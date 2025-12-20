Dự đoán XSTG ngày 21/12/2025 tham khảo Tiền Giang

(GMT+7)

Dự đoán XSTG ngày 21/12/2025 – Dự đoán Tiền Giang hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 12 năm 2025 chính xác do các chuyên gia dự đoán xổ số 3 miền hàng đầu phân tích.

1. Phân tích xổ số Tiền Giang ngày 14/12/2025

Phân tích XSTG 14/12/2025, dựa vào bảng kết quả kỳ trước với giải đặc biệt, giải 8, lô về nhiều nháy, đầu số về nhiều và lô câm chi tiết nhất giúp người chơi đưa ra được dự đoán XS Tiền Giang ngày 21/12/2025 chuẩn xác nhất. Mời các bạn cùng xem lại bảng kết quả chủ nhật tuần trước ngày 14/12/2025:

– Cặp số may mắn xuất hiện: 31( 2 lần )

– Đầu số xuất hiện nhiều lần: 7 (4 lần )

– Đầu số vắng (đầu câm): 1 – 6

– Số đuôi về nhiều nhất tuần trước: 8 (3 lần)

– Số đuôi về ít tuần trước (đuôi câm): không có

2. Thống kê Tiền Giang dự đoán XSTG ngày 21/12/2025

Dựa vào bảng thống kê cặp lô gan SXMN đài Tiền Giang, có thể nhận thấy nhiều cặp số đang rơi vào trạng thái chậm về trong thời gian gần đây. Đứng đầu danh sách là cặp 35 – 53 với 11 ngày gan, lần xuất hiện gần nhất vào ngày 05/10/2025, trong khi mức gan cực đại trước đó ghi nhận là 13 ngày. Theo sau là cặp 16 – 61 đang gan 10 ngày, từng đạt đỉnh gan 14 ngày, cho thấy đây là cặp số có lịch sử gan tương đối dài.

Nhóm kế tiếp gồm 26 – 62 với 9 ngày gan, 15 – 51 gan 8 ngày, đều có mức gan cực đại là 14 ngày. Một số cặp khác như 05 – 50 và 37 – 73 hiện cùng gan 5 ngày, ra gần nhất vào 16/11/2025, vẫn đang trong ngưỡng theo dõi an toàn. Đáng chú ý, cặp 36 – 63 tuy mới gan 4 ngày nhưng từng có gan cực đại lên tới 19 ngày, cho thấy tiềm năng bứt gan mạnh.

Cuối bảng là các cặp 07 – 70 và 68 – 86, cùng gan 3 ngày, vừa ra vào 30/11/2025. Tổng thể, bảng thống kê lô gan Tiền Giang này mang lại cái nhìn rõ ràng về xu hướng chậm về của từng cặp số, hỗ trợ người chơi phân tích và lựa chọn phương án phù hợp.

3. Loto xổ số Tiền Giang 21/12/2025

⭐️ Loto vị trí cầu bạch thủ Tiền Giang: 08

⭐️ Loto XSTG lật liên tục: 38

⭐️ Loto những cặp số lô gan XSTG lâu xuất hiện nhất: với lô gan 35 lâu ra nhất (38 ngày)

⭐️ Loto cặp lô khan TG ít về nhất: 13 – 31 (244 lần), 24 – 42 (176 lần), 28 – 82 (155 lần), 19 – 91 (141 lần), 35 – 53 (104 lần),

⭐️ Loto tam giác Pascal đài Tiền Giang ngày 21/12/2025: 83 – 38

⭐️ Loto lô kẹp KQXSTG 21/12/2025: 52 – 87 – 23 – 31

4. Dự đoán XSTG ngày 21/12/2025 hôm nay

Dưới đây là dàn số đẹp tham khảo xổ số Tiền Giang ngày 21 tháng 12 năm 2025 được chốt công khai và hoàn toàn miễn phí. Truy cập ngay để biết hôm nay đài Tiền Giang con gì đẹp nhất!

💰 Song thủ giải đặc biệt: 96 – 69

💰 Bạch thủ giải Tám: 25

💰 Lô xiên may mắn: 83 – 38 – 35

💰 Cặp xỉu chủ đẹp: 625 – 759

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"