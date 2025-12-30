(GMT+7)

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông luôn là thời điểm xuất hiện hàng loạt tin đồn xoay quanh các ông lớn châu Âu. Tottenham Hotspur cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, đặc biệt khi họ được liên hệ với Leon Goretzka – tiền vệ giàu kinh nghiệm của Bayern Munich. Tuy nhiên, trái ngược với những đồn đoán ban đầu, các nguồn tin bóng đá uy tín đã nhanh chóng phủ nhận khả năng CLB Tottenham chiêu mộ tuyển thủ Đức trong tháng Giêng, khẳng định thương vụ này gần như không tồn tại.

Thực hư tin đồn Tottenham theo đuổi Goretzka

Những thông tin cho rằng Tottenham sẵn sàng “giải cứu” Goretzka khỏi Bayern Munich từng khiến người hâm mộ chú ý, nhưng thực tế lại không như vậy.

Nguồn tin uy tín bác bỏ hoàn toàn

Theo nhà báo Seb Stafford-Bloor của The Athletic, Tottenham Hotspur không hề có bất kỳ cuộc tiếp xúc hay đàm phán nào liên quan đến Leon Goretzka. Các nguồn tin nội bộ xác nhận rằng những thông tin xuất hiện trên truyền thông chỉ mang tính suy đoán, không phản ánh đúng kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng Bắc London.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng luôn sôi động, những cái tên lớn như Goretzka thường dễ bị gắn vào các kịch bản chuyển nhượng, đặc biệt khi anh thường xuyên xuất hiện trong các phân tích và chuyên mục du doan bong da về tương lai cầu thủ tại châu Âu.

Chiến lược chuyển nhượng của Tottenham

Tottenham hiện đang theo đuổi chiến lược trẻ hóa đội hình, tập trung vào những cầu thủ có tiềm năng phát triển lâu dài thay vì các ngôi sao đã bước sang giai đoạn sau của sự nghiệp. Với độ tuổi 29 và mức lương cao, Goretzka không phù hợp với định hướng này, dù anh sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và từng là trụ cột của Bayern Munich.

Ban lãnh đạo Spurs ưu tiên xây dựng một tập thể cân bằng giữa sức trẻ, tốc độ và khả năng thích nghi với cường độ thi đấu khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Bayern Munich và tương lai của Leon Goretzka

Không chỉ Tottenham không mặn mà, Bayern Munich cũng không có lý do để chia tay Goretzka ngay giữa mùa giải.

Vai trò của Goretzka dưới thời Kompany

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, Leon Goretzka vẫn được đánh giá cao về tinh thần thi đấu, kinh nghiệm và ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Dù không luôn đá chính, tiền vệ người Đức vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xoay tua đội hình và hỗ trợ các cầu thủ trẻ.

Sự tin tưởng của Kompany là yếu tố then chốt khiến khả năng Goretzka rời Allianz Arena trong tháng Giêng đến CLB Tottenham trở nên rất thấp.

Kịch bản chỉ có thể xảy ra vào mùa hè

Hợp đồng của Goretzka với Bayern Munich dự kiến sẽ đáo hạn vào mùa hè tới. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn, tiền vệ sinh năm 1995 hoàn toàn có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Khi đó, thị trường sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các CLB khác tại châu Âu.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Bayern không muốn làm xáo trộn đội hình trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, còn bản thân Goretzka cũng chưa có dấu hiệu thúc đẩy việc ra đi.

Những tin đồn về việc CLB Tottenham chiêu mộ Leon Goretzka trong tháng Giêng đã nhanh chóng lắng xuống khi các nguồn tin đáng tin cậy lên tiếng phủ nhận. Spurs đang kiên định với chiến lược chuyển nhượng dài hạn, trong khi Bayern Munich vẫn xem Goretzka là một phần cần thiết của đội hình. Ít nhất cho đến hết mùa giải, tương lai của tiền vệ người Đức sẽ tiếp tục gắn với Allianz Arena, và mọi quyết định quan trọng nhiều khả năng chỉ được đưa ra khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Xem thêm: Tin Tottenham: Sự lựa chọn giữa Udogie và Djed Spence

"Xin chú ý: Thông tin được cập nhật từ các trang báo chính thống. Tuy nhiên, với thông tin dự đoán bóng đá không đảm bảo chính xác 100% theo diễn biến trận đấu, mà chỉ mang tính tham khảo. Hy vọng bạn đọc có thể tự đưa ra quan điểm của riêng mình."