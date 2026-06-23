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Trận đối đầu Ai Cập gặp Iran lúc 10h ngày 27/6 được đánh giá là màn so tài cân bằng giữa hai đại diện giàu kinh nghiệm của châu Phi và châu Á. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ và không có nhiều khoảng trống cho các chân sút.

Số liệu thống kê hiệu suất ghi bàn Ai Cập vs Iran

Ai Cập sở hữu hàng công khá hiệu quả

Trong 10 trận gần nhất, Ai Cập ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 8 lần. Đây là thành tích tương đối tốt khi họ thường xuyên phải đối đầu với các đội tuyển mạnh như Brazil, Bỉ, Tây Ban Nha hay Senegal.

Những chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia, 3-1 trước New Zealand và 3-2 trước Bờ Biển Ngà cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng Bắc Phi khá ấn tượng. Theo nhiều nhận định dự đoán bóng đá hôm nay, Ai Cập đang sở hữu hàng công có hiệu suất tốt hơn so với đối thủ Iran.

Iran nổi bật nhờ sự cân bằng

Iran cũng có thành tích ghi bàn không hề thua kém. Trong 10 trận gần đây, đại diện châu Á ghi được 16 bàn thắng và nhận 7 bàn thua.

Đáng chú ý, Iran từng đánh bại Costa Rica 5-0, Gambia 3-1 và Mali 2-0. Những kết quả này cho thấy đội bóng Tây Á có khả năng tạo đột biến khi gặp các đối thủ ngang tầm.

Theo thống kê từ các trang cập nhật kqbd truc tuyen, Iran đang sở hữu hiệu suất phòng ngự tốt hơn đôi chút khi chỉ thủng lưới 7 bàn trong 10 trận gần nhất.

Phong độ Ai Cập gặp Iran

Ai Cập duy trì sự ổn định

Trong 10 trận gần nhất, Ai Cập thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2 trận. Đây là thành tích khá tích cực nếu xét đến chất lượng đối thủ mà họ đã chạm trán.

Tại giải đấu hiện tại, Ai Cập vừa đánh bại New Zealand 3-1 và cầm hòa Bỉ 1-1. Trước đó, họ cũng từng cầm chân Tây Ban Nha 0-0 và thắng Nga 1-0 trong các trận giao hữu quốc tế.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở lối chơi kỷ luật cùng khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang phản công.

Iran thể hiện sự khó chịu

Iran cũng đang có phong độ tương đối tốt với 4 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại trong 10 lần ra sân gần nhất.

Đội bóng này vừa hòa Bỉ 0-0 và New Zealand 2-2 tại giải đấu hiện tại. Trước đó, họ có những chiến thắng thuyết phục trước Costa Rica, Gambia và Mali.

Khả năng phòng ngự chắc chắn là điểm tựa lớn nhất của Iran. Họ giữ sạch lưới ở 4 trong 10 trận gần đây và thường khiến các đối thủ gặp khó trong việc triển khai tấn công.

Nhận định kết quả Ai Cập gặp Iran, 10h ngày 27/6

Nhìn vào phong độ và hiệu suất thi đấu gần đây, có thể thấy Ai Cập và Iran khá tương đồng về mặt chuyên môn. Cả hai đều sở hữu hàng thủ chắc chắn và không dễ bị đánh bại. Ai Cập có lợi thế về kinh nghiệm trước các đội bóng lớn, trong khi Iran lại cho thấy sự ổn định xuyên suốt trong thời gian dài.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng hai đội sẽ ưu tiên sự an toàn thay vì dâng cao tấn công ngay từ đầu. Dù Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Iran hoàn toàn đủ khả năng giành điểm nếu duy trì sự tập trung nơi hàng phòng ngự.

Dự đoán: Ai Cập 1-1 Iran

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Cuộc đối đầu Ai Cập gặp Iran lúc 10h ngày 27/6 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn nhưng không kém phần thận trọng. Cả hai đội đều đang sở hữu phong độ ổn định cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn. Với sự cân bằng về lực lượng và phong độ hiện tại, một kết quả hòa là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất sau 90 phút thi đấu chính thức.