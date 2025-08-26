Tin CLB Inter Milan: Rút lui khỏi cuộc đua của Lookman

(GMT+7)

Tin bóng đá: Sau nhiều tuần đồn đoán, Ademola Lookman gần như chắc chắn sẽ tiếp tục khoác áo Atalanta ở mùa giải 2025/26.

Tương lai Lookman chính thức ngã ngũ

Theo Sky Sport và CalcioMercato, tiền đạo người Nigeria vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Ivan Juric, dù trước đó từng có tin đồn anh sẽ rời Bergamo trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Lookman thậm chí có thể ra sân ngay ở trận mở màn Serie A gặp Pisa, dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình La Dea.

Với việc không có thêm đề nghị cụ thể nào, Lookman nhiều khả năng sẽ tiếp tục là mũi nhọn tấn công quan trọng trong hành trình chinh phục Serie A và Champions League của Atalanta mùa này với mức tỷ lệ kèo được đánh giá cao.

Tiền đạo Nigeria đã chứng minh giá trị trong những mùa giải gần đây nhờ tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và khả năng ghi bàn ở các trận đấu lớn. Anh trở thành một trong những quân bài không thể thiếu trong đội hình của Atalanta khi đội bóng đặt mục tiêu duy trì vị trí trong top 4 Serie A và tiến sâu ở Champions League.

Inter Milan rút lui, Atletico Madrid chưa hành động

Trước đó, Inter Milan được xem là ứng viên sáng giá nhất để chiêu mộ Lookman. Tuy nhiên, đội á quân Champions League vừa xác nhận rút lui khỏi thương vụ, khép lại nhiều tuần liên hệ dày đặc. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định phía đại diện của cầu thủ 27 tuổi sẽ được cập nhật toàn bộ tình hình trong 24 giờ tới.

Trong khi đó, Atletico Madrid vẫn duy trì sự quan tâm, nhưng chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra. Điều này đồng nghĩa Lookman sẽ tiếp tục gắn bó với Atalanta ít nhất cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại với Ketquabongda tốt nhất.

Mặc dù tương lai Lookman tạm thời được định đoạt, nhưng kỳ chuyển nhượng hè 2025 vẫn còn hai tuần nữa mới kết thúc. Vì vậy, khả năng xảy ra những bất ngờ vào phút chót vẫn chưa thể bị loại trừ.

Trong khi đó, việc Inter Milan từ bỏ thương vụ Lookman có thể giúp họ dồn ngân sách để theo đuổi Manu Kone của AS Roma – mục tiêu mà họ đang đặc biệt quan tâm.

Xem thêm: Bóng đá QT 13/3: Real Madrid ký với hậu vệ 16 tuổi

Xem thêm: Son Heung-min ‘hạ cánh’ MLS: Màn chào sân nước Mỹ

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."