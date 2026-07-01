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Lahti gặp Gnistan vào lúc 19h00 ngày 4/7 trong khuôn khổ giải VĐQG Phần Lan 2026. Đây là cuộc tái đấu chỉ hơn hai tuần sau khi Gnistan đánh bại Lahti với tỷ số tối thiểu 1-0. Những thống kê về lịch sử đối đầu và màn trình diễn gần đây của hai đội sẽ giúp người hâm mộ có cái nhìn rõ hơn trước giờ bóng lăn.

Số liệu lịch sử đối đầu Lahti vs Gnistan

Trong 6 lần đối đầu gần nhất, Gnistan giành 2 chiến thắng, Lahti thắng 1 trận và hai đội hòa nhau tới 3 lần. Điều đó cho thấy đây là cặp đấu khá cân bằng, nhưng Gnistan đang là đội có lợi thế về kết quả trong thời gian gần đây.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia nhận định bóng đá hôm nay, lịch sử đối đầu cho thấy khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, nhưng Gnistan đang có phần nhỉnh hơn nhờ sự ổn định trong cách vận hành lối chơi.

Ngoại trừ một vài trận đấu có nhiều bàn thắng, phần lớn các màn chạm trán giữa Lahti và Gnistan đều diễn ra rất chặt chẽ. Không ít lần hai đội phải chờ đến những phút cuối mới phân định thắng thua hoặc chấp nhận chia điểm.

Số liệu phong độ Lahti gặp Gnistan

Lahti chưa có được sự ổn định cần thiết

Phong độ của Lahti thời gian gần đây chưa thực sự thuyết phục. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ thắng 4, hòa 3 và để thua 3 trận. Đội bóng này vừa hòa AC Oulu 1-1 và TPS Turku 0-0 sau thất bại trước chính Gnistan.

Điểm sáng của Lahti là những chiến thắng ấn tượng như 5-0 trước Ilves Tampere hay 1-0 trên sân IFK Mariehamn. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn thiếu sự chắc chắn khi để thủng lưới 3 bàn trước Seinajoen JK và 5 bàn trước Ilves Tampere tại Cúp quốc gia.

Gnistan thể hiện phong độ ấn tượng

Trái ngược với đối thủ, Gnistan đang duy trì chuỗi trận khá tích cực. Trong 10 lần ra sân gần nhất, đội bóng này thắng 5, hòa 4 và chỉ để thua 1 trận.

Họ lần lượt đánh bại Lahti, IFK Mariehamn, Seinajoen JK, Jaro và Inter Turku. Bên cạnh đó là các trận hòa trước VPS Vaasa, Jaro và PuiU Helsinki. Hàng công ghi bàn đều đặn, trong khi hàng thủ cũng cho thấy sự chắc chắn với nhiều trận giữ sạch lưới.

Nhận định kết quả Lahti gặp Gnistan, 19h ngày 4/7

Xét về phong độ hiện tại, Gnistan đang chiếm ưu thế so với Lahti. Đội khách sở hữu hàng công hiệu quả hơn, đồng thời có sự ổn định về lối chơi trong suốt thời gian qua. Về phía Lahti, dù được chơi trên sân nhà nhưng đội bóng này cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn giành kết quả tích cực.

Thế trận được dự báo sẽ diễn ra khá cân bằng trong hiệp một khi cả hai đều nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, với phong độ tốt hơn cùng tâm lý hưng phấn sau chiến thắng ở lượt đối đầu gần nhất, Gnistan được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Lahti 1-2 Gnistan

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Cuộc đối đầu Lahti gặp Gnistan, 19h ngày 4/7 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đều rất cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Lahti có lợi thế sân nhà nhưng Gnistan lại sở hữu phong độ ổn định và thành tích đối đầu tích cực hơn. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn như thời gian qua, đội khách hoàn toàn có thể ra về với một chiến thắng quan trọng.