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Trận tứ kết World Cup 2026 Mỹ gặp Bỉ diễn ra lúc 7h ngày 7/7 hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn. Đại diện CONCACAF đang có sự tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây, trong khi Bỉ vẫn sở hữu nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm. Dựa trên lịch sử đối đầu, lực lượng hiện tại và phong độ gần đây, Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trước giờ bóng lăn.

Kết quả đối đầu Mỹ vs Bỉ

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Bỉ hoàn toàn áp đảo khi giành 3 chiến thắng và hòa 1 trận. Mỹ vẫn chưa thể đánh bại đối thủ châu Âu trong chuỗi đối đầu này.

Lần gặp gần nhất diễn ra vào tháng 3/2026, Bỉ đánh bại Mỹ với tỷ số 5-2 trong một trận giao hữu giàu bàn thắng. Trước đó, tại World Cup 2014, hai đội hòa 0-0 sau 90 phút trước khi Bỉ giành chiến thắng trong hiệp phụ để đi tiếp.

Đối với người hâm mộ theo dõi nhận định bóng đá, lịch sử đối đầu là cơ sở cho thấy Bỉ thường biết cách tận dụng kinh nghiệm để vượt qua Mỹ trong những trận đấu quan trọng.

Qua 4 lần chạm trán gần nhất, Bỉ ghi tới 10 bàn thắng, trong khi Mỹ chỉ có 4 lần làm tung lưới đối phương. Điều này phản ánh sự hiệu quả của hàng công Bỉ cũng như những khó khăn mà đội tuyển Mỹ thường gặp khi đối đầu các đại diện hàng đầu châu Âu.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bỉ

Tình hình lực lượng Mỹ gặp Bỉ

Mỹ gặp không ít tổn thất khi Cristian Roldan và Mark McKenzie vắng mặt vì chấn thương. Tiền đạo Folarin Balogun cũng không thể ra sân do án treo giò, khiến sức mạnh hàng công bị ảnh hưởng đáng kể.

Ở phía đối diện, Bỉ chỉ thiếu trung vệ Zeno Debast vì chấn thương. Phần lớn các trụ cột như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Thibaut Courtois đều sẵn sàng thi đấu.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bỉ

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah.

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah. Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Saelemaekers.

Với lực lượng hiện tại, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm của các ngôi sao đang thi đấu tại những giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Nhận định kết quả Mỹ gặp Bỉ, 7h ngày 7/7

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng vừa đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16, cho thấy sự tiến bộ trong khâu tổ chức lối chơi.

Trong khi đó, Bỉ bất bại 5 trận liên tiếp với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Ở vòng trước, “Quỷ đỏ” vượt qua Senegal 3-2 sau hiệp phụ trong trận đấu giàu cảm xúc, thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Mỹ có lợi thế về tốc độ và tinh thần thi đấu, nhưng việc thiếu Balogun khiến khả năng tấn công giảm đáng kể. Trong khi đó, Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt như De Bruyne, Lukaku hay Trossard. Nếu chơi đúng phong độ, Bỉ nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 1-2 Bỉ

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Cuộc đối đầu Mỹ gặp Bỉ, 7h ngày 7/7 được đánh giá khá cân bằng về tinh thần thi đấu, nhưng đại diện châu Âu vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Nếu các ngôi sao phát huy đúng khả năng, Bỉ có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đủ sức tạo ra khó khăn và hứa hẹn mang đến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.