Đội tuyển Anh từ lâu đã nổi tiếng với truyền thống sản sinh ra những thủ thành tài năng, có khả năng tạo ra những khoảnh khắc lịch sử. Từ thời kỳ vàng son với chức vô địch World Cup 1966 cho đến những năm gần đây, các thủ môn đội tuyển Anh không chỉ là người gác đền mà còn là thủ lĩnh tinh thần, chỗ dựa vững chắc của toàn đội. Bài viết này, blog bóng đá sẽ cùng điểm lại những thủ môn xuất sắc nhất của ĐT Anh qua từng thập niên, để thấy rõ sự kế thừa và phát triển của vị trí đặc biệt này.

Thủ môn đội tuyển Anh xuất sắc thập niên 1960 – 1970

Đây là giai đoạn đánh dấu thời kỳ vàng son của bóng đá Anh với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 1966. Nói đến thủ môn Anh trong giai đoạn này, người hâm mộ không thể không nhắc tới Gordon Banks – tượng đài bất tử của làng bóng đá thế giới. Thậm chí, dù nhìn vào kết quả bóng đá hôm nay, nhiều chuyên gia vẫn khẳng định bóng đá Anh chưa bao giờ sở hữu một thủ môn toàn diện như Banks.

Gordon Banks (1958 – 1972)

Số lần khoác áo: 73 trận cho tuyển Anh

Dấu ấn: Vô địch World Cup 1966, “cứu thua thế kỷ” trước Pelé năm 1970

Điểm mạnh: Phản xạ siêu phàm, sự tập trung ổn định

Banks là thủ môn không thể thay thế trong suốt thập niên 1960. Pha cản phá cú đánh đầu của Pelé ở World Cup 1970 được coi là biểu tượng của kỹ năng phản xạ và định vị khung thành. Ông không chỉ góp phần quan trọng vào danh hiệu duy nhất của tuyển Anh tại World Cup mà còn để lại di sản tinh thần cho các thế hệ sau.

Peter Shilton (1970 – 1990)

Số lần khoác áo: 125 trận (kỷ lục của tuyển Anh)

Dấu ấn: Tham dự 3 kỳ World Cup (1982, 1986, 1990)

Điểm mạnh: Phán đoán tình huống, sự bền bỉ đáng kinh ngạc

Shilton bắt đầu tỏa sáng từ cuối thập niên 70 và duy trì phong độ đỉnh cao suốt 2 thập kỷ. Ông là nhân chứng sống của nhiều trận đấu lịch sử, trong đó có trận tứ kết World Cup 1986 trước Argentina – nơi “Bàn tay của Chúa” ra đời. Dù dính vào tình huống tai tiếng, Shilton vẫn được xem là một trong những thủ môn ổn định nhất lịch sử bóng đá Anh.

Thập niên 1980 – 1990: Thời kỳ chuyển giao và thử thách

Trong giai đoạn này, bóng đá Anh trải qua nhiều thăng trầm, từ việc bị cấm tham dự cúp châu Âu sau thảm họa Heysel cho đến sự trỗi dậy của Premier League. Tuy vậy, các thủ môn đội tuyển Anh vẫn luôn giữ vai trò chủ chốt, bảo vệ khung thành trước áp lực lớn.

Ray Clemence (1972 – 1983)

Số lần khoác áo: 61 trận

Dấu ấn: Là thủ môn huyền thoại của Liverpool với hơn 300 trận giữ sạch lưới

Điểm mạnh: Kinh nghiệm, khả năng ra vào hợp lý

Clemence thường xuyên luân phiên vị trí bắt chính cùng Shilton, tạo nên một cuộc cạnh tranh lành mạnh trong khung gỗ tuyển Anh. Sự ổn định và khả năng tổ chức hàng thủ của ông giúp đội bóng giữ được sự chắc chắn trong nhiều giải đấu lớn.

David Seaman (1988 – 2002)

Số lần khoác áo: 75 trận

Dấu ấn: Đóng vai trò chủ chốt tại Euro 1996 và World Cup 1998

Điểm mạnh: Phản xạ nhanh, khả năng cản phá penalty

Seaman trở thành biểu tượng của tuyển Anh trong những năm 1990. Ông nổi bật với hình ảnh bộ ria mép quen thuộc và những pha cứu thua quyết định, đặc biệt là tại loạt sút luân lưu Euro 1996. Dù sự nghiệp có phần lu mờ bởi bàn thua từ cú sút xa của Ronaldinho ở World Cup 2002, Seaman vẫn là tượng đài khó quên.

Thủ môn đội tuyển Anh thập niên 2000 – 2020

Bước sang thế kỷ XXI, bóng đá thay đổi mạnh mẽ, thủ môn không chỉ cần giỏi phản xạ mà còn phải biết chơi chân, phát động tấn công. Tuyển Anh đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cái tên đáng chú ý, góp phần giữ vững vị thế của “Tam Sư” trên trường quốc tế.

Paul Robinson (2003 – 2007)

Số lần khoác áo: 41 trận

Điểm mạnh: Ra vào hợp lý, phong độ ấn tượng trong màu áo Tottenham

Dấu ấn: Từng là thủ môn số một của tuyển Anh trước Euro 2004 và World Cup 2006

Robinson khởi đầu rực rỡ nhưng sự nghiệp ở tuyển quốc gia lại ngắn ngủi. Một số sai lầm ở vòng loại Euro 2008 khiến anh mất vị trí vào tay các thủ môn khác. Tuy nhiên, Robinson vẫn được nhớ đến như thủ môn có phản xạ nhanh và lối chơi đầy năng lượng.

Joe Hart (2008 – 2017)

Số lần khoác áo: 75 trận

Dấu ấn: Thủ môn số một tại Euro 2012, 2016 và World Cup 2014

Điểm mạnh: Phản xạ nhanh, khả năng chỉ huy hàng thủ

Hart từng là lựa chọn số một trong gần một thập kỷ, nổi bật với sự tự tin và những pha cứu thua quan trọng. Tuy nhiên, hạn chế trong khả năng chơi chân và những sai lầm ở các giải đấu lớn khiến sự nghiệp của anh tại tuyển Anh kết thúc sớm.

Jordan Pickford (2017 – nay)

Số lần khoác áo: Hơn 60 trận tính đến 2024

Dấu ấn: Góp công lớn đưa Anh vào chung kết Euro 2020 và Euro 2024

Điểm mạnh: Chơi chân tốt, tinh thần thép ở loạt sút luân lưu

Pickford hiện là thủ môn số một của tuyển Anh, trở thành niềm tin vững chắc nơi khung thành. Anh nổi bật với khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chuẩn xác và sự lạnh lùng trong các trận đấu căng thẳng. Dù còn nhiều tranh cãi, Pickford vẫn là lựa chọn không thể thay thế của “Tam Sư”.

Lịch sử bóng đá Anh đã chứng kiến nhiều thủ môn tài năng, từ Gordon Banks huyền thoại, Peter Shilton bền bỉ, David Seaman ổn định cho đến Joe Hart và Jordan Pickford thời hiện đại. Mỗi thủ môn đội tuyển Anh đều góp phần tạo nên bản sắc cho đội tuyển qua từng thập niên. Có thể nói, nếu hàng công mang đến sự bùng nổ thì những thủ môn xuất sắc chính là lá chắn thép giúp “Tam Sư” đứng vững trên đấu trường quốc tế.