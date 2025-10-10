Tin MU 10/10: Tyrell Malacia sẽ rời Old Trafford vào năm 2026

(GMT+7)

Tin bóng đá MU 10/10: Tyrell Malacia sẽ rời Manchester United vào năm 2026 sau quãng thời gian đầy biến động với chấn thương và cơ hội thi đấu hạn chế.

Tyrell Malacia sẽ rời Old Trafford vào năm 2026

Tyrell Malacia, hậu vệ cánh trái người Hà Lan từng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trong hàng thủ Manchester United, chính thức xác nhận sẽ rời CLB vào năm 2026. Thông tin này được nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano công bố, khẳng định 100% rằng Malacia sẽ không còn gắn bó với Old Trafford sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Gia nhập Man Utd từ Feyenoord vào mùa Hè 2022 với mức phí khoảng 12 triệu Bảng, Malacia từng là một trong những cầu thủ Hà Lan được HLV Erik ten Hag đưa về nhằm tái thiết đội hình để keo bong da của CLB được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, hành trình của anh tại sân Old Trafford lại đầy biến động và chấn thương.

Trong suốt quãng thời gian tại MU, Malacia phải đối mặt với những chấn thương dai dẳng, nổi bật nhất là vấn đề sụn chêm khiến anh vắng mặt tới 500 ngày, từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2024. Nỗ lực tìm lại phong độ bằng việc được cho mượn tại PSV Eindhoven vào tháng 1 vừa qua cũng không mang lại kết quả như mong đợi, khi anh chỉ có tám lần ra sân tại giải VĐQG Hà Lan. Khi trở lại Man Utd vào mùa Hè, Malacia rơi vào nhóm “bom squad”, những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Ruben Amorim.

Dù gần đây anh được đưa trở lại đội hình, cơ hội cạnh tranh vị trí vẫn rất hạn chế. Hậu vệ cánh trái của Man Utd hiện có nhiều sự lựa chọn như Patrick Dorgu, Diego Leon, Luke Shaw, Noussair Mazraoui và Diogo Dalot, khiến Malacia khó lòng giành suất đá chính.

Việc ra đi, dù sớm hay chờ đến khi hợp đồng hết hạn, được đánh giá là bước đi hợp lý, mở ra cơ hội để Malacia tìm bến đỗ mới, nơi anh có thể thi đấu thường xuyên và phục hồi sự nghiệp cùng kết quả bóng đá trực tuyến từng đầy hứa hẹn. Quãng thời gian của Malacia tại MU minh chứng cho những khó khăn mà các tài năng trẻ và cầu thủ quốc tế phải đối mặt khi gia nhập một CLB lớn, với chuỗi chấn thương và sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình khiến anh không thể hiện được trọn vẹn tiềm năng.

Nhìn lại vai trò của Tyrell Malacia tại MU

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Tyrell Malacia vẫn để lại những dấu ấn nhất định tại Manchester United. Khi khỏe mạnh và có cơ hội ra sân, anh thể hiện sự nhanh nhẹn, khả năng leo biên ấn tượng và các pha tấn công hỗ trợ đồng đội đầy hiệu quả. Malacia từng là phương án quan trọng trong sơ đồ phòng ngự của HLV Erik ten Hag, nơi anh kết hợp cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự, tạo ra những phương án đa dạng cho “Quỷ đỏ”.

Trong những trận đấu anh có mặt, Malacia cho thấy kỹ năng kiểm soát bóng tốt, cắt bóng chính xác và khả năng chuyền dài vượt tuyến giúp Man Utd chuyển trạng thái nhanh chóng từ phòng ngự sang tấn công. Anh cũng từng đóng vai trò quan trọng trong các pha bóng cố định và những tình huống lên công về thủ, góp phần ổn định hành lang trái của đội bóng. Những đường lên biên, phối hợp với Marcus Rashford, Alejandro Garnacho hay Jadon Sancho đã từng tạo ra sức sống mới cho hàng công của MU, dù quãng thời gian này không kéo dài do chấn thương liên tiếp.

Bên cạnh chuyên môn, Malacia còn để lại ấn tượng về thái độ chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu trong phòng thay đồ. Dù không thường xuyên được ra sân, anh vẫn nỗ lực tập luyện, duy trì phong độ và hỗ trợ đồng đội trẻ hòa nhập. Vai trò của Malacia tại MU vì thế không chỉ là một hậu vệ cánh trái, mà còn là hình mẫu cho sự kiên trì và chuyên nghiệp, minh chứng cho việc một cầu thủ có thể đóng góp cho CLB cả trên sân và ngoài sân cỏ.

Tóm lại, dù sắp chia tay Man Utd, Tyrell Malacia vẫn để lại những dấu ấn không thể phai mờ về khả năng chuyên môn, tinh thần chiến đấu và vai trò trong lối chơi tấn công, phòng ngự của đội bóng. Quãng thời gian tại Old Trafford sẽ là bài học quý giá cho anh trên con đường sự nghiệp mới sắp mở ra.

