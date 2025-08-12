Tin CLB Bayern Munich: Wirtz giúp Diaz có cuộc sống mới

(GMT+7)

Tin bóng đá: Tiền đạo Luis Diaz vừa chính thức rời Liverpool để gia nhập Bayern Munich trong một thương vụ trị giá 65,5 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba của Hùm xám chỉ trong tuần này.

Diaz và “giấc mơ” khoác áo Bayern Munich

Trước khi đặt chân đến Allianz Arena, Diaz đã nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ Florian Wirtz – tân binh của Liverpool và cựu ngôi sao Bundesliga. Hai cầu thủ đã có vài tuần chia sẻ phòng thay đồ tại Anfield trước khi Diaz hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Theo chia sẻ của Diaz, Florian Wirtz đã giúp anh hiểu rõ hơn về phong cách bóng đá Đức và môi trường thi đấu ở Bundesliga.

“Florian nói với tôi rằng Bundesliga có cường độ và tính cạnh tranh rất cao, các sân vận động luôn chật kín khán giả. Cậu ấy bảo Munich là một thành phố xinh đẹp và tôi sẽ yêu nơi này. Florian chúc tôi may mắn,” Diaz tiết lộ.

Sự hỗ trợ này giúp Diaz chuẩn bị tâm lý và thể chất tốt hơn trước khi bước vào một thử thách hoàn toàn mới tại nước Đức để có tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất.

Vì sao Bayern chọn Diaz?

Bayern Munich ban đầu theo đuổi Wirtz và Nico Williams, nhưng khi thương vụ thất bại, họ đã nhanh chóng chuyển hướng sang Luis Diaz. Dù Liverpool khẳng định không bán, chính Diaz đã bày tỏ mong muốn rời Anfield, thúc đẩy thương vụ hoàn tất.

HLV Vincent Kompany xem Diaz là mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch tái thiết hàng công để có kết quả bóng đá tốt nhất. Nhà cầm quân người Bỉ dự định để Diaz thi đấu chủ yếu ở cánh trái, nhưng cũng có thể linh hoạt đảm nhiệm vai trò tiền đạo khi cần.

Trong buổi họp báo ra mắt, Diaz khẳng định:

“Tôi luôn cống hiến hết mình cho đội bóng mà tôi khoác áo. Tôi không biết mình có xứng đáng với mức phí chuyển nhượng hay không, nhưng tôi đang thực hiện ước mơ được chơi cho một trong những CLB lớn nhất thế giới.”

Anh cho biết sẽ tuân thủ mọi kế hoạch mà ban huấn luyện đề ra và sẵn sàng hòa nhập nhanh chóng vào lối chơi của Bayern.

Nếu không có gì bất ngờ, Luis Diaz sẽ có trận ra mắt trong màu áo Bayern Munich ở giao hữu gặp Lyon vào ngày 2/8 trên sân Allianz Arena. Đây sẽ là cơ hội để CĐV Hùm xám trực tiếp chứng kiến màn trình diễn của tân binh đắt giá thứ 3 trong lịch sử CLB.

Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Diaz hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công Bayern và cùng đội bóng chinh phục các danh hiệu lớn ở mùa giải 2025/26.

