Trong suốt lịch sử, nhiều huấn luyện viên đã đặt dấu ấn của mình tại đây, từ những người đem về Scudetto đến những HLV góp phần khẳng định vị thế Napoli trên đấu trường châu Âu. Mỗi chiến lược gia lại có phong cách, triết lý và thành tích riêng, tạo nên một hành trình đầy thăng trầm cho đội bóng miền Nam nước Ý.

Thành tích của những huấn luyện viên Napoli

Diego Maradona và kỷ nguyên Ottavio Bianchi (1985–1989)

Giai đoạn hoàng kim đầu tiên của Napoli gắn liền với tên tuổi HLV Ottavio Bianchi và siêu sao Diego Maradona. Bianchi đã mang đến sự kỷ luật chiến thuật, xây dựng hàng phòng ngự vững chắc và trao toàn bộ sự sáng tạo cho Maradona.

Mùa giải 1986/87 là bước ngoặt lịch sử khi Napoli giành Scudetto đầu tiên trong lịch sử, đi kèm với Coppa Italia, hoàn tất cú đúp danh hiệu chưa từng có. Đây là thành công vang dội không chỉ trên sân cỏ, mà còn mang ý nghĩa xã hội khi lần đầu tiên một đội bóng miền Nam Ý vượt qua sự thống trị của các ông lớn miền Bắc.

Đỉnh cao tiếp theo là chức vô địch UEFA Cup 1989, sau khi đánh bại Stuttgart ở chung kết. Đây là chiếc cúp châu Âu đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử Napoli tính đến nay, khẳng định vị thế đội bóng trên bản đồ bóng đá châu lục.

Alberto Bigon và Scudetto thứ hai (1989–1991)

Sau khi Ottavio Bianchi chia tay, Alberto Bigon tiếp quản đội bóng và tiếp tục gặt hái thành công. Mùa giải 1989/90, Napoli với sự dẫn dắt của Bigon đã giành Scudetto thứ hai trong lịch sử. Ngoài ra, họ còn đoạt Siêu cúp Ý, khẳng định vị thế một thế lực thực sự tại Serie A.

Khác với người tiền nhiệm, Bigon xây dựng hệ thống chiến thuật linh hoạt hơn, không quá phụ thuộc vào Maradona mà tạo điều kiện cho những cầu thủ khác tỏa sáng. Đây được nhận định bóng đá là giai đoạn Napoli sở hữu một tập thể cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tạo nền móng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Maurizio Sarri và Napoli chơi thứ bóng đá đẹp nhất (2015–2018)

Nhắc đến Napoli hiện đại, không thể bỏ qua dấu ấn của Maurizio Sarri. Dù không giành Scudetto, Sarri đã xây dựng nên một trong những tập thể chơi bóng đẹp mắt nhất châu Âu. Lối chơi “Sarri-ball” nổi tiếng với khả năng ban bật nhanh, pressing tầm cao và những pha phối hợp tốc độ đã biến Napoli thành đội bóng đáng xem nhất Serie A thời điểm đó.

Dưới sự dẫn dắt của Sarri, bộ ba Dries Mertens – Lorenzo Insigne – José Callejón thi đấu bùng nổ, biến Napoli thành cỗ máy ghi bàn. Mùa giải 2016/17, họ là đội có hàng công mạnh nhất Serie A. Đặc biệt, mùa 2017/18, Napoli giành kết quả bóng đá trực tuyến 91 điểm, thành tích cao kỷ lục trong lịch sử CLB, nhưng vẫn ngậm ngùi về nhì sau Juventus.

Carlo Ancelotti và quá trình chuyển giao (2018–2019)

Sau Sarri, Napoli đặt nhiều kỳ vọng vào Carlo Ancelotti, HLV lão luyện từng vô địch Champions League. Tuy nhiên, thời gian của ông tại Napoli không mang lại nhiều danh hiệu. Dù vậy, Ancelotti đã góp phần giữ sự ổn định cho CLB, xây dựng nền tảng chiến thuật linh hoạt và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển.

Dưới thời Ancelotti, Napoli vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Serie A và tiến sâu ở Champions League, cho thấy sự cạnh tranh ổn định dù thiếu đột phá.

Luciano Spalletti và Scudetto lịch sử 2022/23

Sau 33 năm chờ đợi kể từ thời Maradona, Luciano Spalletti đã đưa Napoli trở lại đỉnh cao với chức vô địch Serie A mùa 2022/23. Đây là cột mốc lịch sử, khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của CLB.

Spalletti xây dựng lối chơi tấn công đa dạng, kết hợp pressing hiện đại và sự chắc chắn ở hàng thủ. Sự bùng nổ của Victor Osimhen cùng tài năng mới Khvicha Kvaratskhelia đã giúp Napoli không chỉ vô địch, mà còn thống trị Serie A với khoảng cách điểm số vượt trội.

So sánh và đánh giá chung về các huấn luyện viên Napoli

Ottavio Bianchi & Alberto Bigon: Mang về những chiếc Scudetto và danh hiệu châu Âu đầu tiên, đặt nền móng cho lịch sử huy hoàng.

Walter Mazzarri: Người đưa Napoli thoát khỏi khủng hoảng, khôi phục lại vị thế sau nhiều năm tăm tối.

Maurizio Sarri: Không danh hiệu lớn, nhưng mang đến một trong những lối chơi quyến rũ nhất Serie A.

Carlo Ancelotti: Giữ sự ổn định và làm bước đệm cho thành công sau này.

Luciano Spalletti: Người khép lại 33 năm chờ đợi Scudetto, tạo nên cú nổ lớn trong kỷ nguyên hiện đại.

Lịch sử Napoli gắn liền với những huấn luyện viên đã tạo nên những dấu mốc không thể quên. Chính sự kết hợp giữa thành tích và triết lý bóng đá của các HLV đã giúp Napoli khẳng định vị thế là một trong những đội bóng giàu truyền thống và bản sắc nhất Serie A.