Tin Dortmund: Đấu Frankfurt sau 6 bàn rượt đuổi

Tin bóng đá: Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 16 Bundesliga giữa Eintracht Frankfurt và Borussia Dortmund đã khép lại với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính, mang đến một trong những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất mùa giải.

Dortmund nhập cuộc ấn tượng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều không giấu ý đồ chơi tấn công, tạo nên thế trận đôi công tốc độ cao. Borussia Dortmund là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để sớm vươn lên dẫn trước.

Phút thứ 10, từ đường chuyền thuận lợi của Julian Ryerson, Maximilian Beier tung cú dứt điểm chân trái lạnh lùng vào góc xa, mở tỷ số bóng đá 1-0 cho Dortmund. Bàn thắng sớm giúp đội bóng vùng Ruhr nắm lợi thế, nhưng cũng nhanh chóng bộc lộ những sơ hở nơi hàng phòng ngự.

Niềm vui của Dortmund không kéo dài lâu. Phút 20, Serhou Guirassy – chân sút đang được nhiều ông lớn săn đón – phạm lỗi với Robin Koch trong vòng cấm, khiến đội khách phải trả giá bằng một quả phạt đền.

Trên chấm 11 mét, Can Uzun không mắc sai lầm nào, đánh bại thủ môn Gregor Kobel, gỡ hòa 1-1 cho Eintracht Frankfurt ở phút 22. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra căng thẳng và giằng co, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa 1-1 với mức Kèo bóng đá hôm nay khá hấp dẫn.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao trào. Phút 68, Borussia Dortmund một lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Felix Nmecha.

Tiền vệ này tung cú sút xa quyết đoán từ ngoài vòng cấm, bóng đi chìm hiểm hóc vào góc lưới khiến thủ môn Kaua Santos hoàn toàn bó tay, nâng tỷ số lên 2-1 cho Dortmund.

Tuy nhiên, Frankfurt cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục. Chỉ 3 phút sau, từ đường kiến tạo của Kalimuendo, Younes Ebnoutalib băng vào dứt điểm cận thành chính xác, quân bình tỷ số 2-2 trong sự vỡ òa của khán giả chủ nhà.

Cao trào nghẹt thở trong những phút bù giờ

Khi nhiều người tin rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, kịch bản điên rồ nhất đã xuất hiện trong thời gian bù giờ.

Phút 90+2’, Mahmoud Dahoud – cầu thủ vào sân thay người – gieo sầu cho đội bóng cũ bằng một siêu phẩm sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-2 cho Eintracht Frankfurt. Sân Deutsche Bank Park như nổ tung khi chiến thắng đã ở rất gần đội chủ nhà.

Thế nhưng, bản lĩnh của Borussia Dortmund đã lên tiếng đúng thời khắc quyết định. Phút 90+5’, tân binh mùa hè Carney Chukwuemeka, một “siêu dự bị” khác, tận dụng tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm để tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định tỷ số hòa 3-3 nghẹt thở.

Trận hòa 3-3 phản ánh đúng cục diện giằng co và tinh thần chiến đấu không buông xuôi của cả Eintracht Frankfurt lẫn Borussia Dortmund. Dù mỗi đội đều có lý do để tiếc nuối, nhưng một điểm giành được là hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực và cống hiến mà hai CLB đã mang lại.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."