Tin MU: Quỷ đỏ thua cay đắng trước đối thủ Newcastle

Tin bóng đá MU: CLB Manchester United thua sốc chủ nhà Newcastle 1-2 dù chơi hơn người trong suốt hiệp hai ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Quỷ đỏ thua cay đắng trước đối thủ Newcastle

Thất bại của “Quỷ đỏ” càng trở nên cay đắng khi họ nắm lợi thế quân số từ cuối hiệp một nhưng vẫn không thể tận dụng. Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian còn lại, đội bóng này vẫn rời sân tay trắng sau khoảnh khắc tỏa sáng xuất thần của William Osula ở phút 90, bàn thắng đã định đoạt cục diện trận đấu.

Bầu không khí trên sân nhanh chóng trở nên sôi động khi Newcastle khởi đầu đầy quyết tâm và tốc độ. Đội chủ nhà đã ở rất gần bàn thắng mở tỷ số sau tình huống treo bóng tưởng chừng hỏng ăn của Kieran Trippier nhưng lại đưa bóng chạm xà ngang. Ngay sau đó, Lewis Hall ập vào dứt điểm bồi, song vận may vẫn ngoảnh mặt khi bóng tiếp tục tìm đến khung gỗ thay vì mành lưới.

Dẫu vậy, thời điểm then chốt của trận đấu lại xuất hiện ở những phút bù giờ cuối hiệp một. Jacob Ramsey bên phía Newcastle United bị xác định ăn vạ và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ gián tiếp, khiến cục diện trên sân thay đổi đáng kể.

Dù phải thi đấu thiếu người, kịch bản bất ngờ vẫn diễn ra ngay trước giờ nghỉ. Newcastle United không những không lép vế mà còn vươn lên dẫn trước khi Anthony Gordon thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 45+6, tạo lợi thế đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Niềm hân hoan của “Chích chòe” chẳng thể duy trì quá lâu khi kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+6. Bruno Fernandes tung đường tạt bóng đầy chuẩn xác, tạo điều kiện để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của các cổ động viên.

Hiệp đấu đầu tiên chỉ thực sự khép lại sau quãng thời gian bù giờ kéo dài tới 10 phút đầy căng thẳng và va chạm. Không chỉ nóng trên sân, bầu không khí còn tiếp tục sục sôi trong đường hầm khi Joelinton của Newcastle United xảy ra màn tranh cãi gay gắt với Bruno Fernandes, khiến dư âm hiệp một càng thêm nóng bỏng.

Bước sang hiệp hai, Man Utd đẩy cao đội hình, khai thác triệt để ưu thế quân số để dồn ép đối phương. Tuy nhiên, trong ngày thay thế Nick Pope, Aaron Ramsdale đã thi đấu nổi bật khi liên tiếp cứu thua cho đội nhà. Anh xuất sắc cản phá cú cứa lòng hiểm hóc của Kobbie Mainoo, trước khi tiếp tục từ chối những pha dứt điểm nguy hiểm của Leny Yoro và Joshua Zirkzee, giữ vững thế trận đầy căng thẳng.

Công nghệ VAR một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi tại St James’ Park khi từ chối trao phạt đền cho Newcastle United. Quyết định này được đưa ra sau tình huống bóng chạm tay Kobbie Mainoo, khiến khán đài bùng lên những phản ứng dữ dội.

Trong lúc mải miết dồn toàn lực tấn công để tìm bàn định đoạt, Man Utd đã để lộ khoảng trống chết người. Tận dụng thời cơ từ một pha phản công chớp nhoáng, William Osula tăng tốc bên hành lang phải, cắt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân trái đầy kỹ thuật. Bóng lượn qua tầm với của Lammens trước khi nằm gọn trong lưới, giúp Newcastle United ấn định ket qua bong da thắng lợi 2-1 ở phút 90 đầy kịch tính.

Những phút cuối, đội khách dốc toàn lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại hiệu quả. Kết cục này khiến Michael Carrick phải nhận thất bại đầu tiên kể từ khi được giao nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt Man Utd, sau khi người tiền nhiệm Ruben Amorim rời ghế huấn luyện.

Vì bị loại khỏi FA Cup, Man Utd sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài 10 ngày trước khi bước vào vòng 30 Premier League, nơi họ sẽ đối đầu với Aston Villa.

Lịch sử đối đầu giữa Manchester United với Newcastle

Manchester United và Newcastle United đã gặp nhau khoảng 182 trận chính thức trong lịch sử bóng đá Anh. Trong đó, MU thắng 93 trận, Newcastle thắng 48 trận, và hai đội hòa nhau 41 trận. Nhìn chung, MU chiếm ưu thế về thành tích đối đầu tổng thể.

Trong những năm gần đây, Newcastle đã thi đấu tốt hơn, tạo ra nhiều kết quả bất ngờ trước MU. Ví dụ, mùa 2024–2025, Newcastle thắng MU với tỷ số 4–1 tại St. James’ Park, đồng thời giành chiến thắng 2–0 trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, MU cũng đã trả lời với chiến thắng 1–0 trong trận gần nhất ngày 26/12/2025. Điều này cho thấy các trận đấu gần đây giữa hai đội thường khá cân bằng.

Trong Premier League, MU vẫn chiếm ưu thế về số trận thắng. Tuy nhiên, ở các giải cúp, Newcastle cũng có những chiến thắng gây chú ý. Ví dụ, MU từng thắng Newcastle 2–0 trong EFL Cup Final 2023 để giành cúp.

