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Trận đối đầu Hà Lan gặp Ma Rốc lúc 8h ngày 30/6 được đánh giá là một trong những cặp đấu hấp dẫn khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Hà Lan sở hữu hàng công hiệu quả cùng dàn cầu thủ chất lượng, trong khi Ma Rốc tiếp tục chứng minh họ là một trong những đại diện mạnh nhất của bóng đá châu Phi.

Số liệu thống kê hiệu suất ghi bàn Hà Lan vs Ma Rốc

Hà Lan duy trì khả năng tấn công ổn định

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Hà Lan ghi được 24 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Đội bóng áo cam liên tục tạo ra những màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tunisia 3-1, Thụy Điển 5-1 hay Lithuania và Phần Lan cùng với tỷ số 4-0.

Không chỉ sở hữu hàng công sắc bén, Hà Lan còn biết cách kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước các đối thủ. Chính vì vậy, trận đấu này cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ theo dõi tỷ lệ trực tuyến để đánh giá cơ hội chiến thắng của hai đội.

Ma Rốc không hề kém cạnh

Phong độ ghi bàn của Ma Rốc cũng rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đại diện châu Phi ghi tới 22 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 lần. Những chiến thắng 5-0 trước Burundi, 4-0 trước Madagascar hay 4-2 trước Haiti cho thấy hàng công của họ đang đạt hiệu suất rất cao.

Đáng chú ý, Ma Rốc còn cầm hòa Brazil 1-1 và đánh bại Scotland 1-0 tại World Cup, khẳng định khả năng thi đấu hiệu quả trước các đối thủ mạnh.

Số liệu phong độ Hà Lan gặp Ma Rốc

Hà Lan thi đấu ổn định

Hà Lan bước vào trận đấu với phong độ tích cực khi thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1 trong 10 lần ra sân gần nhất. Đội bóng áo cam đang sở hữu chuỗi kết quả khá ấn tượng tại World Cup với các chiến thắng trước Tunisia và Thụy Điển, xen giữa là trận hòa 2-2 trước Nhật Bản.

Lối chơi của Hà Lan vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, triển khai tấn công đa dạng và tận dụng tốt những tình huống cố định. Hàng công duy trì hiệu suất ghi bàn cao, trong khi hàng thủ cũng chơi khá chắc chắn trước phần lớn đối thủ.

Ma Rốc sở hữu chuỗi trận đầy tự tin

Ma Rốc cũng đang thể hiện phong độ không hề thua kém. Trong 10 trận gần nhất, họ thắng 6 và hòa 4, đồng thời vẫn duy trì thành tích bất bại.

Đội bóng Bắc Phi lần lượt vượt qua Haiti, Scotland, Paraguay, Madagascar và Burundi, đồng thời cầm hòa Brazil, Na Uy, Ecuador và Nigeria. Việc liên tiếp có kết quả tích cực trước nhiều đối thủ mạnh giúp Ma Rốc bước vào trận đấu với tâm lý rất tự tin.

Nhận định kết quả Hà Lan gặp Ma Rốc, 8h ngày 30/6

Đây được xem là trận đấu cân tài cân sức khi cả hai đội đều sở hữu phong độ cao. Hà Lan nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn cũng như chất lượng đội hình, nhưng Ma Rốc đã nhiều lần chứng minh khả năng tạo bất ngờ trước các ông lớn.

Hà Lan có lợi thế nhờ dàn cầu thủ chất lượng và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, Ma Rốc đang duy trì chuỗi trận bất bại và luôn biết cách tận dụng sai lầm của đối phương. Một kết quả hòa có bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra.

Dự đoán: Hà Lan 2-2 Ma Rốc

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Cuộc đối đầu Hà Lan gặp Ma Rốc, 8h ngày 30/6 hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất với sự góp mặt của hai đội bóng đang đạt phong độ cao. Hà Lan sở hữu hàng công bùng nổ và nhiều ngôi sao chất lượng, trong khi Ma Rốc tiếp tục cho thấy sự ổn định cùng bản lĩnh trước các đối thủ lớn. Nếu duy trì đúng phong độ, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một màn so tài hấp dẫn và nhiều điểm nhấn.