Tin Man Utd: 10 trận sống còn để bứt phá tại Ngoại hạng Anh

Tin BĐ Man Utd: Man Utd đang chuẩn bị bước vào chuỗi 10 trận được xem là “mỏ điểm” lớn nhất mùa giải. Không phải gặp Big Six, HLV Ruben Amorim có cơ hội vàng để đưa Quỷ đỏ trở lại cuộc đua, nhưng liệu đội bóng có tận dụng được thời cơ hiếm có này?

Giai đoạn bản lề mở ra cơ hội bứt tốc

Manchester United đã trải qua một khởi đầu mùa giải đầy sóng gió. Những chấn thương liên miên, phong độ bất ổn và sự thay đổi chiến thuật khiến Quỷ đỏ phải vật lộn để chen chân vào nửa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, gió đang đổi chiều với thầy trò HLV Ruben Amorim.

Nhận định bóng đá net sau 11 vòng đấu, Man Utd đã leo lên vị trí thứ bảy nhờ chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó có những chiến thắng mang tính bước ngoặt trước Sunderland, Brighton và đặc biệt là Liverpool – đội vừa lên ngôi vô địch mùa trước. Hai trận hòa trước Nottingham Forest và Tottenham phần nào làm chậm đà thăng tiến, nhưng cũng cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường hơn hẳn so với giai đoạn đầu mùa.

Quan trọng hơn cả, Man Utd sắp bước vào chuỗi 10 trận tại Premier League mà họ không phải đối đầu bất kỳ đội bóng nào thuộc nhóm Big Six. Đây được xem là giai đoạn “vàng” để tích lũy điểm số, tạo đà vững chắc trước cuộc đụng độ Manchester City vào giữa tháng 1 năm tới.

Lịch thi đấu thuận lợi: Mỏ điểm mà Quỷ đỏ phải tận dụng

Theo lịch trình, chuỗi 10 trận vàng của Man Utd lần lượt bao gồm các đối thủ: Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves (hai lượt), Bournemouth, Aston Villa, Newcastle, Leeds và Burnley.

Nhìn qua, đây không phải những thử thách dễ dàng, bởi nhiều đội có phong độ khó lường – như Aston Villa hay Newcastle – đều có khả năng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp tổng thể và chất lượng đội hình, đây vẫn là giai đoạn mà Man Utd có thể đặt mục tiêu giành từ 22–25 điểm.

HLV Ruben Amorim nhận thức rõ tầm quan trọng của chuỗi trận này. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng đội bóng chỉ có thể trở lại cuộc đua top 4 nếu duy trì sự ổn định trong những cuộc đối đầu với nhóm dưới. Trên thực tế, Man Utd những mùa gần đây thường xuyên đánh rơi điểm một cách đáng tiếc trước những đối thủ như vậy – và đó chính là lý do họ bị bỏ lại phía sau.

Ở mùa này, sự cải thiện về kỷ luật chiến thuật và khả năng pressing cao của toàn đội đang giúp Quỷ đỏ ổn định hơn khi đối đầu những CLB sử dụng lối đá phòng ngự phản công. Nếu tiếp tục duy trì phong độ đó, thầy trò Amorim hoàn toàn có thể thu về một chuỗi kết quả tích cực.

Cơ hội để các trụ cột bùng nổ và đội hình ổn định trở lại

Không chỉ thuận lợi về đối thủ, Man Utd còn đón tin vui từ lực lượng. Nhiều cầu thủ quan trọng đang trở lại:

Lisandro Martínez hồi phục hoàn toàn sau chấn thương dài hạn

Mason Mount lấy lại phong độ và được sử dụng đúng vị trí

Mainoo và Zirkzee tiếp tục trưởng thành mạnh mẽ

Sancho và Garnacho đang thể hiện phong độ cao ở hành lang cánh

Sự ổn định của tuyến giữa với Mainoo Mount Casemiro hoặc Amrabat cũng giúp lối chơi của Man Utd mạch lạc hơn. Đặc biệt, Zirkzee đang ngày càng hòa nhập, trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công mới của Amorim.

Các trận đấu trước Wolverhampton, Leeds hay Burnley được xem là cơ hội vàng để hàng công của Man Utd ghi bàn nhiều hơn, tạo đà tự tin trước các trận khó khăn hơn trong tháng 1.

HLV Amorim hiểu rằng việc xoay tua lực lượng, tránh quá tải cho các trụ cột cũng là yếu tố quan trọng. Nếu Man Utd giữ được lực lượng ổn định, đây sẽ là chuỗi trận quyết định để tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm giữa bảng xếp hạng.

Áp lực phải thắng và sự kỳ vọng từ người hâm mộ

Dù lịch thi đấu thuận lợi, áp lực dành cho Manchester United lại không hề nhỏ. Người hâm mộ đã quá quen với việc đội nhà “phung phí” cơ hội mỗi khi gặp lịch nhẹ. Điều này buộc toàn đội phải chơi với tinh thần tối đa trong từng trận đấu, tránh những sai lầm phòng ngự như đầu mùa.

Đây cũng là thước đo quan trọng cho tương lai của HLV Ruben Amorim. Những trận cầu với Everton, West Ham hay Aston Villa sẽ cho thấy liệu ông có thể áp đặt triết lý của mình lên giải đấu khốc liệt nhất thế giới hay không. Nếu thành công, Man Utd hoàn toàn có thể bước vào năm mới trong top 4 mục tiêu tưởng chừng xa vời chỉ vài tuần trước.

Ngược lại, nếu tiếp tục thi đấu phập phù, Quỷ đỏ sẽ khó lòng bám đuổi cuộc đua châu Âu và câu chuyện về tương lai của Amorim sẽ lại xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Chuỗi 10 trận không gặp Big Six là món quà lớn đối với Man Utd – nhưng cũng là bài kiểm tra khắc nghiệt về sự trưởng thành. Đây là giai đoạn mà Quỷ đỏ có thể tạo ra cú bứt phá mạnh mẽ, đưa họ trở lại đúng vị thế vốn có.

Nếu tận dụng triệt để, Man Utd không chỉ chen chân vào top 4 mà còn mở ra hy vọng cạnh tranh lâu dài. Nhưng nếu đánh rơi điểm, mùa giải có thể trượt dài một lần nữa.

