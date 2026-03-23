(GMT+7)

Tin Arsenal: Kepa và thảm họa tại Cup Liên Đoàn Anh, sai lầm gần nhất của anh đã trực tiếp khiến Arsenal nhận thất bại 0-2 trước Man City.

Theo dữ liệu bóng đá số Arsenal bước vào trận chung kết với tham vọng khởi động hành trình “ăn bốn” mùa giải 2025/2026. Tuy nhiên, tất cả đã sụp đổ chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi cú đúp của Nico O’Reilly nhấn chìm hy vọng của “Pháo thủ”, đồng thời kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào thủ thành Kepa Arrizabalaga.

Arsenal gục ngã vì khoảnh khắc định đoạt

Trong thế trận cân bằng, bước ngoặt đến ở giữa hiệp hai:

Phút 60: Kepa mắc sai lầm bắt bóng bổng từ quả treo của Rayan Cherki

Nico O’Reilly tận dụng cơ hội mở tỷ số

Chỉ 4 phút sau, O’Reilly hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 2-0 và khiến Arsenal thua tỷ lệ bóng đá hôm nay

👉 Chỉ trong thời gian ngắn, mọi toan tính của Mikel Arteta sụp đổ hoàn toàn.

So sánh hai thủ môn: Khác biệt rõ ràng

Ở trận này, cả Pep Guardiola và Mikel Arteta đều trao cơ hội cho thủ môn số hai.

Phía Man City

James Trafford thi đấu chắc chắn

thi đấu chắc chắn Có nhiều pha cứu thua quan trọng đầu trận

Phía Arsenal

Kepa Arrizabalaga mắc sai lầm bước ngoặt

mắc sai lầm bước ngoặt Tâm lý xuống dốc sau thẻ vàng với Jeremy Doku

👉 Sự khác biệt ở vị trí thủ môn chính là yếu tố quyết định trận đấu.

Những “bóng ma Wembley” ám ảnh Kepa

Sai lầm năm 2026 không phải lần đầu Kepa Arrizabalaga gây thất vọng trong các trận chung kết. Trước đó, anh đã trải qua nhiều ký ức đáng quên.

Chung kết 2019: Vụ từ chối thay người gây chấn động

Trong màu áo Chelsea, Kepa đối đầu Manchester City tại Wembley.

Trận đấu hòa 0-0 sau 120 phút

HLV Maurizio Sarri muốn thay Kepa bằng Willy Caballero

muốn thay Kepa bằng Kepa từ chối rời sân

Hệ quả:

Gây tranh cãi lớn

Không cản phá được cú sút của Sergio Aguero

Chelsea thua 3-4 trên chấm luân lưu

👉 Đây là một trong những sự cố kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Chung kết 2022: Thảm họa luân lưu trước Liverpool

Vẫn trong màu áo Chelsea, Kepa tiếp tục trải qua ác mộng khi gặp Liverpool.

HLV Thomas Tuchel tung Kepa vào sân bắt luân lưu

tung Kepa vào sân bắt luân lưu Không cản phá được bất kỳ cú sút nào

Để lọt lưới 11 quả penalty

Đỉnh điểm:

Kepa sút hỏng lượt quyết định

Bóng bay vọt xà

👉 Một màn trình diễn khó quên theo cách tiêu cực.

Chung kết 2026: Sai lầm lặp lại

Trong màu áo Arsenal, Kepa lại trở thành tâm điểm:

Bắt hụt bóng bổng đơn giản

Gián tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên

Tâm lý thi đấu sa sút rõ rệt

Dù “Pháo thủ” có những nỗ lực cuối trận với 2 lần đưa bóng trúng xà ngang, nhưng tất cả là không đủ.

👉 Một lần nữa, danh hiệu ngoảnh mặt với Kepa tại Wembley.

Thất bại của Arsenal trước Manchester City không chỉ là cú sốc về mặt kết quả, mà còn là minh chứng cho một vấn đề cũ chưa được giải quyết.

Kepa Arrizabalaga dù tài năng nhưng liên tục mắc sai lầm ở những trận đấu lớn.

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là các trận chung kết, một sai lầm có thể xóa sạch cả mùa giải. Và với Kepa, câu chuyện ấy đã lặp lại quá nhiều lần.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."