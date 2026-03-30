Tin Chelsea: Joao Pedro được tiến cử cho Arsenal

Tin bóng đá: Tiền đạo João Pedro đang trở thành một trong những cái tên nổi bật tại Chelsea F.C. sau mùa giải ra mắt đầy ấn tượng. Mới đây, cựu cầu thủ Premier League là Keinan Davis đã dành nhiều lời khen cho ngôi sao người Brazil và cho rằng anh sẽ không bất ngờ nếu Pedro chuyển đến Arsenal F.C. trong tương lai.

Joao Pedro tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên tại Chelsea

Gia nhập Chelsea từ Brighton & Hove Albion với mức phí khoảng 60 triệu bảng, João Pedro nhanh chóng chứng minh giá trị của mình.

Ban đầu, tiền đạo người Brazil được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vị trí với tân binh Liam Delap. Tuy nhiên, Pedro nhanh chóng khẳng định bản thân và trở thành lựa chọn hàng đầu trên hàng công của đội bóng dưới thời HLV Enzo Maresca. Ngay cả khi Chelsea thay đổi ban huấn luyện với Liam Rosenior tiếp quản, Pedro vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật.

Tính đến thời điểm hiện tại, João Pedro đã ghi 18 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Chelsea. Phong độ của anh đặc biệt thăng hoa kể từ đầu năm 2026 với 11 pha lập công, giúp anh trở thành một trong những tiền đạo nổi bật nhất giải đấu.

Huyền thoại bóng đá Anh Wayne Rooney thậm chí còn ca ngợi Pedro là "tiền đạo có phong độ cao nhất Premier League" trong giai đoạn gần đây. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của anh là cú hat-trick vào lưới Aston Villa ngày 4/3, trước khi tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng của Chelsea trước Wrexham A.F.C. tại FA Cup.

Keinan Davis đánh giá cao tài năng của Joao Pedro

Cựu đồng đội của Pedro tại Watford F.C. là Keinan Davis hiện đang thi đấu cho Udinese Calcio đã dành nhiều lời khen cho tiền đạo người Brazil. Trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT, Davis cho biết anh đã sớm nhận ra tiềm năng của Pedro ngay từ khi hai người còn tập luyện cùng nhau.

Theo Davis, Pedro sở hữu kỹ thuật tinh tế đặc trưng của các cầu thủ Brazil, luôn tự tin và có thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện cũng như thi đấu.

Đáng chú ý, Davis còn cho rằng việc Pedro chuyển đến một đội bóng lớn khác tại Premier League như Arsenal. trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhận định của Davis xuất hiện trong bối cảnh Arsenal đang tích cực tìm kiếm một trung phong chất lượng cho mùa giải tới.

Tân binh Viktor Gyökeres dù đã ghi 16 bàn thắng nhưng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng về mặt lối chơi tổng thể của đội bóng. Chính vì vậy, việc Arsenal tìm kiếm thêm những phương án tấn công mới là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Dù là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea, phong độ của João Pedro gần đây có dấu hiệu chững lại. Tiền đạo người Brazil đã tịt ngòi trong 4 trận gần nhất, bao gồm hai thất bại trước Paris Saint-Germain. tại UEFA Champions League cùng các trận thua trước Newcastle United và Everton tại Premier League. Chuỗi trận không ghi bàn này cũng phản ánh phần nào phong độ thiếu ổn định của Chelsea trong giai đoạn gần đây.

