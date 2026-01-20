(GMT+7)

Tin Bayern Munich: Chờ Neuer chốt tương lai trong bối cảnh hợp đồng của thủ môn huyền thoại này sẽ hết hạn vào mùa hè tới.

Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, tương lai của Manuel Neuer tại Bayern Munich vẫn chưa được định đoạt. Thủ thành huyền thoại người Đức tiếp tục là tâm điểm chú ý tại Allianz Arena, trong bối cảnh anh vẫn duy trì phong độ ổn định tại kqbd Duc, tầm ảnh hưởng lớn và tham vọng thi đấu không hề suy giảm.

Vincent Kompany ấn tượng với tinh thần thi đấu của Neuer

Huấn luyện viên Vincent Kompany thừa nhận ông từng mất vài giây để xác định xem mình hay Neuer lớn tuổi hơn, khi cả hai chỉ chênh nhau đúng 14 ngày. Đây là tình huống hiếm gặp trong bóng đá hiện đại, khi một HLV phải dẫn dắt cầu thủ còn lớn tuổi hơn mình.

Tuy vậy, chiến lược gia người Bỉ khẳng định tuổi tác không phải vấn đề với Neuer. Theo Kompany, điều khiến ông ấn tượng nhất chính là tinh thần, khát vọng và sự chuyên nghiệp mà thủ môn 39 tuổi vẫn duy trì suốt nhiều năm qua. Tham vọng của Neuer, theo lời Kompany, “vẫn cao như ngày đầu”.

Những cột mốc lịch sử tiếp tục được Neuer chinh phục

Neuer chuẩn bị có lần ra sân cạnh tranh tỷ số trực tuyến thứ 157 tại Champions League khi Bayern Munich đối đầu Union Saint-Gilloise, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Không lâu trước đó, anh cũng cán mốc 584 lần khoác áo Bayern, san bằng kỷ lục của huyền thoại Franz Beckenbauer. Đây là cột mốc mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, phản ánh sự bền bỉ, trung thành và tầm vóc lịch sử của Neuer tại CLB xứ Bavaria.

Bayern sẵn sàng gia hạn, quyết định nằm trong tay Neuer

HLV Kompany khẳng định ông sẵn sàng tiếp tục làm việc với Neuer thêm ít nhất một mùa giải nữa. Tuy nhiên, Bayern Munich không gây bất kỳ áp lực nào buộc thủ môn kỳ cựu phải sớm đưa ra quyết định.

Theo Kompany, ban lãnh đạo CLB sẽ cho Neuer toàn bộ thời gian cần thiết để cân nhắc tương lai, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với công lao và vị thế của anh trong lịch sử đội bóng.

Neuer chưa vội quyết định trước sinh nhật 40 tuổi

Bản thân Neuer từng khẳng định anh sẽ không đưa ra quyết định nào trước sinh nhật lần thứ 40 vào ngày 27/3. Thủ thành người Đức cho biết anh cần thêm thời gian để đánh giá toàn diện các yếu tố như thể trạng, phong độ và động lực thi đấu – những yếu tố then chốt để tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Ban lãnh đạo Bayern tin tưởng Neuer vẫn ở đẳng cấp thế giới

Giám đốc thể thao Max Eberl bày tỏ niềm tin lớn vào khả năng gia hạn hợp đồng của Neuer. Theo ông, ngay cả sau từng ấy năm thi đấu, Neuer vẫn duy trì đẳng cấp thế giới và là chốt chặn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho Bayern.

Tuy nhiên, Eberl cũng thừa nhận tâm lý của Neuer là sự giằng co giữa mong muốn tiếp tục cống hiến và nỗi lo kéo dài sự nghiệp quá lâu, vượt qua thời kỳ đỉnh cao phong độ – điều mà nhiều huyền thoại từng phải đối mặt.

Jonas Urbig và bài toán kế thừa trong khung gỗ Bayern

Về dài hạn, Bayern Munich đã chuẩn bị phương án kế thừa với Jonas Urbig, thủ môn 22 tuổi được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng. Dù vậy, vẫn còn nhiều dấu hỏi về việc Urbig đã sẵn sàng gánh vác trọng trách hay Bayern nên để anh tiếp tục học hỏi thêm một mùa giải dưới sự dìu dắt trực tiếp của Neuer.

Phong độ hiện tại mở ra khả năng dự World Cup 2026

Phong độ ấn tượng của Neuer trong thời gian gần đây càng làm dấy lên những đồn đoán về việc gia hạn hợp đồng, thậm chí là khả năng trở lại đội tuyển Đức để hướng tới World Cup 2026.

Cựu đội trưởng tuyển Đức Lothar Matthäus từng nhận định rằng sự hiện diện của Neuer luôn tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho các tiền đạo đối phương – yếu tố không thể đo đếm bằng thống kê đơn thuần.

Neuer vẫn là trụ cột không thể thay thế của Bayern

Trong khi tương lai vẫn chưa được chốt hạ, Neuer khẳng định anh chỉ tập trung tối đa cho mùa giải hiện tại. Với Vincent Kompany, tầm ảnh hưởng của Neuer trong phòng thay đồ và trên sân cỏ vẫn là điều không thể thay thế.

HLV người Bỉ thừa nhận ông từng “hơi sợ” khoảnh khắc Neuer nói lời chia tay. Những gì thủ môn huyền thoại này đang làm được ở tuổi 39, theo Kompany, thực sự là điều phi thường và hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao.

