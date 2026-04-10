Tin MU: Quỷ đỏ chính thức rút khỏi thương vụ Tonali

Tin bóng đá MU: Quỷ đỏ đang thực hiện những điều chỉnh quan trọng trong kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ vào kỳ chuyển nhượng hè.

Quỷ đỏ chính thức rút khỏi thương vụ Tonali

Theo tiết lộ, Manchester United đã chính thức rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali. Nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” thay đổi kế hoạch được cho là đến từ mức phí chuyển nhượng quá cao mà Newcastle United đưa ra, khiến thương vụ trở nên không khả thi trong thời điểm hiện tại.

Manchester United từng coi Sandro Tonali là phương án lý tưởng để thay thế cho lão tướng Casemiro, người được cho là sẽ chia tay đội bóng sau khi mùa giải kết thúc. Dù phía đại diện của tiền vệ sinh năm 2000 đã nỗ lực thúc đẩy thương vụ, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vẫn tỏ ra thận trọng và không sẵn sàng chi ra một khoản phí quá lớn chỉ để bổ sung cho một vị trí duy nhất trong đội hình.

Quỷ đỏ được cho là sẽ cân nhắc rút lui khỏi một số mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng, trong đó có tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace. Theo đánh giá từ bộ phận tuyển trạch, lối chơi của cầu thủ trẻ người Anh bị xem là khá tương đồng với Kobbie Mainoo, nhân tố đang giữ vai trò trung tâm trong hệ thống chiến thuật của đội bóng. Chính sự trùng lặp này khiến “Quỷ đỏ” phải cân nhắc lại kế hoạch bổ sung nhân sự cho tuyến giữa.

Man United được cho là đã không còn theo đuổi thương vụ, qua đó mang lại tín hiệu tích cực cho người hâm mộ Newcastle United trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt nguy cơ không thể góp mặt tại lich bong da UEFA Champions League mùa tới. Dù vẫn cần thanh lý một số cầu thủ để cân bằng tài chính chuyển nhượng, “Chích chòe” được cho là ưu tiên bán Sandro Tonali sang một giải đấu ngoài Ngoại hạng Anh nhằm tránh tăng cường sức mạnh cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

MU đang cho thấy sự điều chỉnh rõ rệt trong chính sách chuyển nhượng dưới sự định hướng của bộ máy lãnh đạo mới. Thay vì theo đuổi những thương vụ đắt đỏ, đội bóng ưu tiên tìm kiếm các phương án phù hợp hơn với ngân sách hiện tại và hệ thống chiến thuật đang xây dựng. Mục tiêu của họ là xây dựng một tuyến giữa cân bằng, ổn định và hiệu quả hơn nhằm chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

Những thương vụ thất bại đáng tiếc nhất MU

Dưới đây là những thương vụ chuyển nhượng bị xem là thất bại hoặc gây thất vọng lớn nhất của Manchester United trong nhiều năm qua:

Ángel Di María

Ángel Di María từng đến Man United với danh tiếng rất lớn sau khi tỏa sáng ở Real Madrid. Anh được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Di María nhanh chóng gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh, thi đấu thiếu ổn định và thường xuyên bị thay ra sớm. Chỉ sau một mùa giải, anh rời CLB để gia nhập Paris Saint-Germain, nơi anh lấy lại phong độ đỉnh cao.

Alexis Sánchez

Alexis Sánchez là một trong những thương vụ gây thất vọng lớn nhất lịch sử CLB. Anh chuyển đến từ Arsenal FC theo dạng trao đổi, kèm mức lương cực cao. Tuy nhiên, phong độ của Sánchez tụt dốc không phanh, mất đi sự bùng nổ vốn có và không còn là mũi nhọn nguy hiểm như trước. Đây được xem là một trong những bản hợp đồng “lệch kỳ vọng” rõ rệt nhất.

Paul Pogba

Paul Pogba trở lại Man United từ Juventus FC với tư cách bản hợp đồng kỷ lục, mang theo kỳ vọng trở thành trung tâm của đội bóng. Dù có những khoảnh khắc đẳng cấp, Pogba lại thiếu sự ổn định và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chấn thương cũng như vấn đề ngoài sân cỏ. Cuối cùng, anh rời CLB theo dạng tự do mà không để lại dấu ấn như mong đợi.

Donny van de Beek

Donny van de Beek gia nhập từ AFC Ajax sau khi gây ấn tượng mạnh ở Champions League. Tuy nhiên, anh gần như không có cơ hội thi đấu thường xuyên và không phù hợp với hệ thống chiến thuật của đội. Việc thiếu thời gian ra sân khiến anh dần đánh mất sự tự tin và phải liên tục chuyển sang các đội khác theo dạng cho mượn.

Radamel Falcao

Radamel Falcao đến Man United theo dạng cho mượn từ AS Monaco với kỳ vọng trở thành “sát thủ vòng cấm”. Nhưng sau chấn thương nặng trước đó, anh không thể lấy lại phong độ đỉnh cao. Hiệu suất ghi bàn thấp khiến thương vụ này không được kích hoạt mua đứt.

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."