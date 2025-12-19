TOP các đời HLV đội tuyển Anh hành trình thăng hoa

(GMT+7)

HLV đội tuyển Anh qua từng thời kỳ luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá thế giới. TOP các HLV đội tuyển Anh tiêu biểu nhất lịch sử, kèm thành tích rõ ràng, giúp bạn hiểu trọn vẹn hành trình thăng trầm của Tam Sư.

Nhắc đến HLV đội tuyển Anh, người hâm mộ không chỉ nhớ đến những chiếc cúp mà còn là cả hành trình đầy biến động, nơi mỗi đời huấn luyện viên đều để lại một dấu ấn rất riêng trong lịch sử bóng đá Tam Sư.

1. Huấn luyện viên đội tuyển Anh nền móng tại World Cup (1946–1974)

Khi nói về các đời HLV đội tuyển Anh, giai đoạn đầu tiên luôn mang ý nghĩa đặt nền móng. Đây là thời kỳ bóng đá Anh vừa trở lại sân chơi quốc tế sau Thế chiến thứ hai, với khát vọng khẳng định vị thế của quê hương môn thể thao vua.

Walter Winterbottom – Người mở đường thầm lặng

Walter Winterbottom được xem là huấn luyện viên đội tuyển Anh chính thức đầu tiên trong lịch sử. Dẫn dắt đội tuyển từ năm 1946 đến 1962, ông không phải mẫu huấn luyện viên hào nhoáng, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng: xây dựng cấu trúc, kỷ luật và định hình tư duy bóng đá cho Tam Sư.

Dưới thời Winterbottom, đội tuyển Anh liên tục góp mặt tại các kỳ World Cup, nổi bật là các lần vào tứ kết năm 1954 và 1962. Dù chưa thể chạm tay vào danh hiệu lớn, nhưng ông đã đặt những viên gạch đầu tiên cho thành công sau này. Trong lịch sử các HLV đội tuyển Anh, Winterbottom luôn được nhắc đến như người khai sinh hệ thống huấn luyện hiện đại.

Alf Ramsey – Biểu tượng vĩnh cửu của Tam Sư

Nếu phải chọn ra một huấn luyện viên đội tuyển Anh vĩ đại nhất, cái tên Alf Ramsey gần như là sự đồng thuận tuyệt đối. Dẫn dắt đội tuyển từ 1963 đến 1974, Ramsey đã đưa bóng đá Anh lên đỉnh thế giới với chức vô địch World Cup 1966.

Không chỉ mang về chiếc cúp vàng duy nhất trong lịch sử, Alf Ramsey còn gây dấu ấn mạnh mẽ bằng tư duy chiến thuật táo bạo. Hệ thống “Wingless Wonders” (không dùng tiền đạo cánh truyền thống) đã làm thay đổi cách nhìn của thế giới về bóng đá Anh từ một nền bóng đá thiên về sức mạnh sang lối chơi kỷ luật và hiệu quả.

Thành tích ket qua bong da nổi bật:

Vô địch World Cup 1966

Hạng 3 EURO 1968

Tứ kết World Cup 1970

Trong danh sách các đời HLV đội tuyển Anh, Alf Ramsey không chỉ là người thành công nhất mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với thời kỳ vàng son hiếm hoi của Tam Sư.

2. Thời kỳ chuyển giao, HLV đội tuyển Anh nhiều tiếc nuối (1974–2006)

Sau khi Alf Ramsey rời ghế nóng, các HLV đội tuyển Anh bước vào giai đoạn đầy biến động. Đây là thời kỳ mà kỳ vọng luôn rất lớn, nhưng thành công lại thường dừng ở ngưỡng cửa vinh quang.

Don Revie, Ron Greenwood và Bobby Robson – Hy vọng xen lẫn dang dở

Don Revie (1974–1977) mang theo danh tiếng từ Leeds United nhưng không thể tái hiện thành công ở cấp đội tuyển. Sau đó, Ron Greenwood để lại dấu ấn với vị trí á quân EURO 1980 và bán kết World Cup 1982 những bước tiến đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giai đoạn này là Sir Bobby Robson. Dẫn dắt đội tuyển từ 1982 đến 1990, Robson đưa Tam Sư vào bán kết World Cup 1990 kết quả tỷ số bóng đá trực tuyến giải đấu mà người Anh vẫn còn nhắc đến với nỗi tiếc nuối mang tên loạt luân lưu.

