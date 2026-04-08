Tin Dortmund: 90 phút nghẹt thở trước Stuttgart

Tin bóng đá: Borussia Dortmund đã giành chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 2-0 trước VfB Stuttgart trong khuôn khổ Bundesliga. Dù phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian thi đấu, sự tỏa sáng của Karim Adeyemi và Julian Brandt ở những phút bù giờ đã giúp đội bóng vùng Ruhr giành trọn ba điểm.

Stuttgart áp đảo trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn

Lịch bóng đá hôm nay trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu khi VfB Stuttgart tận dụng lợi thế sân nhà tại Mercedes-Benz Arena để gây sức ép lên đối thủ. Các cầu thủ như Chris Führich và Angelo Stiller liên tục thử thách hàng phòng ngự của Dortmund bằng những pha dứt điểm nguy hiểm.

Tuy nhiên, thủ thành Gregor Kobel đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Anh liên tục cản phá nhiều cơ hội nguy hiểm để giữ sạch lưới cho Borussia Dortmund trước những đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Trong khi đó, Dortmund chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ các pha phản công nhanh. Sự cơ động của Julian Ryerson giúp đội khách tạo ra một vài tình huống cố định đáng chú ý.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi khi cả hai đội đều thể hiện sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía VfB Stuttgart khi đội chủ nhà tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Các cơ hội lần lượt đến với Deniz Undav hay Maximilian Mittelstädt, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng khiến Stuttgart không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó, huấn luyện viên Nuri Şahin đã có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng khi đưa Karim Adeyemi và Julian Brandt vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.

Dortmund thể hiện bản lĩnh trước Stuttgart

Không dừng lại ở đó, khi VfB Stuttgart dồn toàn lực lên tấn công để tìm bàn gỡ, họ tiếp tục để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Phút 90+6, Fábio Silva có đường kiến tạo thuận lợi để Julian Brandt dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 2-0 cho Borussia Dortmund.

Bàn thắng này cũng chính thức khép lại trận đấu đầy cảm xúc tại vòng đấu của Bundesliga. Chiến thắng trước VfB Stuttgart cho thấy bản lĩnh của Borussia Dortmund. Dù phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng vùng Ruhr vẫn biết cách tận dụng cơ hội để kết liễu đối thủ đúng thời điểm.

Ba điểm quan trọng này giúp Dortmund tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu tại Bundesliga và duy trì hy vọng cạnh tranh ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Stuttgart chắc chắn sẽ phải tiếc nuối khi họ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng, để rồi phải nhận thất bại cay đắng ngay trên sân nhà.

Xem thêm: Tin Dortmund: Đấu Frankfurt sau 6 bàn rượt đuổi

