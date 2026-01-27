Tin Real: Ai đã giúp Real Madrid lên đỉnh bảng

(GMT+7)

Tin bóng đá: Sau chiến thắng quan trọng trước Villarreal, Real Madrid đã chính thức vươn lên ngôi đầu bảng La Liga, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Bên cạnh niềm vui 3 điểm, tâm điểm chú ý sau trận còn đổ dồn vào những chia sẻ đầy cảm xúc của Federico Valverde dành cho thủ môn Thibaut Courtois.

Real Madrid bản lĩnh giành trọn 3 điểm trên sân Villarreal

Chuyến làm khách tới Estadio de la Ceramica luôn được xem là thử thách khó chịu với bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, Real Madrid đã thể hiện đẳng cấp của một ứng viên vô địch khi giành chiến thắng ketquabongda 2-0 thuyết phục trước Villarreal.

Ba điểm quý giá này không chỉ giúp Los Blancos duy trì phong độ ổn định mà còn đưa họ chiếm lĩnh vị trí số một trên bảng xếp hạng La Liga, khẳng định tham vọng lớn trong giai đoạn quyết định của lich phat song bong da mùa giải.

Sau trận đấu, Federico Valverde đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Thibaut Courtois, người được xem là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung thành Real Madrid.

Tiền vệ người Uruguay chia sẻ với truyền thông:

“Tôi luôn nói rằng việc có Courtois trong khung gỗ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.”

Theo Valverde, sự hiện diện của thủ môn người Bỉ mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho toàn đội. Dù đối thủ liên tục gây sức ép, các cầu thủ Real vẫn giữ được sự bình tĩnh bởi họ tin rằng Courtois luôn sẵn sàng thực hiện những pha cứu thua đẳng cấp.

Real Madrid cho thấy dáng dấp nhà vô địch La Liga

Không chỉ tôn vinh cá nhân Courtois, Valverde còn nhấn mạnh vai trò của tinh thần tập thể trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid. Anh cho rằng thành công nơi hàng thủ không chỉ đến từ các hậu vệ hay thủ môn, mà bắt nguồn từ sự hỗ trợ của cả đội hình.

Valverde giải thích:

“Khi chúng tôi phòng ngự tốt, đó là nhờ công lớn của các tiền đạo. Họ gây áp lực hiệu quả, giúp tuyến dưới phải di chuyển ít hơn và có thể đoạt lại bóng ngay trên phần sân đối phương.”

Lời khẳng định “Đây là công lao của tất cả mọi người” từ Valverde cho thấy sự đoàn kết và tính tổ chức đang đạt mức cao nhất tại Santiago Bernabéu. Với một thủ môn đẳng cấp thế giới như Courtois cùng lối chơi vận hành đồng bộ, Real Madrid đang thể hiện hình ảnh của một nhà vô địch La Liga thực thụ.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Kền kền trắng hoàn toàn có cơ sở để tin vào việc chinh phục danh hiệu quốc nội mùa giải năm nay.