Bobby Robson đại diện cho hình ảnh huấn luyện viên đội tuyển Anh mẫu mực: điềm đạm, trí tuệ và luôn được cầu thủ tôn trọng. Dù không có danh hiệu lớn, ông vẫn được xem là một trong những các HLV đội tuyển Anh thành công nhất xét về chiều sâu chiến thuật và tinh thần.

Sven-Göran Eriksson – Làn gió mới từ bên ngoài

Năm 2001, Sven-Göran Eriksson trở thành HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử Tam Sư. Sự xuất hiện của ông đánh dấu bước ngoặt lớn trong tư duy lựa chọn HLV đội tuyển Anh.

Dưới thời Eriksson, đội tuyển sở hữu “thế hệ vàng” với Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney… Anh liên tục vào tứ kết World Cup 2002, 2006 và EURO 2004. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua ngưỡng tứ kết khiến triều đại này bị đánh giá là chưa tương xứng với tiềm lực.

Dù vậy, Eriksson vẫn được ghi nhận là một trong các đời huấn luyện viên đội tuyển Anh ổn định nhất về mặt thành tích trong giai đoạn hiện đại.

3. các đời hlv đội tuyển Anh kỷ nguyên hiện đại (2006–nay)

Bước sang thế kỷ XXI, bóng đá Anh đối diện bài toán lớn: làm thế nào để biến tiềm năng thành danh hiệu. Các đời HLV đội tuyển Anh sau năm 2006 phản ánh rõ quá trình tìm lại bản sắc và sự kiên nhẫn cần thiết.

Fabio Capello và Roy Hodgson – Kỷ luật và thực dụng

Fabio Capello (2008–2012) mang đến tính kỷ luật thép, giúp Anh vượt qua vòng loại World Cup 2010 với thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, thất bại tại Nam Phi khiến triều đại của ông kết thúc trong thất vọng.

Roy Hodgson tiếp quản đội tuyển từ 2012 đến 2016, dẫn dắt Tam Sư vào tứ kết World Cup 2014 và vòng 1/8 EURO 2016. Dù không đạt thành tích nổi bật, Hodgson đóng vai trò chuyển giao thế hệ, chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của các HLV Anh.

Gareth Southgate – Định nghĩa lại HLV đội tuyển Anh hiện tại

Không thể nói về huấn luyện viên đội tuyển Anh hiện tại mà không nhắc đến Gareth Southgate – người đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh Tam Sư. Lên nắm quyền từ năm 2016, Southgate không chỉ là một huấn luyện viên, ông còn là nhà quản trị tâm lý và văn hóa đội tuyển.

Dưới thời Southgate, đội tuyển Anh:

Vào bán kết World Cup 2018

Á quân EURO 2020

Tứ kết World Cup 2022

Điều quan trọng hơn cả thành tích là bản sắc. Southgate xây dựng một tập thể trẻ trung, đoàn kết, chơi bóng hiện đại và không còn tâm lý sợ hãi ở các trận đấu lớn. Trong danh sách các HLV đội tuyển Anh, ông được xem là người thành công nhất kể từ Alf Ramsey.

Southgate cũng đại diện cho hình mẫu HLV Anh hiện tại: đề cao phát triển dài hạn, tin tưởng cầu thủ trẻ và đặt yếu tố con người song song với chiến thuật.

Nhìn lại các đời huấn luyện viên đội tuyển Anh, có thể thấy mỗi giai đoạn đều phản ánh rõ bối cảnh và tư duy bóng đá của thời kỳ đó. Từ nền móng của Walter Winterbottom, đỉnh cao Alf Ramsey, những năm tháng tiếc nuối cùng Bobby Robson, đến sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Gareth Southgate, hành trình ấy chưa bao giờ bằng phẳng.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của các HLV đội tuyển Anh không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở cách họ gánh trên vai kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ. Và trong bức tranh lịch sử ấy, HLV Anh hiện tại vẫn đang viết tiếp câu chuyện, với niềm tin rằng ngày Tam Sư chạm lại vinh quang lớn nhất không còn quá xa.