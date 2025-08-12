Tin bóng đá 12/8: Tsimikas sắp kết thúc hành trình tại Anfield

(GMT+7)

Tin bóng đá 12/8: Do mất vị trí vào tay tân binh Milos Kerkez và không có tên trong trận Siêu cúp Anh, hậu vệ Kostas Tsimikas đang tiến gần đến việc rời Liverpool, thu hút sự quan tâm từ các đội bóng như Nottingham Forest và Leeds United.

Kostas Tsimikas sắp kết thúc hành trình tại Anfield

Kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang bước vào giai đoạn cao trào và tương lai của Kostas Tsimikas tại Liverpool ngày càng bất ổn. Hậu vệ trái người Hy Lạp bất ngờ không có tên trong danh sách 21 cầu thủ dự trận Siêu cúp Anh, khi HLV Arne Slot trao suất đá chính cho tân binh Milos Kerkez và để Andy Robertson dự bị. Sự xuất hiện của Kerkez khiến Tsimikas tụt xuống vị trí lựa chọn thứ ba, gần như không còn cơ hội ra sân thường xuyên để tìm kiếm tỷ số trực tuyến cho bản thân mình.

Gia nhập Liverpool từ Olympiacos năm 2020 với giá khoảng 12 triệu bảng, Tsimikas phần lớn chấp nhận vai trò dự bị cho Robertson và chủ yếu góp mặt ở các giải đấu cúp. Dù từng có những đóng góp quan trọng, anh vẫn khao khát được thi đấu nhiều hơn. Hiện tại, Nottingham Forest và Leeds United là hai đội bóng Anh quan tâm, trong đó Forest đã gửi đề nghị chính thức nhưng chưa đạt thỏa thuận. Ngoài ra, Valencia và Lille cũng đã tiếp cận.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới. Nếu một thỏa thuận được chốt trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Liverpool sẽ thu về khoản phí hợp lý, các CLB theo đuổi có thêm lựa chọn chất lượng cho keo bong da của họ, và Tsimikas sẽ tìm được bến đỗ giúp anh được ra sân nhiều hơn.

Những CLB đã gắn bó cùng Tsimikas

Câu lạc bộ đã đưa Tsimikas ra ánh sáng chính là Olympiacos. Gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng này từ năm 2014, anh nhanh chóng tiến bộ và được đôn lên đội một vào năm 2015. Tại đây, Tsimikas có cơ hội thi đấu cùng với nhiều cầu thủ hàng đầu và lần đầu tiên nếm trải hương vị của những giải đấu lớn. Mặc dù không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn số một, nhưng anh đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu.

Để phát triển hơn nữa, Tsimikas được Olympiacos cho mượn đến Esbjerg fB tại giải VĐQG Đan Mạch vào nửa đầu năm 2017. Tại đây, anh đã có 13 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng, một con số ấn tượng đối với một hậu vệ. Mặc dù Esbjerg không phải là một đội bóng lớn, nhưng quãng thời gian này đã giúp anh trau dồi khả năng tấn công và phòng ngự một cách toàn diện hơn.

Sau đó, anh tiếp tục được cho mượn đến Willem II tại Hà Lan trong mùa giải 2017-2018. Willem II chính là nơi Tsimikas thực sự bùng nổ và thu hút sự chú ý. Anh đá chính thường xuyên, thi đấu tổng cộng 37 trận trên mọi đấu trường và ghi được 5 bàn thắng. Phong độ ấn tượng tại Hà Lan đã giúp anh trở lại Olympiacos với một vị thế hoàn toàn khác. Khi quay về, Tsimikas trở thành một trụ cột không thể thiếu của đội bóng Hy Lạp, góp phần giúp đội bóng này vô địch quốc gia mùa giải 2019-2020. Những màn trình diễn xuất sắc của anh tại Olympiacos, đặc biệt là ở đấu trường châu Âu, đã thuyết phục Liverpool chiêu mộ anh vào năm 2020.

Gia nhập Liverpool, Tsimikas tiếp tục thể hiện sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng. Dù chỉ là phương án dự phòng, anh đã tận dụng mọi cơ hội để tỏa sáng và trở thành một “thần tài” trong một số trận đấu quan trọng, đặc biệt là ở các giải đấu cúp. Hành trình của Tsimikas, từ Hy Lạp, Đan Mạch, Hà Lan đến đỉnh cao của bóng đá Anh, là minh chứng cho sự kiên trì và tài năng của một cầu thủ không ngại thử thách để tìm kiếm cơ hội.

