Tin MU: Quỷ đỏ lên kế hoạch giữ Bruno Fernandes ở lại

(GMT+7)

Tin bóng đá MU: Quỷ đỏ đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán quan trọng với đội trưởng Bruno Fernandes về tương lai của anh.

Quỷ đỏ lên kế hoạch giữ Bruno Fernandes ở lại

Theo tiết lộ từ những nguồn tin gần gũi, ban lãnh đạo Manchester United đang cân nhắc và mong muốn gia hạn thời gian gắn bó với tiền vệ người Bồ Đào Nha thêm tối thiểu một mùa giải nữa.

Mùa hè năm trước, Fernandes đã ở rất gần khả năng chuyển sang khoác áo Al Hilal, và nhiều khả năng khi mùa giải hiện tại kết thúc, anh sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu theo đuổi của các câu lạc bộ khác.

Mặc dù MU tôn trọng quyền lựa chọn tương lai của ngôi sao 31 tuổi, nhưng mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng vẫn là duy trì sự ổn định. Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” sắp trải qua thêm một kỳ chuyển giao với khả năng đón chào huấn luyện viên trưởng mới, vai trò và kinh nghiệm của Fernandes được xem là yếu tố then chốt.

Theo thỏa thuận hiện tại, Fernandes vẫn còn hợp đồng với MU đến năm 2027 và có thể được gia hạn thêm một năm, kéo dài tới tháng 6/2028. Ban lãnh đạo đội bóng mong muốn sớm nhận được phản hồi rõ ràng từ phía người đại diện của anh trước thời điểm lịch thi đấu bóng đá World Cup diễn ra, dù bản thân Fernandes từng cho biết sẽ chỉ đưa ra quyết định sau giải đấu. Điều này sẽ giúp MU chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch chuyển nhượng, nhất là khi phần lớn ngân sách mùa hè đã được phân bổ cho việc tăng cường khu vực tuyến giữa.

Những cái tên nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của MU hiện tại có thể kể đến như Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba. Tuy nhiên, nếu Fernandes lựa chọn rời Old Trafford, đội bóng nhiều khả năng sẽ phải tăng thêm ngân sách để chiêu mộ một phương án đủ tầm nhằm khỏa lấp khoảng trống mà anh để lại.

Sự nghiệp bóng đá của Bruno Fernandes

Dưới đây là toàn cảnh sự nghiệp bóng đá của Bruno Fernandes:

Khởi đầu sự nghiệp

Bruno Fernandes bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại CLB Novara (Ý) năm 2012. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Udinese và Sampdoria. Trong giai đoạn này, Bruno tích lũy nhiều kinh nghiệm tại Serie A, từng bước hoàn thiện kỹ năng dù chưa thực sự vươn tầm ngôi sao lớn.

Cập nhật tỷ lệ bóng đá mới nhất hôm nay tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới, giúp bạn dễ dàng theo dõi và so sánh trước khi đặt tiền cược.

Thăng hoa tại Sporting Lisbon (2017–2020)

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Bruno Fernandes đến khi anh trở về Bồ Đào Nha thi đấu cho Sporting Lisbon vào năm 2017. Tại đây, Bruno nhanh chóng trở thành thủ lĩnh đội bóng và là trung tâm trong lối chơi tấn công. Mùa giải 2018–2019, anh ghi tới 32 bàn thắng, trở thành vua phá lưới giải quốc nội một thành tích hiếm có với một tiền vệ. Phong độ chói sáng này giúp tên tuổi Bruno vang danh khắp châu Âu.

Đỉnh cao tại Manchester United (2020–nay)

Tháng 1/2020, Bruno Fernandes gia nhập Manchester United và ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Anh giúp lối chơi của MU trở nên sáng tạo và hiệu quả hơn, thường xuyên ghi bàn và kiến tạo. Bruno nhiều lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất CLB, đồng thời được trao băng đội trưởng nhờ vai trò thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong màu áo Manchester United, Bruno Fernandes đã cùng đội bóng giành FA Cup và Carabao Cup. Anh luôn được xem là linh hồn nơi tuyến giữa, là cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội trong những thời điểm khó khăn.

Sự nghiệp đội tuyển quốc gia

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Bruno Fernandes ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2017. Anh là thành viên quan trọng trong đội hình vô địch UEFA Nations League 2019 và tham dự các kỳ World Cup. Với sự ổn định và đẳng cấp của mình, Bruno luôn đóng vai trò then chốt trong lối chơi của đội tuyển.

Xem thêm: Tin MU: Amorim khiến Carick ngả mũ thán phục

Xem thêm: Chuyển nhượng Man Utd: Theo đuổi Aleksandar Pavlovic

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."