tích: Cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea mùa 2023–2024

Dù thường được sử dụng ở nhiều vị trí trên hàng công, Cole Palmer vẫn có thể chơi như một tiền vệ tấn công và đang là ngôi sao sáng nhất của Chelsea hiện tại. Palmer sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng sáng tạo và dứt điểm hiệu quả. Anh liên tục ghi bàn và kiến tạo kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge từ Manchester City.

Sự xuất hiện của Palmer mang đến nguồn cảm hứng mới cho hàng công Chelsea. Những màn trình diễn nổi bật của anh cũng khiến nhiều người hâm mộ phải cập nhật lịch bóng đá mỗi tuần để theo dõi các trận đấu của The Blues.

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Chelsea luôn sở hữu những tiền vệ đẳng cấp trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Từ các tiền vệ Chelsea huyền thoại như Frank Lampard, Claude Makélélé và Michael Essien cho đến những tiền vệ Chelsea hiện tại như Enzo Fernández, Moisés Caicedo hay Cole Palmer, tất cả đều góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đội bóng thành London. Với sự kết hợp giữa truyền thống và sức trẻ, họ vẫn đang giữ vai trò quan trọng trong hành trình tìm lại vị thế của câu lạc bộ.