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Cuộc đối đầu KTP Kotka gặp JIPPO lúc 22h30 ngày 3/7 được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý tại giải hạng Nhất Phần Lan. Hai đội đều đang hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi phong độ gần đây của cả hai đều mang đến nhiều điểm đáng chú ý.

Số liệu lịch sử đối đầu KTP Kotka vs JIPPO

KTP Kotka nhỉnh hơn về thành tích đối đầu

Trong 8 lần gặp nhau gần nhất, KTP Kotka là đội chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, JIPPO thắng 2 trận và hai đội hòa nhau 3 lần. Xét về số bàn thắng, KTP Kotka ghi 13 bàn, trong khi JIPPO có 7 lần làm tung lưới đối phương.

Lần đối đầu gần nhất diễn ra vào ngày 18/4/2026 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trên sân của JIPPO. Trước đó tại Cúp Phần Lan năm 2025, hai đội cũng bất phân thắng bại với kết quả 1-1.

Nhiều người hâm mộ cũng theo dõi tỷ lệ trực tuyến trước giờ bóng lăn để đánh giá tương quan sức mạnh của hai đội. Với những thống kê hiện có, KTP Kotka vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thành tích đối đầu và phong độ ổn định.

Thống kê đáng chú ý

Một số con số nổi bật trước cuộc tái đấu:

KTP Kotka thắng 3, JIPPO thắng 2, hòa 3 sau 8 lần đối đầu gần nhất.

KTP Kotka ghi 13 bàn, JIPPO ghi 7 bàn.

Có 5/8 trận xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

3/8 trận kết thúc với tỷ số hòa.

KTP Kotka bất bại trong 2 lần gặp gần nhất, đều không để thua trước JIPPO.

Số liệu phong độ KTP Kotka gặp JIPPO

KTP Kotka duy trì phong độ rất ổn định

KTP Kotka đang là một trong những đội có phong độ tốt nhất giải đấu. Trong 10 trận gần đây, họ giành tới 8 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận.

Ở vòng đấu gần nhất, KTP Kotka đánh bại Haka với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Trước đó, họ cũng có chiến thắng đậm 5-1 trước EIF Ekenas và lần lượt vượt qua KaPa, SJK Akatemia, HJK Klubi 04 hay JaPS.

Hàng thủ của KTP Kotka cũng thi đấu rất chắc chắn khi giữ sạch lưới ở nhiều trận đấu liên tiếp, tạo nền tảng cho chuỗi thành tích ấn tượng.

JIPPO thi đấu khá thất thường

Trong khi đó, JIPPO có phong độ không quá ổn định với 4 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại ở 10 trận gần nhất.

Đội bóng này vừa hòa EIF Ekenas 1-1 sau khi đánh bại KaPa 3-0. Xen giữa là trận hòa 0-0 trước SJK Akatemia và thất bại 1-2 trên sân Haka.

Điểm mạnh của JIPPO nằm ở tinh thần thi đấu kiên cường, nhưng khả năng tận dụng cơ hội vẫn chưa thật sự hiệu quả khi họ thường đánh rơi điểm số trong các trận đấu cân bằng.

Nhận định kết quả KTP Kotka gặp JIPPO, 22h30 ngày 3/7

KTP Kotka bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn nhờ phong độ ổn định cùng thành tích đối đầu tích cực. Hàng công ghi bàn đều đặn trong khi hàng thủ chơi chắc chắn giúp đội bóng này được đánh giá cao hơn.

Dù bị đánh giá thấp hơn, JIPPO vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì sự tập trung và phát huy khả năng phòng ngự phản công. Những trận hòa trước KTP Kotka trong thời gian gần đây cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Với phong độ vượt trội cùng lợi thế sân nhà, KTP Kotka có nhiều cơ hội nối dài chuỗi trận ấn tượng. JIPPO đủ khả năng tạo ra thế trận khó chịu nhưng sẽ không dễ ngăn cản đội chủ nhà giành chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: KTP Kotka 2-0 JIPPO

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Trận đấu KTP Kotka gặp JIPPO, 22h30 ngày 3/7 được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đều còn nhiều mục tiêu phía trước. Nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, KTP Kotka nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng.