Tin Tottenham: Toang hàng công trước derby Bắc London

Tin BĐ Tottenham: Đối mặt cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước derby Bắc London khi Richarlison dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ ít nhất 7 tuần. Hàng công tan hoang, tham vọng mùa giải của Spurs đứng trước phép thử khắc nghiệt nhất.

Richarlison ngã xuống đòn giáng mạnh vào niềm tin của Spurs

Tottenham bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với đôi chân nặng trĩu. Thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 3 FA Cup không chỉ khiến "Gà trống" bị loại sớm, mà còn kéo theo tin dữ: Richarlison dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ngay phút 31. Đó là khoảnh khắc cả sân Tottenham Hotspur như lặng đi, bởi ai cũng hiểu hệ quả của cú trượt dài ấy.

Trước trận tiếp West Ham ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, HLV Thomas Frank buộc phải xác nhận điều không CĐV Spurs nào muốn nghe: Richarlison sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 7 tuần, thậm chí có thể kéo dài đến hai tháng. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo số một của Tottenham mùa này chắc chắn vắng mặt ở derby Bắc London với Arsenal vào ngày 22-2 trận đấu mang ý nghĩa danh dự, niềm kiêu hãnh và cả vận mệnh của mùa giải.

Richarlison không chỉ là một cái tên trên đội hình. Với 7 bàn tại Premier League và 8 bàn trên mọi đấu trường, anh là chân sút số một của Tottenham mùa này. Đáng chú ý hơn, chính tiền đạo người Brazil từng ghi bàn duy nhất cho Spurs trong thất bại 1-4 trước Arsenal hồi tháng 11-2025. Mất Richarlison, Tottenham không chỉ mất một nguồn bàn thắng, mà còn mất luôn biểu tượng tinh thần hiếm hoi trong giai đoạn đầy giông bão.

Nghịch lý nằm ở chỗ, Richarlison vốn mang tiền sử chấn thương kể từ khi gia nhập Tottenham từ Everton với mức giá 60 triệu bảng năm 2022. Nhưng mùa này, anh vẫn là một trong những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất, ra sân 31 trận trên mọi đấu trường – con số chỉ Pedro Porro mới sánh ngang. Khi gánh nặng đặt quá lâu lên một đôi chân mong manh, cú đổ sập chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hàng công sứt mẻ, Tottenham rơi vào vòng xoáy khủng hoảng

Tin Richarlison chấn thương không đến một mình. Nó như giọt nước tràn ly trong bức tranh u ám về lực lượng của Tottenham. Mohammed Kudus nghỉ đến tháng 4 vì chấn thương cơ đùi. Rodrigo Bentancur phải xa sân cỏ ít nhất 3 tháng do chấn thương gân kheo. James Maddison – bộ não sáng tạo của đội bóng – gần như bỏ lỡ phần lớn, thậm chí có nguy cơ nghỉ hết mùa vì chấn thương dây chằng chéo trước.

Dejan Kulusevski vẫn chưa thể trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối từ tháng 5 năm ngoái. Những cái tên từng được kỳ vọng tạo nên sức bật tấn công cho Spurs giờ chỉ xuất hiện trong các bản tin y tế. Hàng công Tottenham, vốn đã thiếu ổn định, nay gần như bị “rút ruột” đến tận cùng.

Trong bối cảnh ấy, việc Dominic Solanke kịp trở lại và vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Aston Villa được xem là điểm sáng hiếm hoi. Tuy nhiên, Solanke vừa trở lại sau chấn thương cổ chân dài ngày, khó có thể ngay lập tức gánh vác vai trò đầu tàu. HLV Thomas Frank cũng cho biết Lucas Bergvall, Yves Bissouma, Destiny Udogie nằm trong nhóm sắp trở lại, nhưng tất cả đều cần thời gian để đạt thể trạng tốt nhất.

Tottenham lúc này giống như một cỗ máy vận hành với quá nhiều bánh răng bị mẻ. Mỗi trận đấu trôi qua không chỉ là cuộc chiến với đối thủ, mà còn là cuộc chiến với chính danh sách chấn thương ngày càng dài. Derby Bắc London, vì thế, không còn là câu chuyện chiến thuật thuần túy, mà là bài toán sinh tồn.

Derby Bắc London và phép thử lớn nhất cho tham vọng Spurs

Tottenham hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng nghịch lý là họ chỉ kém nhóm top 5 đúng 6 điểm. Khoảng cách ấy vừa đủ gần để nuôi hy vọng, nhưng cũng đủ xa để biến mọi cú sảy chân thành thảm họa. Trong bối cảnh ấy, derby Bắc London lẽ ra phải là thời điểm Spurs tung ra đội hình mạnh nhất, chơi với tinh thần không khoan nhượng. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Không Richarlison, không Maddison, thiếu vắng hàng loạt trụ cột, Tottenham buộc phải bước vào trận chiến với Arsenal bằng niềm tin mong manh và những phương án chắp vá. Đó là thử thách khắc nghiệt cho HLV Thomas Frank, người vừa tiếp quản một tập thể đang mất phương hướng, vừa phải đối mặt áp lực thành tích khổng lồ.

Điểm tựa hiếm hoi của Spurs lúc này đến từ bản hợp đồng mới Conor Gallagher – sự bổ sung được xem là “liều oxy” trong giai đoạn ngặt nghèo. Nhưng một cá nhân, dù chất lượng đến đâu, cũng khó có thể che lấp những lỗ hổng mang tính hệ thống.

Derby Bắc London chưa đá đã nóng, không chỉ vì sự kình địch muôn thuở, mà còn vì nó phơi bày sự mong manh của Tottenham. Nếu vượt qua, đó sẽ là cú hích tinh thần cực lớn. Nhưng nếu gục ngã, Spurs có nguy cơ trượt dài hơn nữa, để rồi mùa giải khép lại trong nỗi tiếc nuối quen thuộc.

Richarlison ngã xuống, hàng công “toang”, và Tottenham đang đứng trước ngã rẽ sinh tử. Trong bóng đá, khủng hoảng không đáng sợ bằng cách bạn đối diện với nó. Derby Bắc London sắp tới sẽ trả lời tất cả: liệu Spurs có đủ bản lĩnh để đứng dậy, hay tiếp tục chìm sâu trong vòng xoáy bất ổn chưa thấy điểm dừng.

