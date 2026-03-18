Bóng đá Pháp: Fan PSG mỉa mai đối thủ Chelsea quá yếu kém

The Blues nhận thất bại muối mặt sau 2 lượt trận Champions League.

Fan PSG mỉa mai đối thủ Chelsea quá yếu kém

Không có bất kỳ cuộc lội ngược dòng nào diễn ra tại Stamford Bridge dành cho Chelsea. Sau khi thua 2-5 ở trận lượt đi, The Blues tiếp tục gục ngã với tỷ số bóng đá hôm nay 0-3 ngay trên sân nhà trước Paris Saint-Germain, qua đó chính thức bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League.

Màn so tài đã cho thấy rõ sự khác biệt về trình độ giữa hai đội, đồng thời kéo theo hàng loạt con số đáng thất vọng dành cho đại diện đến từ London.

Tiến vào trận lượt về trong tình thế buộc phải mạo hiểm, Chelsea đã thực hiện tới bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát vì ảnh hưởng của chấn thương. Thế nhưng, chính những điều chỉnh này lại sớm bộc lộ điểm yếu và trở thành bất lợi cho họ.

Chỉ sau 6 phút thi đấu, Khvicha Kvaratskhelia đã ghi bàn đưa PSG vươn lên dẫn trước. Đến phút 14, mọi hy vọng ngược dòng của Chelsea gần như chấm dứt khi Bradley Barcola thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp, nhân đôi cách biệt.

Dù Chelsea cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng phong độ ấn tượng của thủ môn Matvei Safonov bên phía PSG đã liên tục hóa giải các cơ hội. Sang hiệp hai, thế trận vẫn không thay đổi đáng kể và đến phút 62, Senny Mayulu tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Nỗi thất vọng của Chelsea không chỉ đến từ kết quả trên sân, mà còn từ những phản ứng đầy châm biếm của người hâm mộ PSG trên mạng xã hội X. Không ít cổ động viên Paris thậm chí còn cho rằng Chelsea dễ bị khuất phục hơn cả Strasbourg, đội bóng đang thi đấu tại lich bong da Ligue 1.

Một cổ động viên PSG đã châm biếm rằng họ thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu với “đội B” của Chelsea là Strasbourg so với màn so tài vừa qua.

Một quan điểm khác cũng cho rằng Strasbourg chơi áp lực hơn hẳn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và buộc thủ môn của họ phải hoạt động liên tục, trong khi Chelsea ở trận đấu này gần như không mang lại bất kỳ mối đe dọa đáng kể nào.

Những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử PSG

Dưới đây là những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử của Paris Saint-Germain từ những đêm huy hoàng đến các màn lội ngược dòng kinh điển:

PSG 2–1 Real Madrid (1993)

Đây là một trong những chiến thắng mang tính biểu tượng đầu tiên của PSG tại châu Âu khi đánh bại Real Madrid ở Cúp UEFA. Trận đấu này giúp PSG khẳng định vị thế đang lên tại đấu trường châu lục.

PSG 1–0 Rapid Wien (Chung kết C2 1996)

PSG giành danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại Rapid Wien. Đây vẫn là chiếc cúp châu Âu duy nhất của CLB cho đến nay, mang ý nghĩa lịch sử rất lớn.

PSG 4–0 Barcelona (Champions League 2017)

Một trong những trận đấu thăng hoa nhất khi PSG đè bẹp Barcelona ở lượt đi vòng 1/8. Ángel Di María tỏa sáng rực rỡ, giúp PSG tạo lợi thế cực lớn.

Barcelona 6–1 PSG (Champions League 2017)

Dù là thất bại, đây vẫn là trận đấu “đáng nhớ” nhất lịch sử PSG theo cách đau đớn nhất. Barcelona tạo nên cú lội ngược dòng vĩ đại, khiến PSG trở thành nạn nhân của một trong những màn comeback khó tin nhất bóng đá.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."