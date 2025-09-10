(GMT+7)

Đằng sau những danh hiệu và chiến tích lẫy lừng của “Lữ đoàn đỏ” là dấu ấn không thể phai mờ của các huấn luyện viên tài ba. Cùng blog bóng đá điểm qua danh sách những huấn luyện viên Liverpool xuất sắc nhé.

Huấn luyện viên Liverpool tạo nền móng thành công

Bill Shankly

Bill Shankly được xem là tượng đài của Liverpool, người đã biến đội bóng từ một CLB hạng dưới trở thành thế lực hàng đầu nước Anh. Ông dẫn dắt Liverpool từ năm 1959 đến 1974, mang về 3 chức vô địch First Division (tiền thân của Ngoại hạng Anh) và 1 FA Cup. Không chỉ thành công về danh hiệu, Shankly còn để lại tinh thần chiến đấu và bản sắc gắn liền với người hâm mộ.

Bob Paisley

Kế nhiệm Shankly, Bob Paisley nâng tầm Liverpool với khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt. Ông chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3, tận dụng tối đa hàng tiền vệ sáng tạo. Dưới tay Paisley, Liverpool kiểm soát trận đấu tốt hơn, đồng thời xây dựng hàng thủ chắc chắn, tạo nên đế chế châu Âu với 3 chức vô địch Cúp C1.

Joe Fagan

Joe Fagan lên thay Paisley năm 1983 và ngay trong mùa đầu tiên, ông đưa Liverpool đến cú ăn ba lịch sử: vô địch giải quốc nội, League Cup và Cúp C1 châu Âu. Dù thời gian gắn bó ngắn ngủi, Fagan vẫn xứng đáng nằm trong danh sách huấn luyện viên Liverpool xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, nhờ kết quả hạng 2 Tây Ban Nha được cập nhật liên tục, người hâm mộ dễ dàng tra cứu tỷ số, từ các trận đấu sớm đến muộn. Đây là nguồn thông tin tin cậy, phục vụ mọi nhu cầu tìm hiểu của fan bóng đá.

Huấn luyện viên Liverpool thời kỳ hiện đại

Kenny Dalglish

Huyền thoại “King Kenny” không chỉ là cầu thủ vĩ đại mà còn thành công trên băng ghế huấn luyện. Dalglish, trong vai trò HLV-cầu thủ, áp dụng lối chơi tấn công trực diện, nhanh và hiệu quả. Liverpool dưới thời ông thường xuyên triển khai bóng nhanh từ tuyến dưới, tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt của các tiền đạo. Chiến thuật này giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu quốc nội cuối thập niên 80.

Rafa Benítez

Rafael Benítez (Rafa Benítez) chính thức trở thành HLV Liverpool vào mùa hè năm 2004, sau khi giúp Valencia giành chức vô địch La Liga và UEFA Cup. Thời điểm đó, Liverpool đang khát khao trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu sau nhiều năm vắng bóng ở những trận chung kết lớn.

Benítez để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League 2005 sau trận chung kết lịch sử với AC Milan. Dù không có nhiều thành công tại Ngoại hạng Anh, ông vẫn được người hâm mộ nhớ đến nhờ triết lý chiến thuật sắc bén và những trận cầu đáng nhớ như các cuộc chiến ở kết quả bóng đá hạng nhất Anh.

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp chính thức được bổ nhiệm làm HLV Liverpool vào tháng 10/2015, sau khi rời Borussia Dortmund. Thời điểm đó, Liverpool gặp nhiều khó khăn và không còn giữ được vị thế tại Ngoại hạng Anh. Sự xuất hiện của Klopp mở ra một kỷ nguyên mới, mang đến niềm tin và khát vọng cho người hâm mộ.

Klopp đã mang đến một cuộc cách mạng với “gegenpressing” – triết lý pressing tầm cao, ngay sau khi mất bóng. Liverpool của Klopp thi đấu tốc độ, giàu năng lượng và tấn công trực diện với tam tấu Salah – Mané – Firmino. Sau này, ông còn linh hoạt chuyển đổi sang 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 để cân bằng giữa công và thủ, đưa Liverpool trở lại đỉnh cao với Champions League 2019 và Premier League 2020.

Xem thêm: Huấn luyện viên Gong Oh Kyun – Sự nghiệp và đóng góp trong bóng đá

Xem thêm: Thông tin về huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

Những thay đổi chiến thuật của HLV Liverpool qua từng thời kỳ đã tạo nên bản sắc độc đáo cho đội bóng. Từ sự kỷ luật của Shankly, tính linh hoạt của Paisley, đến sự hiện đại và bùng nổ dưới thời Klopp, mỗi giai đoạn đều ghi dấu ấn riêng. Đây chính là nền tảng giúp Liverpool luôn giữ vị thế trong nhóm những CLB vĩ đại nhất thế giới.