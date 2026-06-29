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Trận đấu Lyn gặp Asane diễn ra lúc 23h ngày 2/7 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn tại giải hạng Nhất Na Uy. Với thành tích đối đầu khá cân bằng nhưng Lyn đang chiếm ưu thế trong những lần gặp gần đây, người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng vào một màn so tài sôi động.

Kết quả đối đầu Lyn vs Asane

Thống kê 6 lần đối đầu gần nhất cho thấy Lyn đang là đội nhỉnh hơn khi giành 4 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận trước Asane. Đây là thành tích rất tích cực, đặc biệt khi cả hai lần chạm trán trong mùa giải 2025 đều chứng kiến Lyn là đội ca khúc khải hoàn.

Không chỉ có thành tích đối đầu tốt hơn, Lyn còn bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ những kết quả tích cực gần đây. Hàng công thi đấu hiệu quả trong khi hàng thủ cũng cho thấy sự chắc chắn ở nhiều thời điểm.

Nhiều người hâm mộ đang theo dõi các chuyên trang dự đoán bóng đá wap để đánh giá cơ hội chiến thắng của hai đội trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh đó, việc cập nhật kqbd hom nay cũng giúp người xem có thêm cơ sở đánh giá phong độ cũng như sự chuẩn bị của Lyn và Asane trước cuộc đối đầu này.

Đội hình dự kiến Lyn vs Asane

Ở trận Lyn gặp Asane, đội hình dự kiến của 2 đội như sau:

Đội hình dự kiến của Lyn

Lyn được dự đoán sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhằm phát huy khả năng tấn công biên cũng như tạo sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Thủ môn: Alexander Pedersen.

Alexander Pedersen. Hậu vệ: Sander Amble Haugen, Ådne Midtskogen, William Sælid Sell, Herman Solberg Nilsen.

Sander Amble Haugen, Ådne Midtskogen, William Sælid Sell, Herman Solberg Nilsen. Tiền vệ: Julius Friberg Skaug, Eron Isufi, Didrik Fredriksen.

Julius Friberg Skaug, Eron Isufi, Didrik Fredriksen. Tiền đạo: Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Ebrima Sawaneh.

Bộ ba trên hàng công của Lyn được đánh giá có tốc độ tốt, khả năng di chuyển linh hoạt và tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ.

Đội hình dự kiến của Asane

Asane nhiều khả năng ra sân với sơ đồ 3-5-2 nhằm tăng cường khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng các tình huống phản công.

Thủ môn: Savanna Duffy.

Savanna Duffy. Hậu vệ: Karen Vistnes, Karoline Svanes, Helene Gloppen.

Karen Vistnes, Karoline Svanes, Helene Gloppen. Tiền vệ: Selma Løvås, Milena Kokosz, Ida Skaar Kroken, Mathilde Sangolt, Anette S. Jensen.

Selma Løvås, Milena Kokosz, Ida Skaar Kroken, Mathilde Sangolt, Anette S. Jensen. Tiền đạo: Marie Seim, Katarina Dybvik Sunde.

Với hệ thống ba trung vệ cùng năm tiền vệ, Asane sẽ cố gắng hạn chế sức ép từ Lyn trước khi tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Nhận định kết quả Lyn gặp Asane, 23h ngày 2/7

Lyn sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi hơn trước trận đấu này. Ngoài lợi thế sân nhà, họ còn có thành tích đối đầu vượt trội trong thời gian gần đây. Tinh thần toàn đội cũng đang lên cao sau chuỗi kết quả khả quan.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Asane vẫn là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Sơ đồ 3-5-2 giúp họ có thêm quân số ở tuyến giữa và tạo ra sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự.

Dựa trên phong độ hiện tại, thành tích đối đầu và lợi thế sân bãi, Lyn được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, Asane vẫn đủ khả năng ghi bàn và tạo nên một trận đấu hấp dẫn.

Dự đoán tỷ số: Lyn 2-1 Asane

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Màn so tài Lyn gặp Asane, 23h ngày 2/7 được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi khi cả hai đều hướng đến mục tiêu giành điểm. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tốt hơn, Lyn đang là đội nắm nhiều cơ hội chiến thắng. Dẫu vậy, Asane vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu thi đấu đúng phong độ.