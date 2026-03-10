(GMT+7)

Tin Arsenal: Rooney bảo vệ lối chơi của Pháo thủ đồng thời khuyên HLV Mikel Arteta nên phớt lờ dư luận và chỉ tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng.

Arsenal đang trải qua ltdbd một mùa giải rất ấn tượng khi dẫn đầu Premier League với khoảng cách 7 điểm so với nhóm bám đuổi, dù Manchester City vẫn còn một trận chưa đấu. Không chỉ thăng hoa tại giải quốc nội, đội bóng của HLV Mikel Arteta còn tiến sâu ở nhiều đấu trường khác.

Pháo thủ vừa giành vé vào tứ kết FA Cup sau chiến thắng 2-1 trước Mansfield Town dù không thắng ty le ca cuoc trận này, đồng thời góp mặt trong trận chung kết EFL Cup và chuẩn bị bước vào vòng 1/8 UEFA Champions League.

Tuy nhiên, phong cách thi đấu gần đây của Arsenal lại gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn.

Arsenal bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng

Một số nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá cho rằng Arsenal đang thi đấu quá thực dụng và tận dụng nhiều tiểu xảo chiến thuật để giành lợi thế.

Cựu HLV của West Ham United và Newcastle United, Alan Pardew, nhận xét rằng Arsenal đang thể hiện lối chơi “mang tính chức năng”. Ông thậm chí cho rằng nếu Pháo thủ vô địch Premier League, danh hiệu đó có thể gây ra nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, HLV của Brighton & Hove Albion là Fabian Hürzeler cũng tỏ ra không hài lòng sau thất bại 0-1 trước Arsenal. Ông cho rằng đội bóng thành London đang “tự đặt ra luật riêng” trong cách tiếp cận trận đấu.

Wayne Rooney: Những chỉ trích dành cho Arsenal là không công bằng

Trước làn sóng chỉ trích này, huyền thoại Manchester United – Wayne Rooney đã lên tiếng bảo vệ Arsenal.

Phát biểu trên chương trình của BBC, cựu đội trưởng tuyển Anh cho rằng những lời chỉ trích nhắm vào đội bóng của Mikel Arteta là quá khắt khe.

Rooney chia sẻ: “Tôi không nghĩ Arsenal chơi tệ như những gì người ta đang nói. Thật sự tôi thấy những chỉ trích dành cho họ là rất không công bằng.”

Theo Rooney, trong cuộc đua vô địch khốc liệt, điều quan trọng nhất không phải là phong cách chơi bóng đẹp mắt mà là giành chiến thắng.

Ông nhấn mạnh: “Khi bạn đang cạnh tranh danh hiệu, mục tiêu duy nhất là thắng trận bằng mọi cách có thể. Bạn không cần phải lo người khác nghĩ gì về cách mình chơi, miễn là bạn chiến thắng.”

Rooney khuyến khích Arteta tận dụng lợi thế chiến thuật

Ngoài ra, Rooney cũng đề cập đến cách Arsenal khai thác các tình huống cố định cũng như những pha va chạm trong vòng cấm yếu tố giúp họ tạo ra lợi thế trước nhiều đối thủ.

Theo cựu tiền đạo người Anh, nếu các đội bóng khác không thể đối phó và trọng tài không thổi phạt, Arsenal hoàn toàn có quyền tiếp tục áp dụng chiến thuật này.

Rooney thẳng thắn nhận định: “Các đội đang gặp khó khăn khi chống lại điều đó. Nếu đối thủ không đủ khôn ngoan hoặc không có cầu thủ để xử lý, tại sao Arsenal lại không tiếp tục làm vậy?”

Thậm chí, huyền thoại của Manchester United còn gửi thông điệp rõ ràng tới HLV Mikel Arteta: “Nếu tôi là Arteta, tôi sẽ làm điều đó nhiều hơn nữa.”

Với phong độ ổn định và lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để khép lại mùa giải bằng những danh hiệu quan trọng, bất chấp mọi tranh cãi xung quanh phong cách thi đấu của họ.

