Dự đoán XSVL miễn phí ngày 28 tháng 11 năm 2025 hôm nay được các cao thủ dự đoán xổ số Vĩnh Long giỏi nhất phân tích dựa trên số liệu thống kê các ngày mở thưởng trước đó giúp người chơi có được những bộ số đẹp nhất.

1. Phân tích kết quả xổ số Vĩnh Long kỳ trước

Trước khi tham khảo xổ số Vĩnh Long 28/11, cùng xem lại bảng kết quả XSVL kì trước, chúng ta có thể thấy các thông số như sau:

Giải đặc biệt: Đầu 4, đuôi 4, tổng 8

Đầu câm: 7

Đuôi câm: Không có.

Lô ra nhiều nháy: 42 ra 2 nháy

Lô ra cả cặp: 24 – 42

Lô kép: 44, 55

Đầu lô về nhiều nhất: Đầu 4

Đuôi lô về nhiều nhất: Đuôi 1, 2, 9

2. Thống kê XSVL dự đoán XSVL miễn phí ngày 28 tháng 11 năm 2025

Thống kê lô gan Vĩnh Long cho thấy nhiều cặp số đang trong chu kỳ vắng mặt kéo dài. Dẫn đầu là cặp 68 – 86, đã trải qua 8 ngày chưa xuất hiện kể từ lần ra gần nhất 19-09-2025, đồng thời từng đạt gan cực đại 15. Ngay sau đó là hai cặp 04 – 40 và 78 – 87, cùng ghi nhận 6 ngày gan và đều có ngưỡng gan cực đại 13, thể hiện mức độ khan ổn định trong giai đoạn hiện tại. Cặp 15 – 51 cũng đáng chú ý khi đang ở mức 5 ngày gan, bám sát mốc cực đại 15 ngày của chính nó.

Nhóm có chu kỳ gan ngắn hơn gồm các cặp 27 – 72, 39 – 93, 48 – 84, 59 – 95 và 67 – 76, tất cả đều dừng ở 4 ngày không về. Dù gan ít, nhưng các cặp này lại sở hữu gan cực đại từ 11 đến 18 ngày, cho thấy chúng hoàn toàn có thể bước vào chu kỳ khan dài hơn. Cuối bảng là 25 – 52 với 3 ngày gan, mức thấp nhất nhưng lại có gan cực đại 12, phản ánh khả năng biến động bất ngờ.

3. Loto pascal Vĩnh Long 28/11/2025

Đây là phương pháp tính toán dựa theo giải nhất và giải đặc biệt cộng dồn có tỷ lệ chính xác tương đối cao, ta có cách phân tích cầu như sau:

361844 73791

9792810060

661091066

27190162

9809178

789085

57983

2671

838

11

Như vậy ta có cặp 11 sẽ là bộ Loto tô đài Vĩnh Long có tỷ lệ về cao trong lần quay ngày 28/11/2025.

4. Dự đoán XSVL miễn phí ngày 28 tháng 11 năm 2025 thứ 6

Dự đoán xổ số Vĩnh Long 28/11/2025 được các cao thủ chốt số phân tích và đưa ra dự đoán VL sớm nhất với tỷ lệ trúng cực cao, dựa trên bảng kết quả tham khảo XSVL quay thưởng kỳ trước và đưa ra những cặp số may mắn nhất cho người chơi.

⭐ Giải đặc biệt Vĩnh Long: 48 – 84

⭐ Loto giải 8: 02

⭐ Loto đẹp: 15 – 68 – 49

⭐ Bao lô – xỉu chủ: 137 – 568

"Các con số gợi ý chỉ mang tính tham khảo. Hãy ưu tiên các sản phẩm lô tô do Nhà nước phát hành để vừa giải trí an toàn, vừa đảm bảo “ích nước, lợi nhà”"