(GMT+7)

Dự đoán XSAG 15/1 là chủ đề được nhiều người chơi xổ số miền Nam đặc biệt quan tâm khi kỳ quay thưởng xổ số An Giang ngày 15 tháng 1 năm 2026 đang đến gần. Dựa trên dữ liệu kết quả gần nhất bài viết dưới đây chuyên mục xổ số sẽ giúp bạn đưa ra những nhận định và dự đoán mang tính tham khảo cho kỳ quay tiếp theo.

Tổng quan kết quả xổ số An Giang ngày 8/1/2026

Trước khi đi vào dự đoán xsag ngày 15/1, mời các bạn cùng xem lại bảng kết quả xổ số An Giang trong lần mở thưởng gần nhất

Theo đánh giá từ các chuyên gia XSTD, kết quả xổ số An Giang ghi nhận một số điểm đáng chú ý.

Giải 8 xuất hiện con số 54 , trong khi giải đặc biệt về 11, tổng 2 , cho thấy xu hướng số thấp chiếm ưu thế.

xuất hiện con số , trong khi giải đặc biệt về , cho thấy xu hướng số thấp chiếm ưu thế. Ở nhóm lô nổi bật, 36 và 90 là hai con số về 2 nháy , cho thấy tần suất lặp lại rõ rệt trong kỳ quay này.

là hai con số về , cho thấy tần suất lặp lại rõ rệt trong kỳ quay này. Bên cạnh đó, cặp lộn 27 – 72 cùng xuất hiện, phản ánh cầu đảo hoạt động hiệu quả.

cùng xuất hiện, phản ánh cầu đảo hoạt động hiệu quả. Về lô kép, bảng kết quả ghi nhận 11 và 88, đây là dạng số thường được nhiều người theo dõi vì có tính ổn định.

Tổng thể, các đầu và đuôi phân bổ khá đều, không có đầu nào quá nổi bật và cũng không xuất hiện đầu vắng, cho thấy kết quả mang tính cân bằng, không lệch cầu rõ ràng là gợi ý khi tham khảo XSAG ngày 15/1/2026

Phân tích, thống kê xổ số An Giang ngày 15/1/2026

Dựa trên thống kê lô gan Xổ số An Giang ngày 15/1/2026, có thể thấy nhiều con số đang rơi vào chu kỳ gan dài. Việc phân tích lô gan kết hợp các phương pháp tham khảo như xsmb 90 ngày giải đặc biệt giúp người chơi có thêm góc nhìn về quy luật tần suất và khả năng quay lại của các con số.

Lô 59

Đang gan 34 kỳ , trùng đúng mức gan cực đại.

, trùng đúng mức gan cực đại. Lần về gần nhất: 15/05/2025 → gan rất sâu, nằm sát ngưỡng kết thúc chu kỳ, dễ bung lại.

Lô 78

Gan hiện tại 24 kỳ , trong khi gan cực đại từng lên 40 kỳ .

, trong khi gan cực đại từng lên . Chưa chạm đỉnh gan, vẫn có thể gan tiếp nhưng cũng dễ rơi nếu gặp cầu đẹp, tương tự khi dự đoán xổ số An Giang ngày 15 tháng 1 năm 2026

Lô 53

Gan 19 kỳ , khá gần mốc gan cực đại 24 kỳ.

, khá gần mốc gan cực đại 24 kỳ. Đang ở giai đoạn cuối chu kỳ gan, khả năng quay lại trong vài kỳ tới.

Cụm lô 24 – 37 – 76

Cùng gan 18 kỳ , cùng về lần cuối 04/09/2025.

, cùng về lần cuối 04/09/2025. Là nhóm gan đồng pha, thường xuất hiện rải rác hoặc về chung nhịp.

Nhóm gan trung bình: 19 – 52 – 43 – 18

Gan từ 13–16 kỳ , chưa rơi vào gan sâu.

, chưa rơi vào gan sâu. Dễ chen cầu bất ngờ, phù hợp đánh kèm, giống cách chọn số có tần suất trung bình trong dự đoán XSAG 15/1

Dự đoán xổ số An Giang ngày 15 tháng 1 năm 2026- Gợi ý chốt số

Dựa trên quá trình phân tích kết quả các kỳ trước, đặc biệt là thống kê 2 số cuối các giải gần nhất, nhiều dấu hiệu cho thấy một số bộ số đang có xu hướng lặp lại. Từ đó, chuyên mục Dự đoán XSAG 15/1 đưa ra các con số tham khảo cho xổ số An Giang ngày 15 tháng 1 năm 2026 như sau:

🔸 Lô tô 2 số XSAG 15/1: 36 – 63; 90 – 09; 11 – 88; 62 – 26

🔸 Cặp số nổi bật

Song thủ tiềm năng: 36 – 90

Bộ số kép đáng chú ý: 11 – 88

Nhóm chạm 6 nên cân nhắc: 16 – 62 – 67

Lưu ý: Các con số trên được tổng hợp từ dữ liệu thống kê kết quả cũ và chỉ mang tính tham khảo XSAG ngày 15/1/2026, không đảm bảo chắc chắn trúng thưởng.

Dự đoán XSAG 15/1 cho thấy xu hướng rõ rệt của các số chạm 6, chạm 9 và các cặp kép. Việc bám sát dữ liệu 2 số cuối các giải giúp người chơi có cái nhìn thực tế hơn khi lựa chọn con số cho kỳ quay xổ số An Giang ngày 15 tháng 1 năm 2026.

Xem thêm: Phân tích XSAG ngày 27/6/2024 – Phân tích xổ số An Giang thứ 5

Xem thêm: Thống kê xổ số an giang 26/9/2024 miễn phí siêu chuẩn

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"