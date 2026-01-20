Dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 22/1/2026 thần tài

(GMT+7)

Dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 22/1/2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm của anh em yêu thích bộ môn may mắn. Trước giờ quay thưởng, việc theo dõi diễn biến cầu số, phân tích tần suất xuất hiện và tham khảo các phương pháp soi cầu hiệu quả sẽ giúp người chơi có thêm góc nhìn khách quan. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp những nhận định đáng chú ý, giúp quá trình chọn số trở nên rõ ràng và tự tin hơn.

Dự đoán XSBTH ngày 22 tháng 1 năm 2026 hôm nay chính xác

Dự đoán XS Bình Thuận 22/1/2026 hôm nay tập trung phân tích biến động cầu số trong những kỳ quay gần nhất. Việc đối chiếu thêm thống kê xổ số miền bắc 100 ngày giúp quá trình soi cầu có chiều sâu hơn, tránh chọn số ngẫu nhiên. Qua đó, nhiều cặp số đẹp được lọc ra, hỗ trợ anh em tham khảo khi lên phương án chốt số cuối ngày.

Phân tích kết quả xổ số Bình Thuận ngày 22/1/2026

Giải tám: 30 – 37, 81 – 81

Đầu đuôi XSBTH 22/1/2026 giải đặc biệt: 60 – 03, 93 – 32

Lô tô VIP: 04 – 21, 70 – 18

Lô tô XSBTH 22/1 xiên 2: (54 – 83), (25 – 69)

Lô 3 càng: 119, 772, 965

Song thủ lô: 28 – 86, 58 – 35

Thống kê XS Bình Thuận 22/1/2026 – Lô gan lâu chưa ra, lô hay về

Qua quá trình thống kê chi tiết, có thể nhận thấy một số con số tại Bình Thuận đang rơi vào trạng thái gan dài, trong khi vài cặp khác liên tục xuất hiện. Đây là yếu tố quan trọng khi phân tích cầu. Không ít người chơi còn đối chiếu thêm với xổ số miền bắc nhằm nhận diện xu hướng chung, giúp việc chọn số trở nên chủ động hơn.

Thống kê kết quả XSBTH ngày 22/1/2026

Loto gan: 51 11 52 37 94 00 40 41

Cặp lô gan: 36 63; 08 80; 19 91; 57 75

Giải đặc biệt về nhiều trong ’30 lần quay: 78 13 78 84 50

Lô tô XSBTH ngày 22/1/2026 xuất hiện nhiều trong ’30 lần quay: 85 86 05 58 12

Đầu lô nổi bật: 4 (5 lần); 2 (3 lần)

Đuôi lô XSBTH 22/1/2026 nhiều nhất: 5 (4 lần); 7 (3 lần)

Phân tích Lô xiên XSBTH 22/1/2026

Tổng hợp kết quả lô xiên kỳ trước – Dự đoán XS Bình Thuận 22/1/2026

Trước khi đi sâu vào phân tích kỳ quay mới, chúng ta cùng nhìn lại kết quả lô xiên của ngày 15/01.

Theo thống kê ghi nhận, các bộ xiên được theo dõi đã cho kết quả như sau.

Ở xiên 2, cặp 05 – 89 mang về 2 nháy, trong khi 06 – 72 không xuất hiện lần nào.

Đối với xiên 3, cả hai bộ 04 – 22 – 25 và 04 – 22 – 54 đều chưa cho tín hiệu trúng trong kỳ quay này.

Đánh giá diễn biến cầu xiên

Từ kết quả thực tế có thể thấy, một số cặp số vẫn duy trì tần suất xuất hiện ổn định, đặc biệt là nhóm số đã từng nổ trong các kỳ gần đây.

Việc một vài bộ xiên chưa ra nháy cũng được xem là dấu hiệu tích lũy, thường tạo tiền đề cho giai đoạn bật lại ở những kỳ tiếp theo.

Đây là cơ sở quan trọng cho việc dự đoán Bình Thuận ngày 22/1/2026, tiếp tục theo dõi cầu xiên cho ngày quay sắp tới.

Thống kê lô xiên áp dụng cho kỳ mới

Dựa trên quá trình tổng hợp và lọc số, bảng thống kê lô xiên cho ngày 22/01 được giữ nguyên theo khung cầu đang chạy.

Cụ thể, xiên 2 tiếp tục gồm các cặp 05 – 89 và 06 – 72. Với xiên 3, hai bộ số được theo dõi là 04 – 22 – 25 và 04 – 22 – 54.

Đây đều là những dàn đã có lịch sử bám cầu, phù hợp để anh em tham khảo trong kỳ quay Bình Thuận sắp diễn ra.

Những nội dung vừa chia sẻ nhằm hỗ trợ anh em trong quá trình soi cầu và chọn số hợp lý. Dự đoán Bình Thuận ngày 22/1 được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế, không mang tính áp đặt. Hy vọng đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, giúp quá trình tham gia trở nên chủ động và tự tin hơn.

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"