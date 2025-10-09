Tin bóng đá: Đội tuyển Anh xác nhận vắng Harry Kane

(GMT+7)

Tin bóng đá: Tuyển Anh sẽ bước vào trận giao hữu gặp Xứ Wales trên sân Wembley khi thiếu vắng thủ lĩnh Harry Kane vì chấn thương.

Đội tuyển Anh xác nhận vắng Harry Kane

HLV Thomas Tuchel xác nhận không mạo hiểm với ngôi sao của Bayern Munich, sau khi anh bị đau mắt cá chân trong trận gặp Eintracht Frankfurt. Với việc Harry Kane vắng mặt, Tuchel nhiều khả năng tạm thời trao băng đội trưởng cho Declan Rice, Jordan Henderson hoặc John Stones. Trên hàng công, Ollie Watkins là lựa chọn số một thay thế, trong khi Marcus Rashford và Anthony Gordon cũng sẵn sàng ra sân.

Dù thiếu vắng thủ lĩnh nhưng tuyển Anh vẫn có đội hình cực mạnh khi Jude Bellingham, Phil Foden và Jack Grealish không có tên trong danh sách thi đấu trận gặp Xứ Wales. Đội hình Tam sư có tổng giá trị lên đến 2,85 tỷ USD, gấp gần 8 lần so với Xứ Wales.

Trận đấu giữa tuyển Anh và Xứ Wales sẽ diễn ra tại Wembley, nơi đội khách chưa từng giành chiến thắng kể từ năm 1977. Dù mất Harry Kane, người hâm mộ vẫn kỳ vọng “Tam sư” tiếp tục thể hiện sức mạnh của đội tuyển được xem là ứng viên vô địch hàng đầu World Cup 2026.

Thành tích của Harry Kane tại ĐT Anh

Harry Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nổi bật với khả năng săn bàn nhạy bén, kỹ thuật cá nhân và khả năng kiến tạo đồng đội. Từ khi ra mắt đội tuyển Anh, Kane đã trở thành biểu tượng trên hàng công, góp phần đưa “Tam sư” đạt những thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn.

Thành tích quốc tế của Harry Kane

Số lần ra sân: 100 trận

Số kqbd thắng: 68 bàn

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Anh

Các giải đấu lớn

World Cup 2018: Vua phá lưới với 6 bàn, giúp Anh lọt vào bán kết.

Euro 2020: Ghi 4 bàn, giúp Anh vào chung kết nhưng để thua Italia.

World Cup 2022: Ghi 2 bàn, Anh dừng bước ở tứ kết.

Euro 2024: Đồng vua phá lưới với 5 bàn, giúp Anh vào bán kết.

Thành tích cá nhân

Vua phá lưới World Cup 2018.

Đồng vua phá lưới Euro 2024.

Được phong tước hiệu MBE (Member of the Order of the British Empire) bởi Hoàng gia Anh

